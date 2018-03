Coprodução brasileira tem roteiro premiado na Espanha O roteiro do filme "Infância Clandestina" acaba de levar o Prêmio Casa da América, no Festival Internacional de San Sebastian, na Espanha, um dos mais prestigiados do mundo. O longa-metragem é uma coprodução entre a brasileira Academia de Filmes, as argentinas Histórias Cinematográficas, Habitacion 1520 Producciones e a espanhola Antàrtida, e, segundo seus realizadores, está sendo cotado para participar da mostra competitiva do Festival de Cannes de 2012. O filme está sendo montado nos estúdios da Academia de Filmes, em São Paulo, por Gustavo Zeanni, e tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2012.