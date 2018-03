Copa infla apetite da tv 'gringa' por futebol

A Mipcom, feira de TV que acabou em Cannes na semana passada, endossou o quanto já é premente a demanda da indústria mundial do audiovisual pelo futebol brasileiro e pelo Brasil de modo geral. Obra da Copa de 2014 e da Olimpíada de 2016, estendida ao mercado brasileiro como um todo. Coprotagonista de um dos painéis em Cannes, Denise Gomes, sócia e produtora executiva da Bossa Nova Filmes, contou à coluna que fechou dois negócios lá, sendo um no campo do futebol. Como parte de sua apresentação, Denise levou um filme institucional com imagens do País, incluindo a informação sobre a nova legislação em torno da cota de produção nacional na TV paga.

Mariachi

Nada a ver com os jogos Panamericanos, que PC Siqueira não é disso, não: o VJ da MTV foi até o México para conferir o MTV Game Awards, prêmio exibido pela MTV Latino América, e aproveitou para registrar seu olhar sobre o país. No ar hoje, às 23h30.

6

episódios a mais foi o que pediu a rede americana NBC aos produtores da série Harry’s Law. No ar no Brasil pela Warner, a trama terá 19 episódios em seu 2º ano

“Ele nunca vai escancarar” Thiago Abravanel a Marília Gabriela, ao contar que o avô, Silvio Santos, tem problemas para demonstrar alguns sentimentos e ainda não foi vê-lo no teatro. Domingo, no GNT

É longa a lista de atores que renovaram contrato com a Record até 2015/2016: Caio Junqueira, Betty Lago, Luíza Thomé, Floriano Peixoto, Ítala Nandi, Valérica Alencar, Cássio Scapin, Patrícia Travassos, Rafaela Mandelli, Daniela Galli, Fernando Paixão, Carla Regina, Camila Rodrigues, Angelina Muniz, Luciano Szafir, Vitor Fasano, Leonardo Vieira e Milhen Cortaz estão nesse pacote.

Paloma Duarte, Gracindo Jr. e Angelo Paes Leme já gozavam de acordos de longo prazo com a Record.

A limonada que a Band tentou fazer dos limões exalados por Rafinha Bastos no CQC desandou de vez. No alto escalão da casa, é consenso que a saída do humorista é hoje a única saída possível para o rumo que o episódio tomou.

E a promoção de Diego Guebel, criador do CQC, ao posto de diretor de programação/conteúdo da Band, só endossa que não será por um Rafinha que a parceria entre a Band e a produtora Eyeworks/Cuatro Cabezas há de azedar. Os interesses em jogo são muitos.

Autor da bem-sucedida série A Lei e o Crime, na Record, Marcílio Moraes prepara mais uma série policial para a Record. A produção ficará a cargo da Gullane Filmes.

A saída de Del Rangel do SBT reanima o staff da emissora a fazer nova proposta a Nilton Travesso para que ele assuma a direção da teledramaturgia da casa.

Travesso recusou convite do SBT há coisa de três meses porque, entre outras coisas, a existência de dois núcleos de dramaturgia era alimentada pela falta de sintonia entre seus integrantes.

Boardwalk Empire, série de Martin Scorsese cuja segunda temporada desembarcou esta semana na HBO local, acaba de ter sua terceira safra confirmada pelo grupo.