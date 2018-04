Corinthians pode virar desenho na TV em 2010 O Corinthians e seus pequenos torcedores vão virar estrelas de um desenho animado. De olho no público infantil, o clube planeja a produção de uma série animada para estrear em 2010 na TV. Segundo fontes ligadas ao Timão, a atração, que terá como protagonistas torcedores mirins do Corinthians, já está sendo negociada com canais pagos e abertos, entre eles, o SBT, que demonstrou muito interesse no projeto.