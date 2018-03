Coquetel de horror diluído

Para fãs de horror - que adoram esbaldar o Id levando sustos no escurinho do cinema -, o impacto de Não Tenha Medo do Escuro concentra-se quase todo no prólogo. O filme começa bem - assustador -, mas depois o diretor Troy Nixey dilui seu coquetel de horror, mistério e suspense. 'Seu'? O filme foi escrito (em parceria com Matthew Chapman) e produzido por Guillermo Del Toro. Pelo retrospecto, tem tudo a ver com o currículo, mas, sabe-se lá por que, ele transferiu para outro o encargo da direção. Suas marcas estão na tela - o universo da infância, o conto de fadas que se torna cada vez mais desestabilizador, a família disfuncional e, claro, o brilho visual.

Não Tenha Medo subverte uma vertente clássica do fantástico - a casa amaldiçoada. Guy Pearce muda-se com a filha e a nova namorada para uma casa gótica e, portanto, sinistra. Ele resolve remodelá-la, é a função atribuída a Katie Holmes. O casal meio que descuida da menina. Ela começa a investigar a casa e descobre vozes que atormentam, desde o porão. Depois das vozes, surgem os seres da noite, e do underground. Pequeninos, monstruosos - e num número que não para de crescer.

De cara, antes mesmo que apareçam, fica claro o que pretendem. Como fadas do dente do mal, querem se apossar... Veja para saber exatamente do quê. Del Toro baseou-se numa série de TV do começo dos anos 1970. Ele é o primeiro a admitir que o original formatou seu imaginário e lhe fez sentir pela primeira vez o tipo de sensação de medo que o audiovisual, seja TV ou cinema, pode proporcionar. Na versão antiga, a protagonista é adulta. Só o fato de ela se saber transformada numa menina solitária, interpretada por Bailee Madison, dá conta do seu envolvimento no projeto. Sally, é o nome da garota, pressente o perigo antes quer qualquer pessoa, mas o problema é que se trata de uma criança e ninguém lhe dá crédito.

Smart creatures and stupid humans. Monstros espertos e humanos idiotas, foi assim que parte da crítica dos EUA reagiu a Não Tenha Medo do Escuro. E o começo é mesmo impressionante. Promete bem mais do que o filme termina oferecendo, mas foi curioso assistir ao filme, em Chicago, em meio a uma plateia de adolescentes. O impacto é físico. Eles pulam nas poltronas e gritam, produzindo uma reação em cadeia. Mas também é um fato que se ouviam muitas risadas nas cenas mais 'terroríficas'.

Guillermo Del Toro ostenta a fama de visionário, por sua renovação do horror do fantástico. Cronos, A Espinha do Diabo e Blade 2 foram esculpindo sua fama. O melhor filme é O Labirinto do Fauno, seguido por Hellboy 2. Como escritor, desenvolve um projeto com Chuck Hogan, A Trilogia da Escuridão, sobre invasores de corpos que iniciam reinado do terror na Terra. O visual de Não Tenha Medo parece coisa dele. Carregado e, ao mesmo tempo, elegante. A produção merecia um diretor mais antenado, ou talentoso.