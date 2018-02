Coração das trevas: saga Harry Potter chega ao fim

Crianças e adolescentes formam um exército em marcha em um dia sombrio, com roupas negras, num pátio árido, como num pesadelo nazi-fascista. Comensais da morte sobrevoam a escola de Hogwarts. As ruas estão desertas, as pessoas se esgueiram pelas sombras, como espectros. O absolutismo parece ter vencido. Os que não aderiram vivem escondidos, torcendo para não serem localizados. Aberforth, o irmão de Alvo Dumbledore (Michael Gambon), diz a Harry Potter: "Você não tem chance de vencer. Aproveite para viver mais um dia".

Esse é o cenário desolador no qual se inicia a última aventura de Harry Potter, As Relíquias da Morte Parte 2, num clima que exacerba a metáfora do absolutismo. Ogros e duendes, dragões e feitiços devastadores, serpentes insidiosas e ambiguidade moral: todos os elementos que fizeram a força dos 7 filmes anteriores estão presentes, mas desta vez será no fio da emoção (e na capacidade interpretativa dos atores) que se equilibrará o último filme, dirigido com habilidade e timing pelo diretor David Yates.

A única esperança é tênue: Harry (Daniel Radcliffe) tem de localizar e destruir as últimas horcruxes que minam a força do vilão sem nariz e sem misericórdia, Voldemort (Ralph Fiennes). O problema é não saber onde estão e nem exatamente como são. A coragem emanará de onde menos se espera.

Todas as faces do Mal moderno estão dispostas nessa aventura - Yates expõe abertamente a traição, o colaboracionismo, o adesismo. Os duendes de Gringott, que guardam os valores da sociedade dos bruxos com barbas bem aparadas, coletinhos e ternos, agem como os bancos suíços durante o nazismo: não fazem questão de saber de onde vem a riqueza que acumulam.

O final de Harry Potter é um filme em duas partes. Na primeira, havia menos realismo fantástico e mais paisagens, e os jovens personagens estavam em movimento, como num espetacular road movie. Nesta segunda parte, Harry (Daniel Radcliffe) assume as ações, o que o levará à descoberta de sua própria natureza e o conduzirá de volta a Hogwarts, o lar no qual descobriu o senso de fraternidade, amizade, solidariedade.

Ron (Rupert Grint) beijará finalmente Hermione (Emma Watson), embora seja um beijo pudico. Neville Longbottom (Matthew Lewis) e a Professora McGonagall (Maggie Smith) assumirão funções fundamentais. Emma Watson, atriz em franco crescimento, se vê na pele de uma veterana, Beatrix Lestrange (Helena Bonham-Carter), numa divertida inversão de papéis.

O diretor usa a aventura juvenil para empunhar questões humanistas. A chave de tudo estará em Snape (Alan Rickman). Em um flashback fornecido por um pote de lágrimas, o espartano professor de Defesa Contra as Artes das Trevas se revelará mais do que um menino que fora vítima de bullying por toda a vida.

HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE - PARTE 2

Direção: David Yates. Gênero: Aventura (EUA/ 2011, 130 minutos). Censura: 12 anos.