Copa pauta menu nacional na TV paga

A minissérie A Bíblia, sucesso nos Estados Unidos e dona de relevante audiência para a Record atualmente, será exibida pelo History no Brasil em 2014. O canal promete ainda Barrabás, outro título bíblico.

E Bonnie & Clyde, o famoso casal fora da lei que ganhou fama pelo filme com Warren Beatty e Faye Dunaway, clássico de 1967, terá sua nova versão - a minissérie com Emily Hirsch (de Selvagens) e Holliday Graingner (de Os Bórgias) - também exibida pelo History em 2014.

Programada para estrear dentro de quatro semanas, ou assim que acabar a safra de episódios inéditos do Sai de Baixo, a nova temporada do Junto e Misturado, série de Bruno Mazzeo, começou a ser gravada ontem, no Rio, sob o comando de Maurício Farias, o homem da Grande Família e de Tapas & Beijos.

E o Sai de Baixo, no primeiro dos quatro episódios inéditos gravados por iniciativa do canal Viva, somou 17 pontos no Ibope da Grande São Paulo, anteontem, pela Globo. Foi mais que o Fantástico do domingo anterior, que, em horário mais favorável, fez 16 pontos.

Em tempo: O Fantástico do último domingo registrou 19 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo.

O GNT confirma para 2014 a 3ª temporada de Sessão de Terapia, assunto que já habitava a imaginação do diretor Selton Mello e do produtor Roberto D'Ávila durante as gravações da 2ª safra, atualmente no ar.

Como não existe no original, a 3ª temporada de Sessão de Terapia terá criação livre aqui.

Breaking Bad, vencedora do Emmy 2013, terá sua última temporada lançada em DVD aqui em 11 de dezembro, menos de dois meses após sua exibição nos EUA. Junto, chega também uma caixa com todas as temporadas da série.