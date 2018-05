Cor no catwalk A dupla de estilistas, Andrea Ribeiro e Gisele Nasser, apresenta na passarela uma mulher chique e contemporânea, a marca da Cori. O charme dos acessórios fica por conta das criações do esteta ótico Francisco Ventura Jr., que desenvolveu óculos com armações ao estilo wayfarer, feitas de acetato e bicolores – verde e turquesa, vinho e vermelho, preto e cristal, branco e transparente.