Coppola mostra cenas de twixt O diretor de O Poderoso Chefão, Francis Coppola, mostrou sábado, em San Diego, Califórnia, cenas de seu próximo filme, Twixt, que ele pretende que seja uma pioneira experiência de exibição interativa. A tecnologia digital, disse o cineasta, permite acrescentar sequências ou cortar cenas que o público considere longas, além de alterar a trilha sonora e fazer outros ajustes. O resultado será um filme diferente a cada exibição. Twixt tem Val Kilmer como protagonista, vivendo um autor que participa de uma sessão de lançamento do novo livro num povoado onde ele se encontra com o fantasma do escritor americano Edgar Allan Poe. /AP