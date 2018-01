Cooperativa Paulista de Dança lança premiação A Cooperativa Paulista de Dança lança hoje, quando se comemora o dia mundial da dança, o Prêmio Umberto da Silva, que leva o nome do bailarino e coreógrafo morto dia 27 de março. O evento ocorrerá a partir das 20 horas, no Teatro de Dança (Av. Ipiranga, 344), com apresentação da bailarina e coreógrafa Denise Namura e de solo do bailarino Dielson Pessoa. Além de suas apresentações, será exibido um videoclipe sobre a criação da Cooperativa Paulista de Dança e serão lidos poemas. O prêmio, anual, contemplará dois trabalhos em dança contemporânea nas categorias grupo e solo. Informações no site www.coopdanca.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo