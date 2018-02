Conversa, tradução, humor

Dado o ensurdecedor volume da música, a conversa não progredia sem dificuldades, pois o velho senhor falava baixo e talvez não ouvisse bem. No que me dizia respeito, de vez em quando percebia que estava falando aos gritos. De longe, observávamos a beleza da juventude, que dançava com entusiasmo. Previsivelmente, falamos sobre a passagem do tempo e o choque de gerações, trocando as platitudes apropriadas ao tema e às circunstâncias. Era grande o barulho e eu não seguia bem as palavras do velho senhor. Lá pelas tantas, se entendi bem, ele afirmava que a maioria das pessoas se enganava ao pensar que não havia mais nada a aprender na velhice, que nessa quadra da vida não existia mais nada a ser descoberto, ali tudo se repetia e só restava usufruir a experiência decorrente dos anos vividos. Nada mais equivocado, dizia ele. Na velhice descobrimos, por exemplo, um novo corpo, o corpo velho, com novas exigências, novas rotinas, mudanças e adaptações.

O esforço de manter a conversa já começava a pesar e eu não estava disposto a acompanhar o tom grave que nela poderia eventualmente se instalar. O champanhe, a alegria pulsante da música e o tumulto animado da festa agudizavam em mim a consciência de que estar vivo naquele exato momento era um privilégio e que isso exigia uma celebração imediata. De forma inopinada, levantei-me e me despedi efusivamente do velho senhor e sua companheira, que ficaram a me olhar surpresos enquanto os deixava, rebocando minha mulher para a pista de dança e planejando procurar os amigos que deviam estar por ali, dispersos na multidão.

***

Ficando Longe do Fato de Já Estar Meio Que Longe de Tudo, de David Foster Wallace, foi lançado agora pela Companhia das Letras. Enfeixa seis textos encomendados por publicações como a revista Harper's e o New York Times. O talento e a aguda percepção de Wallace subvertem os temas propostos, fazendo com que as reportagens se transformem em alentados ensaios onde expõe de forma patética a comédia humana.

Estava lendo o texto que dá título ao livro, quando tropecei num parágrafo que dizia "os rostos dos cavalos são compridos e por algum motivo lembram caixões". Como assim, "caixões"? Seria um propositado nonsense, uma provocação por parte do autor? Haveria alguma significação que me escapava? Ou estaria ele se referindo a "caixão de defuntos"? Se assim fosse, o sentido logo se evidenciava, pois, de fato, eu nunca me apercebera disso até então (não sei se você, caro leitor, já percebera), vista de frente, a cara do cavalo lembra, sim e muito, um caixão de defunto. Procurei na internet e logo confirmei minhas suspeitas ao ler - "the horse's faces are long and somehow suggestive of coffins". "Coffin" - esquife, ataúde, féretro, caixão de defunto.

A rigor, a tradução não está errada, mas não facilita a compreensão da original imagem criada por Wallace, na qual a morte se insinua num lugar tão inesperado como a cara de um cavalo, animal usado habitualmente como símbolo de força vital. Além do mais, parece não reconhecer nesse fragmento a emergência de um elemento que se tornaria cada vez mais importante na obra do autor, especialmente quando se leva em conta seu suicídio aos 46 anos em 2008.

É claro que esse pequeno lapso não compromete a trabalho e a escolha de escritores como Daniel Galera e Daniel Pellizzari para traduzirem o livro de Wallace é a decisão correta nem sempre seguida por nossas editoras quando da tradução de textos literários de alto nível.

Agora mesmo me chamou a atenção o cuidado tomado pela Bellevue Literary Press (Nova York) e a Pushkin Press (Londres) com a tradução para o inglês do livro El Boxeador Polaco (O Boxeador Polonês) do escritor guatemalteco Eduardo Halfon, que vive entre seu país e os Estados Unidos, autor de vários outros livros e vencedor da prestigiada bolsa Guggenheim. Com cerca de 180 páginas, a versão em inglês de The Polish Boxer foi realizada conjuntamente por uma equipe de cinco tradutores.

Com um narrador que usa o mesmo nome do autor, Halfon deliberadamente confunde memória e ficção, contando poucas histórias - a descoberta do talento poético de um aluno de parcos recursos, o que coloca o narrador em contato com a cultura e a língua dos povos nativos de sua terra, excluídos dos padrões eurocêntricos dominantes; sua lamentável participação enquanto único professor do Terceiro Mundo num colóquio norte-americano sobre Mark Twain; o resgate da história de seu avô sobrevivente de Auschwitz e o relato, num registro menos ficcional, de uma palestra no festival literário Correntes d'Escritas em Portugal, onde, com o carioca João Paulo Cuenca, discorreu sobre o tema "a literatura rasga a realidade".

Em seu texto mais longo, desmembrado em vários contos e no qual seguimos o narrador em sua obcecada procura por um amigo pianista sérvio desaparecido em Bucareste enquanto buscava sua remota e fugidia identidade cigana, talvez se encontre o grande tema do livro: a condição nômade, apátrida, exilada, "estrangeira" não do judeu - como costuma se pensar - e sim do artista, um ser desterrado, vivendo desde sempre um involuntário exílio num mundo regido por outras prioridades que não as suas e cujo desamparo o obriga muitas vezes a mendigar a custosa proteção de poderosos mecenas.

Castigat ridendo mores. É impagável o Diário de Dilma, na sempre ótima Piauí. São sem rivais a ironia e a comicidade do texto de Renato Terra.