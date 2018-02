Conturbado, longa teve 5 diretores

Um deles, George Cukor, ficou apenas três dias na liderança da produção, mas foi o suficiente para efetuar mudanças fundamentais, como evitar que Judy Garland usasse uma peruca e uma pesada maquiagem.

O chefão dos estúdios da Metro, Louis B. Mayer, queria Shirley Temple para o papel, que acabou ficando com Judy. Como estava com 16 anos, ela precisou prender os seios com fita, além de usar um colete para aplainar suas curvas e fazê-la parecer mais jovem. / U.B.