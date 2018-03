Coralusp abre inscrições O Coral Universidade de São Paulo (CoralUSP) abre amanhã suas inscrições para novos cantores. Para participar, não é necessário ter experiência prévia nem vínculo com a USP. Basta ter mais de 18 anos, inscrever-se no site do Coral e, em seguida, passar por um teste de avaliação vocal. A atividade é gratuita e as inscrições são feitas pelo site: http://www.usp.br/coralusp. Atualmente, o CoralUSP conta com 11 grupos e 4 oficinas corais, em um total de aproximadamente 450 cantores. Os ensaios e aulas ocorrem em diversos pontos da cidade: na Cidade Universitária, Estação Ciência, na Casa da Dona Yayá/USP, e na Faculdade de Direito da USP.