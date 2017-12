Copa rende números recordes a canais esportivos pagos e Twitter

No universo de TV por assinatura, SporTV e ESPN Brasil ocuparam a terceira e quarta posição, respectivamente, no ranking geral de canais, perdendo só para Globo e Band.

Entre 16h e 18h do mesmo dia, o SporTV teve 2,41 pontos no Ibope e média de 67 minutos de permanência do telespectador. Na ESPN Brasil, o ibope foi de 0,59% e a permanência de público chegou a 52 minutos. A Fox Sports teve 0,47% de audiência.

Twitter. Nas contas do Ibope e do Twitter para o saldo de comentários sobre a Copa, o dia 14 reuniu o maior número de tweets no mundo: 16,3 milhões. Foi o dia com maior número de jogos - Colômbia X Grécia, Uruguai X Costa Rica, Inglaterra X Itália e Costa do Marfim X Japão. Os dados se referem ao número total de tweets em todos os idiomas durante as partidas e no período anterior (60 minutos) e posterior aos jogos (30 minutos).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.