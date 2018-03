Coordenadoria da Juventude agita fim de semana em SP A Coordenadoria da Juventude vai promover neste final de semana três atividades para os jovens paulistanos: a 1.ª Etapa do Circuito Paulistano de Banks 2006 e os projetos "Sampa Hip Hop e Juventude" e "Galerias ao Ar Livre". A 1.ª Etapa do Circuito Paulistano de Banks 2006 tem como objetivo estimular a prática do skate nas pistas públicas da cidade e o evento será dividido em quatro etapas. Uma semana antes do início da competição a Coordenadoria da Juventude e a Confederação Brasileira de Skate iniciaram o "Skate no seu Bairro", programa que oferece aulas sobre shake para iniciantes. Em parceria com o Fórum "Hip Hop e o Poder Público Municipal", a coordenadoria vai realizar nos meses de setembro e outubro o projeto "Sampa Hip Hop e Juventude", que traz à população oficinas, shows, palestras e debates sobre o estilo musical. Quem participar do projeto "Galerias ao Ar Livre" vai grafitar em muros, pilares de viadutos e paredes de prédios públicos de 31 regiões da cidade. O intuito do programa é valorizar a arte e o artista de rua. Mais informações: (11) 3113-9730