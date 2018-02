Copa rege calendário da Globo em 2014

Sangue Bom, por exemplo, trama que Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari escrevem para substituir Guerra dos Sexos, na faixa das 19h, vai estrear no dia 29 e pode acabar em outubro ou durar até janeiro - a emissora não troca suas tramas das 6 e das 7 entre novembro e dezembro, em função do início do horário de verão e, depois, das férias.

O desfecho de cada produção atenderá à prioridade do calendário de jogos e outros eventos relacionados à Copa de 2014.