CONTROLE NA MÃO

5h30 Telecurso Profissionalizante -

Revisão Da Semana

6h30 Brasil Eleitor

7h00 Via Legal

7h30 Cultura 360º

8h00 Quintal Da Cultura

13h40 Pronto Atendimento

14h00 Educação Financeira - O Ciclo

De Vida Financeira

14h15 Matinê Cultura - Wishbone: Dias De Cão No Oeste

16h00 Cultura Documentários -

Fazendo Chover - Guerreiros Da China Defendem O Meio

Ambiente

17h00 Manos E Minas - Karol Conká

18h00 Cultura Livre

18h30 O Milagre De Santa Luzia -

Patativa Do Assaré (2ª Exibição)

19h00 Sr. Brasil - Adriano Adiala /

Demônios Da Garoa

20h00 Viola, Minha Viola - Sérgio Reis/

Duduca E Dalvan / Zé Do

Rancho E Caçulinha (2ª Exb)

21h15 Jornal Da Cultura ((av))

21h45 Clássicos - Andris Nelsons E A

Orquestra Do Concertgebouw

De Amsterdam

23h15 Cine Brasil - O Prisioneiro Da

Grade De Ferro

0h30 Cultura Livre (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

9h00 Bozo

12h45 Três É Demais

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h15 Programa Raul Gil

18h30 Aventura Selvagem

19h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Esquadrão Da Moda

21h30 Supernanny

22h15 Cine Família - A Bússola De

Ouro

0h00 Cine Belas Artes - O Operário -

Inédito

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Ataque De Risos I Série: Elas E

Eu

3h30 Ataque De Risos II Série:Uma

Família Perdida No Meio Do

Nada / The Middle

4h15 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

5h00 Ataque De Risos IV Série:

Arnold

GLOBO (5)

6h05 lobo Educação

6h25 Globo Ciência

6h50 Globo Ecologia

7h15 Globo Universidade

7h40 Ação

8h05 Sítio do Picapau Amarelo

8h15 Turma da Mônica

8h35 TV Globinho

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 TV Xuxa

16h05 Caldeirão do Huck

18h15 Lado a Lado

19h00 SPTV - 2ª Edição

19h20 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h15 Big Brother Brasil 13

22h45 Zorra Total

23h45 Supercine -Jogo de Amor em

Las Vegas

0h00 Término do Horário de Verão

0h30 Altas Horas

2h32 Flash Big Brother Brasil 13

2h37 American Dad

3h00 Corujão

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

16h00 Cine Aventura - Ed um Macaco

Muito louco

18h00 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 O Melhor Do Brasil

23h00 Legendários

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h55 Ultrafarma

7h55 Espaço Tv

8h25 Movimento Pentecostal -

Heliflay

8h55 Vitória Em Cristo

10h00 Campeonato Paulista Série A2 - Catanduvense x Santo André

12h00 Assembléia De Deus Do Brás

13h00 Igreja Família Debaixo Da Graça

13h30 Tv Bereana

13h45 Parceria

14h00 Sábado Total

17h00 O Encantador De Cães

17h45 Parceria Rb Com

18h15 Polishop

18h45 Parceria

19h00 Companhia De Viagem

19h45 Amaury Jr. Show

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Wwe Smackdown

23h00 Mega Senha

23h30 Saturday Night Live

(Horário De Verão)

2h00 Bola De Neve

2h30 Super Papo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Motors

13h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 Popcorn Tv

7h00 Saúde & SExualidade

8h00 Infomercial - Galinha Morta

8h30 Seicho-No-Iê Na TV

9h00 Infomercial - Fascynios

9h30 Lassie "Responsabilidade"

10h00 De Cara Com A Maturidade

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Magazine Da Liga Uefa

13h25 Conversa De Gente Grande

14h15 Sessão Livre

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Show Da Fé

21h20 Mr.Bean

21h30 Acredite Se Quiser!

22h15 Top Cine - Punhos de Sangue

23h00 Brasil Open - Compacto

23h30 Show Business

23h50 Cinema Na Madrugada

Um Homem de Família

2h45 O Encantador De Cães

3h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

10h00 Programação Especial -

Smashing Pumpkins

11h00 Tá Quente

11h45 Faixa a Faixa

12h00 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

12h30 Programação Especial -

Blink 182

13h15 Programação Especial - Sandy

14h00 Programação Especial -

RadioHead

15h00 Programação Especial -

Depeche Mode

16h00 Programação Especial -

Lulu Santos

17h00 Vai Pra Praia Que o Pariu

17h15 Tá Quente

18h00 A Casa

19h00 A Casa

20h00 A Casa

21h00 A Casa

22h00 Verão MTV - A Festa

23h00 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

23h30 Faixa a Faixa

23h45 Programação Especial

0h30 Programação Especial

1h15 Programação Especial

REDE VIDA (34)

9h00 O Rio Celebra (av)

10h00 Campeonato Paulista A3 -

Palmeiras B x C.A.

Votuporanguense (av)

12h00 Filhos do Pai Eterno

12h30 Ajuda a igreja que Sofre

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

13h30 Simpi

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Kerigma

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

19h00 Campeonato Paulista A2 - Velo

Clube x Rio Claro (av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Lauro Trevisan

22h00 Sílvio Brito em Família

22h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

10h00 Shop Show

11h00 In Touch

11h30 Sintonia

12h00 Sessão Riso: O Gordo e o Magro

13h15 Os Três Patetas

14h00 Guia Brasil

14h30 O Elo Perdido

15h00 Zorro

15h30 Os Monkees

17h55 Semana da Presidenta

18h00 OnLine

19h00 A Mulher Biônica

20h00 Controle Remoto

21h00 Chip´s

22h00 Boca Livre

23h00 Cine Rede Brasil: Braddock 1 - O Último Comando

0h50 Companhia de Viagem

TV BRASIL (62)

10h00 Ser Saudável

10h30 Programa Especial

11h00 Papo de Mãe

12h00 TV é Ciência

12h30 Expedições

13h00 Alto-Falante

14h00 Stadium

15h00 +Ação

15h30 Conhecendo Museus

16h00 Como e Por Quê?

16h30 Diverso

17h00 Paratodos

17h30 Animania

18h00 Segue o Som

19h00 Comentário Geral

19h30 Revista do Cinema Brasileiro

20h00 Arte do Artista

20h30 Oncotô

21h00 Repórter Brasil

21h30 Musicograma Dose Dupla

22h30 Cine Nacional - Quase

Dois Irmãos

23h15 DOC Especial - Paraíso Utópico

TV SÉCULO 21

11h00 Sobriedade Sim

11h30 Receitas Bom Sabor

12h00 Pesca e Prosa

12h30 Dica 21

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h00 Vida e Saúde

14h00 Mulher. Com

16h30 Caixa de Ferramentas

16h45 Dica 21

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Terço dos Homens

18h45 O Mundo para o Salvador

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Evangeliza Show

20h30 Arena do Som

22h00 Novo Caminho

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango:

Seguindo em Frente

12h30 O Clã do Orangotango: Nadar

ou Morrer

13h00 Expedição Tigre

14h00 Animais em Risco: Houston -

Luta Por Uma Vida

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - Poderosa

Constritora

16h00 Cães de Raça: Shar-Pei

16h30 Cães de Raça: Bulldog

17h00 Amor de Gato

18h00 Qual é, Bicho?: Balada no Zoo

18h30 Qual é, Bicho?: O Galã Peludo

19h00 Meu Gato Endiabrado

20h00 Com Água Até o Pescoço

21h00 A Caverna

23h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Breaking Bad

15h00 In Plain Sight

16h00 Missing

17h00 The River

18h00 NCIS

19h00 Cazuza - O Tempo Não Pára

21h00 Dias e Noites

23h00 Perception

CANAL BRASIL

12h00 Espelho: Paloma Amado

12h30 Zoombido: Sérgio Britto

13h00 Maratona Curta na Tela

15h00 Estúdio 66: Edu Lobo

15h20 Mulatas! Um Tufão nos Quadris

17h00 Faixa Musical: Banda Seu Chico

- Tem Mais Samba

18h30 Curta na Tela

19h00 Buena Sorte

21h00 Cinejornal

21h30 Compositores Unidos - Flávio

Venturini e Fátima Guedes

22h00 Hotel Atlântico

DISCOVERY

12h20 À Prova de Tudo: Deserto

Extremo

13h10 Bizarrices: Gato Mumificado

13h35 Bizarrices: Inveja de Crânio

14h00 À Prova de Tudo

14h50 Desafio em Dose Dupla:

