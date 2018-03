Copan inspira novo cenário de Faustão A mudança do Domingão do Faustão para São Paulo inspira o novo cenário do programa, que estreia neste fim de semana. As linhas do Edifício Copan, obra de Oscar Niemeyer, são referência para a concepção de algumas peças do cenário, segundo o cenógrafo Claudiney Barino. O praticável das bailarinas adquire formas integradas às linhas curvas do cenário e acesso à coxia por meio de painéis giratórios. O público tem a promessa de mais conforto com novos assentos. Entre as inovações tecnológicas, como projetores a laser, uma equipe de técnicos alemães refinou a movimentação dos telões de LED, ampliando as possibilidades cênicas no palco.