Cópia de filme pornô de Marilyn Monroe vai ser leiloada na Argentina

BUENOS AIRES - Uma das duas únicas cópias conhecidas do suposto curta-metragem pornô que Marilyn Monroe filmou antes de ficar famosa vai ser leiloado no dia 7 de agosto em Buenos Aires, com um valor inicial de US$ 500 mil, mas o responsável pelo evento espera que seja arrematada pelo dobro.

O leilão vai ser realizado na primeira Feira Internacional de Colecionismo Cinematográfico de Buenos Aires, informaram nesta terça-feira os organizadores do evento em entrevista coletiva, na qual foi exibida parte do curta que foi rodado por volta dos anos 1946-1947.

A fita que será leiloada é a única cópia conhecida em 8 milímetros do filme, explicou o responsável pelo leilão, o espanhol Mikel Barsa. O curta, que estava nas mãos de um colecionador espanhol que morreu recentemente, foi feito em preto e branco e tem cerca de seis minutos de duração.

Foram os herdeiros que, ao encontrar a importante coleção, descobriram esta joia e entraram em contato com Barsa, que já tinha comercializado a única cópia deste filme, rodado em 16 milímetros. Quando descobriram a peça em 1997 levantou-se uma grande polêmica sobre sua veracidade, já que muitos puseram em xeque que a protagonista fosse verdadeiramente Norma Jean, nome verdadeiro de Marilyn Monroe. No filme Norma Jean não tinha nem 21 anos, sendo assim, era considerada menor de idade em seu país.

Para Barsa, embora ainda haja quem questione a autenticidade, foi possível comprovar que o mito de Hollywood é quem aparece no curta. Para apoiar seu argumento mostrou na entrevista coletiva a carta que em 1996 o diretor do American Filme Institute lhe enviou, na qual afirmava que não era ela, mas sim "sua irmã gêmea".

O realizador também se referiu aos documentos da polícia federal norte-americana (FBI) que investigou o polêmico filme, que a suposta Marilyn aparece se masturbando com um vibrador e fazendo sexo com um homem.

Nesses documentos, o FBI comprovou que as joias usadas no curta também foram vistas em outras gravações e fotos da época. Essa primeira cópia em 16 milímetros foi projetada em 1997 em várias oportunidades e comercializada junto a várias revistas, uma delas a espanhola Interviú, antes de ser vendida para um colecionador particular em 2001 por US$ 1,2 milhão.

Barsa afirmou nesta terça-feira que foi um oficial americano que levou estes filmes a França, onde ficaram esquecidos por décadas em um antiquário de Paris, até dois colecionadores espanhóis, que eram amigos, os comprarem com outras fitas sem saber de seu real valor. "Anos depois, ao assisti-los, se deram conta de que a personagem se parecia muito com Norma Jean, antes de se tornar Marilyn", relatou Barsa.

O responsável pelo evento afirmou que já recebeu duas polpudas ofertas de dois colecionadores da Noruega e do Japão por este material. Porém,"conhecendo os fãs da diva", ele acredita que no leilão, no qual os interessados vão poder participar também pela internet, o valor final supere US$ 1 milhão. O filme está em "excelente estado", apesar de ser antigo, disse Barsa, que, no entanto, admitiu que tiveram que restaurá-lo "já que algumas janelas estavam um pouco queimadas e alguns fotogramas deteriorados".

Feira. A Feira Internacional de Colecionismo Cinematográfico de Buenos Aires, que acontecerá nos dias 6 e 7 de agosto no Centro Cultural Borges, é o primeiro evento deste porte realizado na América do Sul. Além do curta de Marilyn, serão leiloadas "milhares de peças" cinematográficas, como posters, filmes originais, trilhas sonoras e autógrafos de celebridades.

Em 2008, um empresário de Nova York pagou US$ 1,5 milhão por uma cópia ilegal de um filme confiscado há mais de 40 anos pelo FBI, que supostamente aparece Marilyn fazendo sexo oral em um homem, que alguns especulam ser um dos irmãos Kennedy, algo difícil de comprovar já que não dá para ver o rosto.

Marilyn morreu em 1962, aos 36 anos, e tudo indica que ela teve um caso amoroso com o presidente John F. Kennedy e com seu irmão e candidato à Presidência Bob Kennedy.