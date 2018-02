'Convite à Viagem', no Rio, exibe obras de 45 artistas Representações artísticas dos quatro cantos do País estão reunidas no centro do Rio de Janeiro para mostrar a diversidade da produção nacional contemporânea. A mostra Convite à Viagem, em exibição no Paço Imperial, é um mosaico com 108 trabalhos de 45 artistas brasileiros, a maioria jovens, que entraram em cena a partir do ano 2000.