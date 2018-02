Coppola e Sophia Loren conversarão com público em Roma

O diretor americano Francis Ford Coppola e a atriz italiana Sophia Loren, entre outros convidados, responderão a perguntas do público que assistir à sessão "Extra" do 2.º Festival de Cinema de Roma, que acontecerá de 19 a 26 de outubro. Segundo o diretor do evento, Mario Sesti, que apresentou nesta quarta-feira, 19, a edição, a sessão em questão será parcialmente dedicada "ao cinema independente e ao encontro com grandes artistas". Este ano, Sophia Loren, a protagonista do filme Matrimonio All'Italiana (1964), será a madrinha do festival e a primeira a enfrentar o público, que também terá chances de fazer perguntas à atriz americana Jane Fonda. Outros convidados para "Extra" são Francis Ford Coppola, diretor da trilogia O Poderoso Chefão, "que provavelmente comparecerá com membros de sua família", e o americano Terrence Malick, de filmes como Além da Linha Vermelha (1998). Sesti também disse que o público "poderá descobrir" novos autores, como o islandês Ragnar Bragason, diretor de "Börn (2006), e Joel Surnow, criador da série de televisão 24 Horas. Durante o festival, haverá ainda uma exibição de 1900 (1976), com a presença de seu protagonista, o ator francês Gerard Depardieu, além de um dia dedicado ao diretor italiano Bernardo Bertolucci, de 63 anos. Já a mostra competitiva do festival, que terá 16 filmes, quase todos documentários, vai ser apresentada oficialmente no dia 27 de setembro.