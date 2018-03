Coração arruinado

Eram dois desejos que buscavam complementação. De um lado, Mariana Ximenes que, depois do grande sucesso na novela Passione, queria voltar ao palco após nove anos afastada. Do outro, Guilherme Weber, um dos fundadores da Sutil Companhia de Teatro, interessado em estrear como diretor solo. A comunhão aconteceu com uma peça de Nicky Silver (o mesmo de Pterodátilos), o mais ácido dos atuais dramaturgos americanos: com seu texto Os Altruístas, a atriz retorna ao palco (e também estreia como produtora) sob a condução do ator. A temporada começa amanhã, no Teatro Augusta.

Não poderia ser um encontro mais explosivo e criativo. Mariana vive Sidney, uma neurótica estrela de novela, que sustenta um grupo de jovens aparentemente engajados em causas sociais. "É coincidência o fato de ela também trabalhar em televisão", diverte-se a atriz. "Sidney me interessa, na verdade, por pertencer à fantástica galeria de mulheres criadas por Nicky Silver, personagens que levam seu drama à categoria máxima."

De fato, depois de uma explosiva crise de ciúmes com o namorado, Tony (Miguel Thiré), ela busca auxílio do irmão, Ronald (Kiko Mascarenhas), homossexual tresloucado que, além de liderar o grupo de jovens, é apaixonado por um michê, Lance (Jonathan Haagensen). Conflitos que surgem em meio à verborragia, diálogos disparados - muitas vezes, cuspidos - por pessoas que, em sua aflição, buscam apenas o carinho.

"Atrizes interpretando atrizes sempre foram um grande fetiche de qualquer diretor", comenta Weber. "E Mariana consegue criar farsa, ironia e paródia de seu ofício, provocando risos ao castigar costumes."