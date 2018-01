CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Dançando

Para Resgatar

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé Na Rua - Os Fins Justificam

Os Meios?

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane - O Que Aconteceu Com Sarah

Jane (Parte 1)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional De

Cinema Na Cultura - Almoço

Em Agosto (Legendado)

23h15 Metrópolis

23h45 Manos E Minas - Curumin (2ª

Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Três É Demais

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cante Se Puder

0h00 De Frente Com Gabi

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h30 Big Bang A Teoria / The

Big Bang Theory

3h00 Tele Seriados I - Série: A Lei De

Harry / Harry's Law

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

reprise

GLOBO (5)

4h00 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h35 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

15h45 Carnaval 2013 - Apuração Rio

de Janeiro

17h48 Globo Notícia

17h51 Malhação

18h25 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h00 Salve Jorge

21h45 Big Brother Brasil 13

21h50 Futebol 2013 - Taça

Libertadores - Caracas x

Fluminense

0h00 Jornal da Globo

0h32 Programete Fórmula 1

0h33 The Good Guys

1h25 Corujão I

3h10 Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h45 José Do Egito

22h15 Balacobaco

23h15 Super Tela

1h30 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h45 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Superpop

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Transição

2h00 Igreja Universal

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

Pan Viaja na Nave Espacial"

Os Comerciantes do Planeta

Imega

15h00 Futurama

O Formulário Assassino

Proposta Infinita

15h50 Icarly

Meu Namorado Bad Boy- Pte 1

Meu Namorado Bad Boy- Pte 2"

17h15 Liga Dos Campeões Da Uefa -

(av) Real Madrid x Manchester

United - direto do Santiago

Bernabeu/Madrid-Espanha

19h40 Jornal Da Band

20h40 Momento Da Sorte

20h43 Show Da Fé

21h35 Zoo

21h45 Os Simpsons O Zelador Cantor/

Homer Simpsons: Essa É Sua

Esposa

22h45 Sessão Especial - Equilibrium

1h15 O Melhor Da Liga

1h40 Claquete

2h40 Família Soprano

Viva Livre ou Morra

3h40 O Encantador De Cães

3h50 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Carnaval MTV

13h00 Tocaí

13h30 Carnaval MTV

16h00 Verão MTV - A casa

17h00 Familia MTV -

ConeCrewDiretoria

17h30 Faixa a Faixa

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 A Casa 19

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Para gostar de musica

22h30 Provao MTV

23h30 Faixa a Faixa

23h45 Pc Na TV

0h00 A Casa 19

1h00 Vai pra praia que pario

1h15 MTV Sem Vergonha

2h00 Programação Especial -

RadioHead

3h00 Rap

3h30 Alternativa

4h00 Clássica

5h00 Rock

5h30 Brasileira

6h00 Picks

REDE VIDA (34)

8h00 A Igreja pelo Mundo

8h30 Missa no Santuário do Pai

Eterno (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Glorioso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 TV Cidadania - OAB / SP

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Ultraman

14h00 Sessão Animada

15h30 Os Pioneiros

16h30 Coisa Nossa

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h00 RB Notícias

19h30 Agente 86

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Túnel do Tempo

22h00 OnLine

23h00 Cine Rede Brasil: Curso de

Verão

0h45 Em Revista

TV BRASIL (62)

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Esquadrão Sobre Rodas

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua

melhor amiga

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mama Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e Seus Amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Nova Amazônia

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Coisas de Alice

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 Caminhos da Democracia - Da

Revolução à Renúncia (1950

a 1961)

21h00 Repórter Brasil

22h00 Os Protetores do Planeta 6

23h00 Sinfonia Fina - segunda

temporada

23h30 Equador

20h00 Caminhos da Democracia - Da

Revolução à Renúncia (1950

a 1961)

