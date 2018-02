Conversa com dramaturgo O dramaturgo argentino Lautaro Vilo participa de debate com o público amanhã, às 18 horas, no Sesc Belenzinho, com entrada franca. Ele é autor do monólogo Ato de Comunhão, dirigido por Gilberto Gawronski e Warley Goulart. A peça é baseada na história verídica de Armim Meiwes, o "canibal alemão" que foi condenado à prisão perpétua por ter devorado um homem que conheceu pela internet. O espetáculo foi eleito pelo jornal O Globo uma das dez melhores peças de 2011 no Rio de Janeiro, e obteve críticas excelentes de importantes especialistas, como Bárbara Heliodora. O Sesc fica na Rua Padre Adelino, 1.000, tel. (11) 2076-9700.