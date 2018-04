Cordel prepara as malas

Já está quase tudo pronto para a viagem que a equipe da diretora-geral Amora Mautner fará a Canindé de São Francisco, pequena cidade do sertão de Sergipe que receberá em fevereiro as filmagens de Cordel Encantado, próxima novela das 6 da Globo.

Ainda não está definido quantas pessoas serão necessárias para tocar os trabalhos iniciais da trama assinada por Thelma Guedes e Duca Rachid, mas é certo que, do elenco, irão dez atores. Entre eles, estará a protagonista, Bianca Bin, que volta a gravar tendo descansado apenas alguns dias depois de abandonar a Fátima de Passione. Ela ficou com o papel de Aurora - uma princesa europeia que é sequestrada, vem parar no sertão brasileiro e é criada como cangaceira -, depois que Paola Oliveira foi chamada para substituir Ana Paula Arósio no papel de Marina, na novela das 9, Insensato Coração. A ação se passa na década de 1920.

As gravações em Sergipe têm previsão de durar duas semanas e vão aproveitar os cânions, falésias, grutas e fazendas da região. As locações já foram escolhidas por uma equipe de pré-produção no início de janeiro. Com base econômica no turismo, Canindé é conhecida pelo Vale dos Mestres, de beleza deslumbrante, onde a vegetação intocada esconde pinturas rupestres de 3 mil anos.

A notícia de que a cidade abrigaria a produção da Globo foi comemorada pelo pessoal do turismo local, que caprichou na propaganda dos atrativos locais para convencer a emissora a gravar lá - a Emsetur, a agência estadual de turismo, enviou fotos e todas as informações possíveis. A outra opção da Globo para ambientar a cidade fictícia da novela era o Jalapão.

A equipe grava ainda num castelo no Vale do Loire, na França, que servirá de locação para as cenas do reino fictício do personagem de Carmo Dalla Vecchia, pai de Aurora.

E não foi só Bianca Bin que teve férias curtas. Ela estará com Cauã Reymond e Bruno Gagliasso, também do elenco de Passione - o primeiro viverá o herói romântico da história, e o segundo, o vilão. Gagliasso terá como parceira de falcatruas a personagem de Nathália Dill. A novela, que estreia em abril para substituir Araguaia, tem ainda confirmados os nomes de Luiz Fernando Guimarães, Débora Bloch, Guilherme Fontes, Tuca Andrada e Zezé Polessa.