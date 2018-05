Coral Jovem interpreta canções latino-americanas Argentina, México e Chile inspiraram o Coral Jovem do Estado, grupo musical do Governo de São Paulo. No domingo, às 16h, o grupo se apresentará no Masp interpretando obras do argentino Carlos Guastavino, do mexicano Leonardo Velázquez e do chileno Miguel Letelier, com a participação especial de duas cantoras do Coro da OSESP: Clarissa Cabral e Solange Ferreira Luiz.