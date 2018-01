Coreia do Sul vai transmitir atrações da Globo em HD

A minissérie "Maysa", as séries "Tudo Novo de Novo", "Som e Fúria" e "Força Tarefa"; as novelas "A Favorita", "Duas Caras", "Caminho das Índias" e os desfiles das escolas de samba serão transmitidos para cerca de 500 mil assinantes do canal HD sul-coreano. O número impressiona uma vez que no Brasil -país infinitamente maior -, no ano passado, foram contabilizados apenas 1,2 milhão de televisores com receptores de TV digital.

O canal Tele-Novela tem atualmente 2,5 milhões de assinantes, sendo que, desses, 2 milhões são consumidores da programação normal, sem ser em HD.

Nos EUA, quem abrirá as transmissões da rede em HD é "Caminho das Índias". O folhetim ainda não tem data de estreia no Telefutura, canal americano que exibe produções latinas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.