Pantanal

15h40 Sozinhos na Selva: Jason

Gardiner

16h30 Fanáticos por Armas: Pistolas

de Duelo

17h20 Febre do Ouro: Problema na

Água

18h10 Casal Selvagem: Utah

19h00 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Poucos Minutos

de Vida

19h50 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - O Casamento

20h40 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Rottweiler

21h30 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência: Pedras Radioativas 22h20 Medicina de Peso: Caso de

Família

ESPN BRASIL

7h00 Campeonato Alemão:

Wolfsburg x Bayern De Munique

9h00 Mundo 2 Rodas

9h30 Espn Filmes:30 For 30 - You

Don't Know Bo

11h00 Prévia Do Campeonato Inglês

11h30 Futebol No Mundo

12h25 Campeonato Alemão: Bayer

Leverkusen x Augsburg - (av)

14h30 Prévia Do Campeonato Inglês

15h00 Abre O Jogo: Campeonato

Alemão - (av)

15h25 Campeonato Alemão: Borussia

Dortmund x Eintracht Frankfurt - (av)

17h30 Abre O Jogo: Campeonato

Holandês - (av)

17h40 Campeonato Holandês: Psv x

Utrecht - (av)

19h45 Copa Da Inglaterra: Arsenal x

Blackburn Rovers

21h30 Sportscenter- (av)

22h30 Loucos Por Futebol: Melhores

Momentos - Parte 4

23h30 Campeonato Francês: Olympi

que De Marselha x

Valenciennes

0h00 Fim Do Horário De Verão-

Atenção, Horário De Verão

Termina À 0h00 (Meia-Noite) -

FOX

12h00 White Collar

13h00 Bones

14h00 Eu Odeio o Dia dos Namorados

15h30 Os Vampiros que se Mordam

17h00 Percy Jackson e o Ladrão de

Raios

19h00 Antonia

20h30 Uma noite fora de série

22h00 As Branquelas

GNT

12h00 A Cozinha de Jamie - Austrália

13h00 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Focaccia

13h15 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Supermercado

13h30 Decora (Reality de Decoração) -

Juntando as Escovas de …

14h00 Mulheres Possíveis

14h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Do Castelo à Beira do Mar

15h00 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Verão

15h30 Viva Voz Verão 2013

16h00 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Barriga

16h30 Saia Justa: MMA

17h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Arthur Casas e Ricardo Salem

18h00 Que Marravilha!

18h30 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Hong Kong

19h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Arthur Casas e Ricardo Salem

19h30 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Barriga

20h00 Superbonita Verão 2013

20h30 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Verão

21h00 Mulheres Possíveis

21h30 Viva Voz Verão 2013

22h00 O Mistério do Samba

HBO

12h30 The Hollywood News Report

13h03 The Weight Of The Nation

14h28 Mad Men

15h30 HDTV - Corajosos

17h50 Invasão do Mundo: Batalha de

Los Angeles

20h00 Santuário

22h00 A Casa dos Sonhos

MAX

11h30 A Nave da Revolta

13h50 O Bom Coração

15h40 Real Humans

16h45 Real Humans

17h50 Real Humans

18h55 Real Humans

20h00 Real Humans

21h00 Nada Pessoal

22h35 Mulher de Fases - Um

Argentino e um Infeliz

MAX PRIME

12h35 Céus Turbulentos

14h10 Hunted: Behind The Scenes

14h25 Negócio Arriscado

16h10 A Sombra de um Homem

18h00 Mulher de Fases - Um

Argentino e um Infeliz

18h35 Mulher de Fases - Um

Açougueiro e um Devoto

19h15 Um Domingo Qualquer

22h00 O Morto Vivo

MGM

11h25 Feitiço do Coração

13h35 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita: Após a Última Rosa

14h35 Invasão

15h05 Alex e Emma

16h55 Do que as Mulheres Gostam

19h15 Critics Choice Movie Awards

2012

21h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita: Após a Última Rosa

22h00 Direito de Amar

MULTISHOW

12h30 Experimente 2012 - Maurício

Pessoa

13h00 Especial Festival De Verão -

Chiclete Com Banana

13h30 Nalu Pelo Mundo

14h00 As Gostosas e os Geeks

15h00 TVZ Experimente

16h00 Papo De Mallandro

16h45 Tira Onda: Lucas Silveira

17h00 Meu Passado Me Condena

17h30 Estranha Mente

18h00 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

19h00 Top TVZ

21h50 Bastidores

21h00 Planeta Atlântida 2013

22h20 Vai Pra Onde?

