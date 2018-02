Cópia da Carta Magna, com 710 anos, é leiloada por US$21,3 mi Um raro exemplar da Carta Magna foi vendido na terça-feira por 21,3 milhões de dólares pela casa Sotheby's, de Nova York. É um dos documentos históricos mais importantes já levados a leilão. A Carta Magna estabeleceu os direitos da população inglesa e restringiu os poderes do rei. A cópia documento havia sido comprado por um empresário de Washington que se dizia determinado a mantê-lo nos EUA, onde estava exposto nos Arquivos Nacionais desde 1988. Esse é um dos 17 exemplares existentes da Carta Magna -- o último nos EUA e o único em mãos de particulares. Ele foi vendido pela Fundação Perot, criada pelo bilionário ex-candidato a presidente Ross Perot para fazer doações filantrópicas. A fundação havia adquirido o documento em 1984 da família Brudenell, de Northamptonshire. "É um bom dia para o país", disse a jornalistas David Rubenstein, advogado e fundador do fundo de investimentos Grupo Carlyle, após fazer a extraordinária aquisição. Ele contou que chegou a poucos minutos do fim do leilão e quase perdeu a chance de dar um lance. "Estava disposto a fazer o que pudesse para garantir que os Arquivos Nacionais pudessem continuar a exibir isso", disse Rubenstein, lembrando que o documento de 1297 foi a base para a Declaração de Independência dos EUA e para a Constituição do país. Ele afirmou que, caso os Arquivos Nacionais aprovem a idéia, a Carta Magna pode ser enviada para exposições em outros países. A Sotheby's qualificou esse como sendo "o documento mais importante do mundo".