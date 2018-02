Copacabana terá show de Roberto Carlos no Natal Roberto Carlos vai fazer show na Praia de Copacabana, no dia 25 de dezembro. Segundo a prefeitura do Rio, seu tradicional show de Natal será transmitido ao vivo e abrirá os festejos de ano-novo da cidade. A novidade do réveillon de Copacabana será o lançamento da logomarca da Olimpíada de 2016, que será mostrada em telões. A prefeitura vai investir R$ 17,5 milhões na festa, que terá 20 toneladas de fogos de artifício. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.