CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Arthur E

Seu Melhor Amigo

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé Na Rua - Ficções, Você

Finge Ser Outro?

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De

Sarah Jane - O

Que Aconteceu Com Sarah

Jane (Parte 2)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Clube Do Filme - O Homem

Que Sabia Demais

0h00 Metrópolis

0h30 Roda Viva - Laerte (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado com

Patati Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Prop. Partidária Origatória -

PSDC

20h35 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 A Praça É Nossa

0h00 Conexão Repórter

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

] A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I Série: Chuck

3h30 Tele Seriados II Série:

Suburgatório / Suburgatory

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h09 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

16h05 Sessão da Tarde - Dr Dolittle 3

17h43 Globo Notícia

17h46 Malhação

18h15 Lado a Lado

19h05 SPTV - 2ª Edição

19h25 Guerra dos Sexos

20h30 Hor. Político Partidário - PSDC

20h35 Jornal Nacional

21h15 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

23h10 Pé Na Cova

3h50 Jornal da Globo

0h24 Programete Fórmula 1

0h26 Castle

1h15 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Horário Político

20h35 Jornal Da Record

21h15 Csy:Ny

22h15 Balacobaco

23h15 Grimm

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Igreja Da Graça, Nosso

Programa

18h05 Tv Kids

18h45 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h30 Propaganda Partidária - Psdc

20h35 Tv Fama - Continuação

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional Da

Graça De Deus

22h30 Good News

23h10 Tema Quente

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja Da Graça Nosso Prog.

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

20h30 Horário Político Partidário -

PSDC

20h35 Ig. Universal do Reino de

Deus (cont.)

22h05 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

23h30 Hoje Tem

0h00 Gazeta Imóveis

0h30 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

"Goku E os Outros se Tornam

Criminosos" "O Poderoso

Rejick"

15h00 Futurama

Código" "Inspeção Letal

15h50 Icarly "O Reencontro"

"O Plágio"

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h30 Horário Político - PSDC

20h35 Show Da Fé

21h25 Zoo

21h35 Os Simpsons /Beijo, Beijo - As

Histórias Mais Molhadas da

História

22h35 Polícia 24h

0h00 Jornal Da Noite

0h45 Claquete

1h45 Show Business - Reap.

Saguão da Luxúria

2h35 Família Soprano

3h35 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Programação Especial -

Smashing Pumpkir

8h00 Classicas

9h00 Alternativa

9h30 Rock

10h00 Brasileira

10h30 Picks

11h00 Programação Especial - Sandy

12h00 Top 10 MTV

13h00 Tocaí

13h30 Pop

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 A Casa

17h00 Programação Especial -

RadioHead

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 Horário Político

20h40 Verão MTV - A Casa

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Para Gostar de Música

22h30 Tá Quente

23h15 Mtv Games

23h45 Pc Na TV

0h00 A Casa

1h00 Tá Quente

1h45 Vai pra praia que o pariu

2h30 Programação Especial -

Depeche Mode

REDE VIDA (34)

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Horário Político Nacional PSDC 20h35 Infomercial Polimport

21h00 Quem Ama Educa

21h30 Jornal da Vida

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Jiraya

14h00 Sessão Animada

15h30 Os Pioneiros

16h30 Coisa Nossa

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h00 RB Notícias

19h30 Agente 86

20h00 O Incrível Hulk

20h30 Propaganda Partidária - PSDC

20h35 O Incrível Hulk

21h00 Bonanza

22h00 É 10

23h00 Cine Rede Brasil: Deep Evil:

Experiência Mortal

0h40 OnLine

TV BRASIL (62)

9h00 Batatinhas

9h05 Princesa Sherazade

9h35 Batatinhas

9h40 Mama Mirabelle

10h00 Batatinhas

10h05 Thomas e seus Amigos

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Esquadrão Sobre Rodas

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua melhor

amiga

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mama Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e Seus Amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 +Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Garotas Apaixonadas

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 De Lá Prá Cá

20h30 Propaganda Partidária - PSDC

20h35 O Público na TV

21h00 Repórter Brasil

22h00 Caminhos da Reportagem

23h00 A TV que se faz no mundo -

Tamil Nadul

23h30 Equador

0h30 DOCTV Latino América

1h30 Sábados Azuis

TV SÉCULO 21

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 Palavra Divina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Noite Carismática

21h00 Dica 21

21h10 Ação Nacional

22h10 Dica 21

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango:

Faca de Dois Gumes

12h30 O Clã do Orangotango:

Angústia Adolescente

13h00 Expedição Tigre

14h00 Animais em Risco - África

do Sul

15h00 Jeff Corwin em Ação: Marrocos

16h00 Cães de Raça: Newfoundland

16h30 Cães de Raça: Mastiff

17h00 Amor de Gato

18h00 Qual é, Bicho?: Língua

Venenosa

18h30 Vídeos Divertidos do

Animal Planet

19h00 60 Encontros Mortais:

Moçambique

19h30 60 Encontros Mortais:

África do Sul

20h00 ABC Canino

21h00 O Encantador de Cães: Bassês

22h00 Com Água Até o Pescoço

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Perception

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 C.S.I. NY

22h00 C.S.I. NY

23h00 Ricky Bobby - A Toda

Velocidade

CANAL BRASIL

11h55 Os 12 Trabalhos

13h30 Clipe Brasil

14h30 Faixa Musical: I Feira Carioca

do Samba

15h50 Curta na Tela: Hóspede Secreto

16h15 Estúdio 66: Edu Lobo

16h40 As Batidas do Samba

18h15 Beyond Ipanema - Ondas

Brasileiras na Música Global -

Regional Global

18h45 As Chacretes: Lucinha Apache

19h00 Jamelão - 90 Anos

19h50 G.R.E.S. - Concentração

20h45 Projeto Sumir - Bagan

21h00 Curta na Tela: Quem

Matou o Jorge?

21h17 Curta na Tela: What Are You

Looking For?

21h30 Zoombido: Sérgio Britto

22h00 Uma Vida em Segredo

DISCOVERY

12h20 Megaconstruções: Bay Bridge

13h10 Crer ou não crer: Eventos

Estranhos

14h00 Ecópolis: Por um Futuro Melhor 14h50 O Mundo do Futuro: Os Carros

do Futuro

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Desarmar sem Machucar 16h30 A Supercâmera: Catapultas,

Foguetes e Bastões

17h20 Febre do Ouro: Ouro, Afinal

18h10 Monstros do Rio: Devoradores

de Carne

19h00 Sem Corte e Sem Censura:

Resultados Desastrosos

19h50 Prisioneiros: Prisão Estadual de

Indiana

20h40 As Mais Estranhas Formas de

Morrer

21h05 As Mais Estranhas Formas de

Morrer

21h30 Serviço Secreto: Proteção da

Casa Branca

22h20 As Verdadeiras Mulheres

Assassinas: Vizinha Sinistra

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial- (av)

11h30 Sportscenter- (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 X Games Aspen 2013

14h55 Uefa Europa League: Zenit x

Liverpool - (av)

17h00 Show Da Rodada Do Espanhol

17h30 Show Da Rodada Do Francês

18h00 Uefa Europa League:

Tottenham x Lyon - (av)

20h00 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

21h30 Show Da Rodada Do Francês

22h00 Campeonato Alemao Perfis:

Mario Gotze

22h30 Prévia Do Campeonato Alemão

23h00 Sportscenter- (av)

0h00 Pontapé Inicial

FOX

12h00 Modern Family

12h30 Modern Family

12h50 Pequeno Dicionário Amoroso

14h20 Pequenos Invasores

15h50 Arquivo X - Eu Quero Acreditar

17h35 Homem-Aranha 3

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Do Castelo à Beira do Mar

13h00 Supernanny: Família

Wynne-Jones

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Superando as

Diferenças

15h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Marreco

16h00 Saia Justa: MMA

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - História do Chá

18h30 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Área de Serviço

18h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Bolo de Chocolate

19h00 A Pequena Cozinha em Paris

19h30 Que Marravilha!

20h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Arthur Casas e Ricardo Salem

20h30 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Supermercado

20h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Focaccia

21h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Hong Kong

21h30 Que Marravilha!

22h00 Decora (Reality de Decoração) -

"Juntando as Escovas de …

HBO

12h18 O Livro de Eli

14h30 HDTV - Griff, O Invisível

16h15 Homem-Aranha

18h18 As Aventuras de Tintim

20h16 A Mentira

22h00 Girls

MAX

12h05 Jew Suss: Rise And Fall

14h20 Terra do Gás

16h15 Bonsai

18h05 O Abrigo

20h20 Ricky

22h00 Potiche - Esposa Troféu

MAX PRIME

12h25 Ultraje

14h20 Verso

16h10 Gantz

18h25 Boy Wonder

20h05 O Homem Sem Sombra

22h00 Gantz - Perfect Answer

MGM

12h30 Dois Espiões e um Bebê

14h15 Legalmente Loira 2

16h05 Um Amor Assassino

17h50 Novidades no Amor

19h40 Que Mulher é Essa?

21h30 Invasão

22h00 Os Estranhos

MULTISHOW

12h30 London Live Special: Katy Perry 13h00 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação

14h00 Vai Dançar

14h30 Meu Passado Me Condena

15h00 Sensacionalista

15h30 Contos Do Rock

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo

17h00 Reclame

17h30 Video Killed The Radio Star -

The Artists View: A-há

18h00 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

18h45 Mundo Canibal

19h00 TVZ

21h30 Sem Destino

22h00 Lugar Incomum

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Safári no Grand Canyon

13h05 Brasil Secreto: Pantanal

Selvagem

13h55 Preparados para o Fim:

Armados

14h45 Os Segredos do Terceiro Reich:

O Discípulo de Hitler

15h35 Os Segredos do Terceiro Reich:

A Fortuna de Hilter

16h25 Obras Incríveis: Gardens By the

Bay

17h15 Temporada de Pesca: Motim no Mar

18h05 Brasil Secreto: Pantanal

das Águas

18h55 Obras Incríveis: Mega

Retalhadora

19h45 Obras Incríveis: O Prédio Mais

Alto do Mundo

20h35 Mega Máquinas: Cervejaria

Heineken

21h25 Os Fantasmas do Terceiro

Reich

22h15 Os Segredos do Terceiro Reich:

A Família de Hitler

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 The Client List

16h00 Revenge

17h00 Drop Dead Diva

18h00 Os Reis de South Beach

20h00 C.S.I

21h00 Once Upon A Time

22h00 Auto Focus

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv(av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 SportvNews (av)

14h00 Arena Sportv(av)

16h30 Eliminatórias Copa Do Mundo

De Futebol De Areia - Paraguai

x Chile (av)

17h45 Tá Na Área (av)

22h00 Taça Libertadores Da América - Grêmio x Huachipato (Chi) (av)

0h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Tarde Demais para Esquecer

16h00 Uma Secretária de Futuro

18h00 O Poder do Amor

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Paixão Proibida

TELECINE ACTION

12h45 Indiana Jones e o Templo da

Perdição

14h50 Hoje Você Morre

16h30 Vingança Implacável

18h15 400 Contra 1 - Uma História do

Crime Organizado

20h00 O Sexto Sentido

22h00 Duro de Matar 4.0

TELECINE CULT

12h40 Hannah e Suas Irmãs

14h40 Campo dos Sonhos

16h35 Pretty Baby - Menina Bonita

18h35 Caramelo

20h25 Metropolitan

22h00 A Vida Secreta das Palavras

TELECINE PIPOCA

11h20 O Quebra-Nozes - A História

Real

13h10 A Legião Perdida

15h10 O Homem do Futuro

17h05 Os Pequeninos

18h45 O Lorax - Em Busca da Trúfula

Perdida

20h25 Gato de Botas

22h00 Transformers: O Lado Oculto

da Lua

TELECINE PREMIUM

11h10 Eu Sou o Número Quatro

13h10 Alvin e os Esquilos 3

14h45 Os Agentes do Destino

16h45 O Roteiro da Minha Vida

18h35 Uma Patricinha de Outro

Mundo

20h15 Família Vende Tudo

22h00 Cavalo de Guerra

TELECINE TOUCH

12h25 O Sonho de Cassandra

14h25 Um Dia Especial

16h25 127 Horas

18h10 Ondine

20h05 O Casamento dos meus Sonhos

22h00 Evita

TNT

11h30 Se Beber, Não Case!

13h15 3000 Milhas para o Inferno

15h25 Sex and the City - O Filme

18h00 O Virgem de 40 Anos

20h05 17 Outra Vez

22h00 Encantada

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Elementary

18h00 Zohan - O Agente Bom de Corte

20h00 Como perder um Homem em 10 Dias

22h00 Elementary

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 Dallas

14h00 Encontro de Amor

16h00 The Middle

16h30 2 Broke Girls

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 Go On

22h00 Two And a Half Men

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Força Alienígena

13h30 Ben 10

14h00 Hora de Aventura

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A

15h30 Apenas um Show

16h00 O Espetacular Homem-Aranha

16h30 Justiça Jovem

17h00 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 A Lady e o Lobo - O Bicho tá

Solto

21h30 Senhor Young

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

14h00 Jelly Jamm: Eu Quero Esse

Também

14h30 Backyardigans: Jornada

Coletora

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: O Dia da

Fantasia/Hora do Banho

15h30 Aventuras com os Kratts:

Batalha no Fundo do Mar

16h00 Dino Dan: Marcas de

Dinossauro/Brincadeira no

Parque

16h30 Mike, o Cavaleiro: O Monstro

Invisível

17h00 Hi-5 Austrália: Vida na Ilha

17h30 Super Why!: Cinderela

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: A Cratera

18h30 Jelly Jamm: O Tesouro / O

Concurso de Dança

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Das Asas

Azuis / O Caso Dos Duendes

Brilhantes

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha da Rainha

Brilho/ Ilha da Mecana Coruja

21h30 Backyardigans

22h00 LazyTown: Dr. Rottenstein

DISNEY CHANNEL

11h00 O Guerreiro Didi e a Ninja Lili

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

19h00 Violetta

20h00 Pocahontas

22h00 Jessie

DISNEY XD

12h00 Como Irmãos

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

16h30 Kid vs. Kat

17h00 Bondi Band

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Monsuno

13h30 Kung Fu Panda

14h00 Bob Esponja

14h30 Bob Esponja

15h00 O Clube das Winx

15h30 Julie e os Fantasmas

16h00 Mistério de Anubis

16h30 Big Time Rush

17h00 Brilhante Victória

17h30 Os Padrinhos Mágicos

18h00 Bob Esponja

18h30 Os Pinguins de Madagascar

19h00 Kung Fu Panda

19h30 Power Rangers Samurai

20h00 Drake & Josh

20h30 Big Time Rush

21h00 iCarly

22h00 Brilhante Victória

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Auto da Infância

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

Estreia de

Sem Destino

Multishow / 21h30

Novo episódio

de Grimm

Record / 23h15

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Quem Dá Mais? no Texas

A&E / 21 h