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 A Esmeralda de 400 Milhões de Dólares

13h05 Inventos Modernos

13h30 Inventos Modernos

13h55 Mega Máquinas: Cervejaria

Heineken

14h45 Nefertiti

15h35 O DNA das Coisas

16h00 O DNA das Coisas

16h20 Loucos Por Armas: Eu Quero

um Jipe

17h10 Santa Ana

18h00 O DNA das Coisas

18h20 Missão Pet

19h10 A Colônia dos Huteritas:

Problemas Financeiros

20h00 Access 360° World Heritage:

Cappadocia

20h50 Vida de Cigano: Duelo de Pais

21h40 Loucos Por Armas: Família em

Guerra

22h30 Loucos Por Armas: Eu Quero

um Jipe

SONY

12h00 Happy Endings

12h30 Rules Of Engagement

13h00 America's Got Talent

14h00 Parks And Recreation

14h30 Community

15h00 American Idol

17h00 Once Upon A Time

18h00 As Últimas de Hollywood

18h30 Cougar Town

19h00 Eu, Tu, Eles

21h00 Um Dia de Ontem

22h30 Cougar Town

SPORTV

10h00 Rei Da Praia (av)

14h00 Eliminatórias Da Copa Do

Mundo De Futebol De Areia -

Semifinal (av)

15h15 Tá Na Área (av)

16h00 Nbb - Flamengo x Franca (av)

19h30 Campeonato Paulista De

Futebol - São Caetano x

Bragantino (av)

21h30 Troca De Passes (av)

23h30 Sportv News (av)

Fim Do Horário De Verão

23h00 Sensei Sportv (av)

130 Boxe Internacional - Jonathon

Banks x Sert Mitchell (av)

TCM

12h00 Arquivo X

13h00 Têmpera de Vencedor

14h40 Em Má Companhia

16h20 Cães de Guerra

18h10 Soldado Universal

20h10 Cidade das Sombras

22h00 A Época da Inocência

TELECINE ACTION

11h20 O Sexto Sentido

13h15 Duro de Matar 4.0

15h30 + Velozes + Furiosos

17h30 Velozes e Furiosos: Desafio

em Tóquio

19h30 Velozes e Furiosos 5 -

Operação Rio

22h00 Pânico 4

TELECINE CULT

12h55 Setembro

14h30 A Pobre Menina Rica

16h00 A Última Diligência

18h05 A Raposa do Mar

20h00 Ponyo - Uma Amizade que Veio

do Mar

22h00 Má Educação

TELECINE PIPOCA

12h05 Billi Pig

13h45 O Lorax - Em Busca da Trúfula

Perdida

15h20 Transformers: O Lado Oculto da Lua

18h00 O Zelador Animal

20h00 O Preço do Amanhã

22h00 Gato de Botas

TELECINE PREMIUM

12h15 O Retorno de Johnny English

14h10 Reféns

15h50 A Fera

17h25 Cavalo de Guerra

20h05 Guerra é Guerra!

