Copacabana Club lança CD de estreia 'Tropical Splash'

"O disco condensa tudo o que a gente fez nos últimos quatro anos. A gente começou a banda um pouco para se divertir, e aí as primeiras músicas foram ganhando novas versões e ficando mais fortes. Se tivesse algo no disco que a gente julgasse que tivesse ficado para trás, defasado, a gente não tinha gravado", diz Claudinha Bukowski, baterista do Copacabana Club. A banda toca nesta sexta-feira, às 22 horas (com abertura da DJ Miss Má) no Studio SP (Rua Augusta 591, 3129-7040).

Algumas músicas são novíssimas, outras já são hits das pistas nacionais, como "Just Do It", quase um hino geracional. "Você pode furar seu nariz/Costurar suas roupas/Dançar sozinho/Você pode fazer alguns amigos/formar uma banda/ou cantar junto", diz a letra em inglês (como todas).

Entre as 13 canções do disco, algumas influências saltam aos ouvidos, como o Rapture, em canções como "Peach" e "It?s Us". "Rapture? Muito. Sempre gostamos muito. Mas é um disco muito diversificado, como o gosto da gente. Uma vez, para explicar ao produtor Dudu Marote qual era a sonoridade que tinha a ver com a gente, colocamos para tocar Radio 4", conta Claudinha.

As comparações entre Copacabana Club e Cansei de Ser Sexy não chateiam a banda, garante Claudinha. Mas ela diz que são equivocadas. "Devem comparar porque tem garota no vocal, synths. Mas, na verdade, a comparação não tem muito a ver. Quando a gente toca lá fora, a imprensa estrangeira nunca faz essa confusão", diverte-se a baterista. A vocalista do Copa é Camila "Caca V", e a banda tem ainda Alessandro Oliveira (guitarra e teclados), Rafael Martins (guitarra) e T. Douglas (baixo). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Tropical Splash

3PLUS / Distribuição ST2 Music R$ 30