Copacabana do rock e das pistas

Para todos os que ouvimos extasiados rocks dançáveis como House of Jealous Lovers, do Rapture; Danger, High Voltage, do Electric Six; e Dance to the Underground, do Radio 4; eis uma bela notícia: já fazemos um som com aquela pegada aqui na nossa área. Tudo isso está espalhado, em doses generosas, em Tropical Splash (lançamento 3PLUS / Distribuição ST2 Music), o novíssimo disco da banda Copacabana Club, uma das boas da nova safra do pop rock nacional - chegou a tocar no festival norte-americano South by Southwest, em 2010, e fez lá uma turnê de sete shows.

Veja também:

Ouça as faixas

Mrs. Melody

Sounds Like Confusion

Sex Sex Sex

Pas Toujours

"O disco condensa tudo o que a gente fez nos últimos quatro anos. A gente começou a banda um pouco para se divertir, e aí as primeiras músicas foram ganhando novas versões e ficando mais fortes. Se tivesse algo no disco que a gente julgasse que tivesse ficado para trás, defasado, a gente não tinha gravado", diz Claudinha Bukowski, baterista do Copacabana Club. A banda toca nesta sexta-feira, às 22 horas (com abertura da DJ Miss Má) no Studio SP (Rua Augusta 591, 3129-7040).

Algumas músicas são novíssimas, outras já são hits das pistas nacionais, como Just Do It, quase um hino geracional. "Você pode furar seu nariz/Costurar suas roupas/Dançar sozinho/Você pode fazer alguns amigos/formar uma banda/ou cantar junto", diz a letra em inglês (como todas).

Entre as 13 canções do disco, algumas influências saltam aos ouvidos, como o Rapture, em canções como Peach e It"s Us. "Rapture? Muito. Sempre gostamos muito. Mas é um disco muito diversificado, como o gosto da gente. Uma vez, para explicar ao produtor Dudu Marote qual era a sonoridade que tinha a ver com a gente, colocamos para tocar Radio 4", conta Claudinha.

Uma das boas contribuições da cena curitibana para o pop nacional recente, o Copacabana Club veio logo depois da explosão do Bonde do Rolê, e já é veterana para os recém-chegados de A Banda Mais Bonita da Cidade, fenômeno recente na internet. "Chegamos a colocar o vídeo deles no nosso blog. É uma praia diferente da nossa, mas a gente curte. É sempre legal um músico fazer aquilo no qual acredita, soa mais honesto", lembra.

As comparações entre Copacabana Club e Cansei de Ser Sexy não chateiam a banda, garante Claudinha. Mas ela diz que são equivocadas. "Devem comparar porque tem garota no vocal, synths. Mas, na verdade, a comparação não tem muito a ver. Quando a gente toca lá fora, a imprensa estrangeira nunca faz essa confusão", diverte-se. "Eu gosto do CSS, acho legal. Mas não foi influente para a gente", afirma a baterista.

Pelo menos uma coisa tem tudo a ver com o CSS: uma certa ironia das letras, própria do povo da noite. Na semana passada, metidos num ônibus para fazer show em Sorocaba (SP), eles ainda nem tinham ouvido o próprio CD depois de pronto. A estrada parece ser o destino do Copacabana Club. Desde 2008, quando abriram shows dos americanos do Friendly Fires no festival Popload Gig, no Studio SP e no Circo Voador, têm agenda cheia.

A carreira teve início em 2007, quando fizeram seu primeiro show em Curitiba. Gravaram uma demo e colocaram algumas músicas no MySpace, e dali em diante foi só crescendo sua reputação. A vocalista do Copa é Camila "Caca V", e a banda tem ainda Alessandro Oliveira (guitarra e teclados), Rafael Martins (guitarra) e T. Douglas (baixo).

Bukowski, por sinal, é bom salientar, é sobrenome de família, não é codinome para homenagear o escritor Charles Bukowski. Por ironia, a curitibana ainda é filha de Carlos Bukowski. "Muita gente fica me xingando no Twitter e no Facebook, dizendo "e essa baterista aí do Copacabana Club, que fica estou zoando com o nome do Bukowski. (risos)". O fato é que eu ia adorar ser sobrinha de verdade do Charles Bukowski."

TROPICAL SPLASH

3PLUS / Distribuição ST2 Music

R$ 30