Corbisier abre mostra de pinturas no Espaço Cultural Cristal José Eduardo de Cerqueira Cesar Corbisier inaugura nesta terça-feira, às 19 horas, no Espaço Cultural Cristal, exposição de suas pinturas. Paulistano, formado no Institut des Haute Études Cinématographiques de Paris, Corbisier tem, apesar de sua trajetória diversa, seu nome relacionado à fotografia, principalmente, por seu trabalho sobre regatas de oceano registradas nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Nos últimos anos, ele vem também se dedicando à pintura. Autodidata, transpõe para muitos de seus quadros seus temas preferidos: o mar e os barcos. Sua mostra ficará em cartaz até 7 de abril. Corbisier. Espaço Cultural Cristal. Rua Prof. Artur Ramos, 551. Hoje, às 19 horas