TV SÉCULO 21

8h30 Inter Programa

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Anunciamos Jesus

20h00 Oriente-se

22h00 Caixa de Ferramentas

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango: Somos

Família

12h30 O Clã do Orangotango: Onde Há Fumaça¿

13h00 Tigre - Espionagem na Selva

14h00 Animais em Risco - África do

Sul

15h00 Jeff Corwin em Ação: Nepal

16h00 Cães de Raça: Cão de Água

Português

16h30 Cães de Raça: Pug

17h00 Meu Cão Ideal: Bermúdez

Guillén

18h00 Qual é, Bicho?: Asas Pra Voar

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais: Especial

- Dentro dos Animai s Mortais

19h30 60 Encontros Mortais: Especial

- Peçonha

20h00 Amor de Gato

21h00 O Encantador de Cães: A

Loucura de Maya

22h00 Pântano Perigoso: Amore de

Javali

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Last Resort

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Ultravioleta

23h00 Eu, Tu, Eles

CANAL BRASIL

11h45 Se Meu Dólar Falasse¿

13h30 Clipe Brasil

14h30 Jards Macalé - Um Morcego na

Porta Principal

15h50 Nada Tenho de Meu

16h15 Coração Vagabundo

17h40 Curta na Tela: João da Mata -

Um Documento

17h03 Curta na Tela: Brasil

18h04 Curta na Tela: Maria da Penha

18h15 Evidente

18h45 Mulatas - Angele

19h00 Mulatas! Um Tufão nos Quadris

20h45 As Chacretes: Gracinha

Copacabana

21h00 Curta na Tela: Amigos Bizarros

do Ricardinho

21h30 Sangue Latino - Ney

Matogrosso

22h00 Panair do Brasil

DISCOVERY

12h20 S.O.S. Construção: Central de

Jovens

13h10 Sozinhos na Selva: Chris Ryan

14h00 À Prova de Tudo: O que não se

Vê

14h50 Sozinhos na Selva

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Fuga da Prisão com

Antiácido

16h30 À Prova de Tudo: Belize

17h20 Febre do Ouro: Paixão

18h10 Monstros do Rio: Piranha

19h00 Sem Corte e Sem Censura

19h50 Enigmas da Medicina: Mundo

Cor-de-rosa

20h40 Enigmas da Medicina: Loucura

21h30 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Misterios Médicos

22h20 Águias da Cidade: Resgates

Aeromédicos

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial- (av)

11h30 Sportscenter- (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 X GamesAspen 2013

16h00 Show Da Rodada Do Espanhol

16h30 Show Da Rodada Do Alemão

17h00 Rugby: Aviva - Premiership:

Sale Sharks x Exeter Chiefs

19h00 X-Treme Tv

19h15 Show Da Rodada Do Espanhol

19h45 Bate-Bola : 2ª Edição - (av)

21h30 Campeonato Alemao Perfis :

Mario Gotze

22h00 Uefa Champions League :

Oitavas De Final, Jogo De Ida -

Real Madrid x Manchester

United

0h00 Sportscenter - (av)

1h00 Campeonato Alemão -Vt-

Bayern de Munique x

Schalke 04

FOX

12h30 Modern Family

13h00 How I Met Your Mother

13h25 Tá Dando Onda

14h55 Dois Vendedores Numa Fria

16h25 Uma Noite no Museu

18h15 Querem Acabar Comigo

20h00 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h00 Alternativa Saúde Verão

(Bem-Estar) - Barriga

12h30 Faixa de Areia (Série) -

Rio Grande do Norte

13h00 Supernanny: Família

Gormley-Brickley

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Meu Sonho

15h30 Boas-Vindas (Nascimento) -

Final Feliz

16h00 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Sheila

16h30 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Barriga

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Chegadas e Partidas (Série

'Documental) - Diferenças

Culturais

18h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Marreco

19h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Do Castelo à Beira do Mar

20h00 Detox do Amor: "Sexo, Sexo,

Sexo"

21h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Do Castelo à Beira do Mar

21h30 Saia Justa: MMA

22h30 Viva Voz Verão 2013

HBO

14h12 Na Companhia do Medo

16h00 Santuário

18h00 Animais Políticos

18h55 Enlightened

19h25 The Big C

20h00 Moneyball - O Homem que

Mudou o Jogo

22h15 O Corvo

MAX

12h05 Uma Amizade sem Fronteiras

13h45 Segredos de um Funeral

15h40 Dudamel: El Sonido De Los

Niños

17h15 A Última Estação

19h15 Um Verão Escaldante

21h00 Real Humans

22h00 Real Humans

MAX PRIME

11h20 O Implacável

13h10 O Mariachi

14h40 Segundo em Comando

16h20 Gatos numa Roubada

18h00 Mulher de Fases - Um

Argentino e um Infeliz

18h30 Mulher de Fases - Um

Açougueiro e um Devoto

19h00 Joe Sujo

20h35 Comando de Elite

22h15 Mais uma Sexta-Feira em

Apuros

MGM

12h00 Nos Palcos da Vida

14h00 O Sacrifício

16h00 Anjos da Noite - Underworld

18h15 Em Teu Nome¿

20h10 Legalmente Loira 2

22h00 Novidades no Amor

MULTISHOW

12h30 Papo De Mallandro

13h15 Tira Onda: Lucas Silveira

13h30 Conexões Urbanas

14h00 Volta Ao Mundo

14h30 Contos Do Rock

15h00 Bastidores

15h30 Experimente 2012

16h00 Multishow Music Live -

Deadmau5

16h30 As Gostosas e os Geeks

17h30 220 Volts

18h00 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

18h45 Mundo Canibal

19h00 TVZ

21h50 Big Brother Brasil 13 - (av)

22h20 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Nefertiti

13h05 Aquanautas: Mistério

das Profundezas

13h55 A Colônia dos Huteritas:

Emergencia e Caos

15h35 Tabu: Estranho Amor

16h25 Tabu: Par Romântico

17h15 Temporada de Pesca:

