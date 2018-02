Coppola ao vivo

SAN DIEGO

O diretor Francis Ford Coppola parece pronto para relembrar os fãs de filmes fantásticos porque se apaixonaram por ele tanto tempo atrás. E pretende fazer isso com um retorno ao gênero, Twixt, que busca uma nova maneira de lidar com a tecnologia 3D, comparada por ele à "encenação de uma ópera".

De volta à convenção Comic-Con depois de 20 anos (quando apresentou por aqui seu Dracula), o diretor entusiasmou os fãs na tarde de sábado ao mostrar trechos de seu novo filme, que parece um mistério envolto em terror.

"Sempre gostei dos romances góticos, de histórias de horror... Comecei como aprendiz de Roger Corman. Aprendi sobre filmes de terror de baixo orçamento ao lado dele. Eu era seu assistente, o que significa que lavava seu carro e cortava a grama, mas também aprendi muito sobre cinema", disse Coppola.

Responsável por clássicos como O Poderoso Chefão e Apocalipse Now, Coppola tem sido muito seletivo sobre os projetos que leva adiante, muitas vezes preferindo trabalhar fora do circuito de Hollywood onde, diz, não tem controle sobre o processo criativo. Com Twixt, diz, pretende transformar a experiência do 3D menos maçante. Ao longo do filme, ele colocou avisos na tela pedindo às pessoas que coloquem seus óculos, assim não é preciso usá-los durante toda a projeção. "Fiquei assustado quando vi alguns estúdios anunciarem que farão todos os seus filmes em 3D. Gosto da qualidade alta de um filme como Avatar, mas tirei os óculos várias vezes ao longo da projeção, aquilo cansa, dá dores de cabeça." A queixa é a mesma de muitos cinéfilos que, após filmes em 3D, reclamam de cansaço no olhar.

Coppola ofereceu aos fãs da Comic-Con uma amostra do "show" que pretende mostrar em várias cidades: trechos de Twixt com música ao vivo. Como um maestro, ele vai coordenar as exibições e "realizar cada sessão levando em consideração cada plateia", tornando única e exclusiva a experiência de ir ao cinema. "Quero devolver a vida ao cinema", disse ele, para delírio da plateia. "Desde o momento em que começamos a pensar em Twixt decidimos que seria interessante fazer uma turnê pelos Estados Unidos, devolvendo às pessoas, na época do DVD e do home theater, a mágica que é sair de casa e ir a um cinema. Quem for ver o filme, terá uma experiência exclusiva, que jamais poderá ser reproduzida."

Twixt narra a história de vida de um atormentado escritor (interpretado por Val Kilmer) que, em dificuldades financeiras, decide escrever um livro sobre assassinatos ocorridos em uma pequena cidade americana; lá, tem uma série de visões fantasmagóricas e sonhos.

Coppola estava acompanhado de Kilmer e Dan Deacon, compositor americano de música experimental, em San Diego. E, com eles, preparou um ensaio do que pretende com Twixt. Com os clipes do filme em um computador e um iPad nas mãos mostrou três fases do trabalho. Primeiro, exibiu uma cena que estava preparando; em seguida, de acordo com a reação da plateia, a transformou ao vivo.

No fim, reproduziu todos os clipes aleatoriamente. Em vez de óculos 3D, a plateia recebeu máscaras com lentes especiais, reproduzindo o rosto do escritor Edgar Allan Poe - segundo o diretor, foi ele que lhe apareceu em sonho e sugeriu o enredo do filme.

Enquanto as imagens surgiam na tela, Deacon retrabalhava a trilha sonora e, apesar de diversos problemas técnicos que Coppola atribuiu à própria natureza de um ensaio, a apresentação deixou um saldo inovador e o diretor e sua trupe foram ovacionados pela plateia lotada.

Coppola ganhou cinco prêmios Oscar ao longo da carreira. Em sua passagem pela Comic-Con de San Diego, anunciou à imprensa que, depois de Twixt, já tem um novo projeto. O diretor garantiu que o roteiro está adiantado e que o objetivo é criar uma superprodução. Ele, no entanto, não quis dar detalhes sobre o enredo e os atores envolvidos. / EFE e REUTERS