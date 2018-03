Copa no Brasil já rende vendas à Globo lá fora

Foi durante um jantar entre o publicitário Nizan Guanaes, o diretor de jornalismo da RedeTV!, Américo xxx, e o jornalista Guilherme Barros, que nasceu o título PIB para o programa semanal de Barros na emissora. Estreia em 7 de novembro, à meia noite.

Dani Calabresa vai apresentar um dos prêmios do VMB, a premiação da MTV para os melhores do ano na indústria do videoclipe.

Ainda no VMB, Luan Santana, nome que não consta na grade de clipes da MTV, deverá dar o ar da graça durante a premiação, via telão. Surpresinha.

E faltou complemento essencial à informação, publicada na coluna de ontem, sobre o fato de a RedeTV! acionar o Clube dos 13. Aciona na Justiça, claro.

Da orquestra ao futebol: A ESPN exibe hoje, às 21h, um especial resultado de quatro encontros entre jovens do Instituto Baccarelli, de Heliópolis, e o time Sub-15 do São Paulo, com troca de papéis entre eles e admiração mútua.

A TV Brasil exibe na segunda-feira, às 20h30, os cinco curtas vencedores do 2º Festival de Vídeo Tela Digital, promovido pela Associação Cultural Kinoforum em parceria com a emissora. Os prêmios distribuídos somam R$ 60 mil.

A relação do Timor Leste com o futebol é o foco do repórter Regis Rosing, hoje, no Esporte Espetacular, na Globo. A seleção timorense nunca ocupa a 201ª posição no ranking da FIFA, mas as crianças de lá, que mal têm o que comer, adoram futebol e os jogadores brasileiros.

Cadão Volpato e Raí se encontram no Entrelinhas da TV Cultura, sob o pretexto do Dia das Crianças. É a literatura infantil que os une: Raí fala d'A Turma do Infinito, e Cadão, que assina a contracapa de Raí) fala de Meu Filho, Meu Besouro. Amanhã, às 21h30.

'Eu fui da porta da minha casa até a porta do SBT chorando.' Da agora mãe Eliana a Marília Gabriela. No ar amanhã, à 0h, pouco depois de ela retomar seu programa na casa

Finada a MipCom, boa parte dos executivos de TV se deslocam de Cannes para Mônaco, logo ali, onde engrossam o quórum da Sportel, feira de esportes na TV, que vai de segunda a quinta-feira próxima. No pacote, a Globo leva até o episódio 2014 - A Dream Under Construction, episódio do GloboDoc, programa de seu canal internacional, mostrando os preparativos para a Copa do Mundo no Brasil. A bagagem é encabeçada pelo Brazilian Magic Football, pacote assim batizado no catálogo internacional, com os direitos de transmissão dos melhores campeonatos do País, como o Paulista e o Brasileiro, além do FootBrazil, programa semanal com bastidores, treinos e perfil dos jogadores.

