Convidados marcam fim da 'Grande Família'

Encenação. Roberto Justus não perde a compostura - nem o penteado - para ensaiar alguns golpes de MMA no octógono de Junior Cigano e José Aldo. Os dois lutadores estarão no Roberto Justus + de hoje, pela Record, falando justamente sobre a atividade.

Tatá Werneck e Fábio Porchat comandam hoje ao vivo o último episódio da 1ª temporada do Tudo Pela Audiência, no Multishow, com celebração extra: é aniversário dela. Daí que amigos como Murilo Couto (do The Noite) e Maurício Meirelles (do CQC) aparecem para o bolo. Às 21h30.

Felizes para Sempre, série de Fernando Meirelles prevista para inaugurar o calendário de 50 anos da Globo, em janeiro, já tem expediente iniciado em set e reuniões.

Treinamento com drone é atividade que entra para a agenda da vez no expediente dos funcionários da Record, em especial de programas ao vivo e jornalísticos. Na última quinta, a emissora realizou sua primeira transmissão com drone ao vivo, no Balanço Geral.

A Record aguarda a definição de regras da Anatel para uso do drone. O equipamento é um veículo aéreo não tripulado de pequeno porte com câmera acoplada, capaz de captar imagens de até 100 metros de altura em alta resolução, via controle remoto.

Saudade de Meu Pedacinho de Chão? Bianca Ramoneda passeia com Raimundo Rodriguez, artista plástico que ergueu a cidade cenográfica de Santa Fé, obra de arte que abrigou a última novela das 6. No ar amanhã, pelo Starte, às 23h30, na GloboNews.

Geena Davis é nome anunciado para a 11ª temporada da série Grey's Anatomy.

DNA. Em nome da efeméride de ontem, Fabrício Carpinejar entrevista seu pai, o poeta Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras, na Gazeta, amanhã, às 23h30.