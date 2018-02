'Corações Sujos' abre hoje 4º Festival de Paulínia

Em conversa com a reportagem, Amorim disse que encontrou no livro de Fernando Morais (Companhia das Letras, 2000) excelente ponto de partida para reflexão sobre a adequação e identidade, "temas que me são muito próximos", diz. O livro era uma base de roteiro, porque se trata, no fundo, de uma grande reportagem. Era preciso, para transformá-lo em obra de ficção e não em documentário, criar personagens e enredos.

A situação histórica real, descrita por Morais, torna-se assim um extraordinário pano de fundo, sobre o qual se desenha o destino desses personagens. A tragédia dos corações sujos tinha ainda outro atrativo aos olhos de Vicente Amorim. "Queria dialogar com o presente", diz. "Detesto filme histórico com ar de museu; o passado tem de ser vivo, servir de reflexão para o presente".

No caso, sintomaticamente, trata-se de uma história de intolerâncias cruzadas. Ao lado do fanatismo patriótico de parte da comunidade, havia a contrapartida da repressão sobre os imigrantes durante o Estado Novo e no imediato pós-guerra. Os japoneses não podiam ensinar seu idioma, cultuar a bandeira nacional e nem mesmo falar a língua em público. Tudo isso contribuiu para o isolamento da comunidade.

E, por ser exemplar, Amorim percebeu que teria de trabalhar com elenco japonês e fazê-los falar em seu idioma. "O isolamento era, na base, uma questão de idioma, por isso o filme não teria sentido se os personagens falassem em outra língua que não o japonês". Por isso, Amorim escalou elenco japonês, com atores conhecidos em seu país. Tsuyoshi Ihara é Takahashi, o fotógrafo envolvido na guerra aos corações sujos. Ele é protagonista de "Cartas de Iwo Jima", de Clint Eastwood. Eiji Okuda é o rígido coronel Watanabe, que comanda a vingança aos "traidores". É um dos atores de teatro e TV mais famosos do Japão, assim como Takako Tokiwa, no papel de Miyuki, a esposa de Takahashi. Na escolha do elenco nipônico pesou a questão da autenticidade da trama, mas também o aspecto comercial, já que o filme deverá ser lançado no Japão. No Brasil, a estreia é prevista para o mês de novembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Concorrentes

Ficção

"A Febre do Rato", de Cláudio Assis;

"Meu País", de André Ristum;

"O Palhaço", de Selton Mello;

"Onde Está a Felicidade?", de Carlos Alberto Riccelli;

"Os 3", de Nando Olival;

"Trabalhar Cansa", de Juliana Rojas e Marco Dutra.

Documentário

"A Cidade de Imã", de R. German;

"A Margem do Xingu", de Damià Puig Auge;

"Ela Sonhou Que Eu Morri", de Matias Bracher Mariani;

"Ibitipoca - Droba pra lá", de Felipe de Barros Scaldini;

"Rock de Brasília - Era de Ouro", de Vladimir Carvalho;

"Uma Longa Viagem", de L. Murat.