22h00 Motoqueiro Fantasma: Espírito

de Vingança

TELECINE TOUCH

12h10 De Coração Partido

14h05 O Casamento dos meus Sonhos

16h00 Monster - Desejo Assassino

18h00 Cisne Negro

20h00 Se Enlouquecer não se

Apaixone

22h00 Sexo Sem Compromisso

TNT

11h50 Lizzie Mcguire - Um Sonho

Popstar

13h30 Um Amor de Tesouro

15h30 A Pantera Cor-de-Rosa 2

17h10 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

20h15 Resident Evil 2: Apocalipse

22h00 Kick-Ass - Quebrando Tudo

UNIVERSAL CHANNEL

12h30 Flashpoint

13h30 Flashpoint

14h30 House

15h30 Robin Hood

18h00 Up All Night

18h30 Up All Night

19h00 House

20h00 O Retorno da Múmia

22h00 Resident Evil 3: A Extinção

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 Arrow

14h00 The Big Bang Theory

14h30 Por Trás do Crime

15h00 Two and a Half Men

15h25 Invasores

17h15 Eu sou a Lenda

19h15 V de Vingança

22h00 O Último Samurai

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Ben 10: Omniverse

12h30 Dragões: Pilotos de Berk

13h00 Apenas um Show

13h15 Mad TV

13h30 Level Up

14h00 Chaves - Animado

14h30 O Show dos Looney Tunes

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A

15h30 Apenas um Show

16h00 Pokémon

16h30 Redakai

17h00 Ben 10: Omniverse

18h00 Votatoon

19h30 Votatoon

19h55 O Máskara

22h00 O Show dos Looney Tunes

DISCOVERY KIDS

12h00 Angelina Ballerina: Os

Seguintes Passos

12h30 Backyardigans

13h00 Mike, o Cavaleiro: O Barulho

Assustador

13h30 Mike, o Cavaleiro: A Grande

Troca

14h00 Mister Maker: Pé na Estrada

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica: A Praga do Século

15h00 Princesas do Mar: O Monstro/A

Festa

15h30 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: As Cestas da Rainha

/ O Belo Afresco

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: Dino Bebedouro/Dino

Dança

17h00 Aventuras com os Kratts: Olho

Vivo, o Mestre da Noite

17h30 Milly e Molly

18h00 Gaspard e Lisa: O Foguete

Espacial

18h30 Princesinha: Eu Quero um

Kart/Não Devo Ser Mandona

19h00 Icônicos: Barulho Misterioso

19h30 Peixonauta: O Caso Das Flores

Pálidas / O Caso Do Chumbo

Feliz

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha da Mecana

Coruja Origami

21h00 Dino Dan: Quente ou Frio/Dino

Experiência

21h30 Hi-5 Austrália

22h00 Backyardigans: A Lenda das

Irmãs Vulcão

DISNEY CHANNEL

11h00 O Cavaleiro Didi e a Princesa

Lili

13h00 Boa Sorte, Charlie!

13h30 Boa Sorte, Charlie!

14h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

14h30 Jessie

15h00 Ducktales O Filme: O Tesouro

da Lâmpada Perdida

16h30 Adolepeixes

17h00 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

17h30 No Ritmo

18h00 Programa de Talentos

18h30 Jessie

19h00 Boa Sorte, Charlie!

19h30 Austin & Ally

20h00 Tinker Bell: O Segredo das

Fadas

21h30 O Diário da Princesa

DISNEY XD

12h00 Phineas e Ferb

12h30 Phineas e Ferb

13h00 Phineas e Ferb

13h30 Os Guerreiros Wasabi

14h00 Minha Babá é uma Vampira

14h30 Par de Reis

15h00 Ninjago

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

16h00 Randy Cunningham - Ninja

Total

16h15 Phineas e Ferb

16h30 Phineas e Ferb

17h00 O Guerreiro Didi e a Ninja Lili

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Peter Punk

20h00 Minha Babá é uma Vampira

20h30 Lab Rats

21h00 Ninjago

21h30 Os Padrinhos Mágicos

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Max, O Início

13h00 Supah Ninjas

13h30 Tartarugas Ninjas

14h00 A Lenda de Korra

14h30 Kung Fu Panda

15h00 Bob Esponja

16h00 Os Padrinhos Mágicos

16h30 iCarly

18h30 iCarly

19h00 Drake & Josh

19h30 Life With Boys

20h00 iCarly

20h30 Julie e os Fantasmas

21h00 As Aventuras de Bucket e

Skinner

21h30 Big Time Rush

22h00 Fred: O Show

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: X-Tudo

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Cine Rá Tim Bum

17h30 Cine Rá Tim Bum

18h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

18h15 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

18h20 Hora Animada: Isso Disso

18h25 Hora Animada: O Papel das

Histórias

18h30 Hora Animada: Tchibum TV

18h40 Hora Animada: TREXCI

18h45 Hora Animada: Show do Dj Cão

18h50 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

18h55 Hora Animada: Sidney

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Chapeuzinho Vermelho

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Dani no Planeta Atlântida

Multishow / 21 h

One Direction no S. Night Live

Sony / 0 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Video Collections com Radiohead

MTV / 14 h