Homem vs. Tempestade

18h30 Aquanautas: Abrolhos -

Imensidão Inexplorada

19h45 Segundos Fatais: Concorde

20h35 Mayday! Desastres Aéreos:

Pouso no Rio Hudson

21h25 Tabu: Corpos Extremos

22h15 Tabu: Crianças Adultas

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 American Idol

16h00 Top Chef

17h00 Parks And Recreation

17h30 Community

18h00 Em Busca do Céu

20h00 C.S.I

21h00 The Client List

22h00 Revenge

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É, Gol! (av)

14h00 Arena Sportv (av)

16h30 Eliminatórias Copa Do Mundo

De Futebol De Areia - Brasil x

Venezuela(av)

17h45 Eliminatórias Copa Do Mundo

De Futebol De Areia - Argentina x Paraguai (av)

20h00 Tá Na Área (av)

22h00 Taça Libertadores Da América - Atlético -Mg x São Paulo (av)

0h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Dia em que a Terra Parou

15h40 Intriga Internacional

18h05 Susie e os Baker Boys

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Inferno Vermelho

TELECINE ACTION

12h50 A Caminho da Guerra

14h30 Braddock 2 - O Início da Missão

16h20 Braddock 3 - O Resgate

18h15 Volcano - A Fúria

20h10 2019 - O Ano da Extinção

22h00 Incontrolável

TELECINE CULT

12h25 O Último Metrô

14h40 Os Comancheros

16h35 O Equilibrista

18h20 Olhos Azuis

20h20 Olá, Mamãe!

22h00 Quando Duas Mulheres Pecam

TELECINE PIPOCA

11h35 Do Além

13h15 Anderson Silva: Como Água

14h45 Qual o Seu Número?

16h40 Espelho, Espelho Meu

18h35 O Fada do Dente 2

20h15 Billi Pig

22h00 A Dama de Ferro

TELECINE PREMIUM

12h15 Diário de um Banana 2:

Rodrick é o Cara

14h05 Uma Vida Melhor

15h55 Gigantes de Aço

18h10 Pronta para Amar

20h05 Os Muppets

22h00 Reféns

TELECINE TOUCH

12h10 Para Sempre Vencedor

14h10 Nova York, Eu Te Amo

16h05 De-Lovely - Vida e Amores de

Cole Porter

18h25 A Guerra dos Winters

20h05 De Repente é Amor

22h00 A Grande Virada

TNT

11h10 O Senhor dos Anéis: A

Sociedade do Anel

14h20 Cirque Du Freak - O Aprendiz de Vampiro

16h20 Sex and the City - O Filme

18h55 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

22h00 3000 Milhas para o Inferno

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Up All Night

17h30 Up All Night

18h00 Os Queridinhos da América

20h00 Quero Ficar com Polly

21h30 Zohan - O Agente Bom de Corte

23h30 Achados e Perdidos

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 Dallas

14h00 10.000 A.C.

16h00 Por Trás do Crime

16h30 Two And a Half Men

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

21h00 Two And a Half Men

21h30 Two And a Half Men

22h00 Person of Interest

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Força Alienígena

13h30 Ben 10

14h00 Hora de Aventura

15h00 Chaves - Animado

15h30 Hora de Aventura

16h00 O Espetacular Homem-Aranha

16h30 Justiça Jovem

17h00 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 A Escola de Susto do

Gasparzinho

21h30 Senhor Young

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Pista de Cléo

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: A Casa de Rato /

Dorminhocos

14h00 Jelly Jamm: A Superliga Jelly

Jamm/Melhores Amigos Para

Sempre

14h30 Backyardigans: Telegramas

Cantados

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Quando Eu

Crescer/Ser Diferente

15h30 Aventuras com os Kratts:

Mamãe Crocodilo

16h00 Dino Dan: Aula de Defesa/O

Ladrão da Merenda

16h30 Mike, o Cavaleiro: O Grande

Galope

17h00 Hi-5 Austrália: Na Praia

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: A Escolha de Chuck

18h30 Jelly Jamm: O Apanhador de

Sons / Bello de Um Olho Só

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Dos

Gravetos Desaparecidos /O

Caso Da Grande Chuva

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha das Mecana

Esquibolas / Ilha dos

Barquinhos

21h00 Toot & Puddle: Luzes de Uma

Noite de Verão / Longe de Casa

21h30 Backyardigans

22h00 Lazytown: Os Sucessos de

LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 Boa Sorte, Charlie!

13h00 Violetta

14h00 Bolt - Supercão

16h00 Lemonade Mouth

18h00 Jessie

18h30 Jessie

19h00 Violetta

20h00 Cupido - A Magia do Amor

22h00 Jessie

DISNEY XD

11h30 Força G

13h30 Zoom

15h30 Querida, Encolhi as Crianças

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

22h30 Os Padrinhos Mágicos

NICKELODEON

12h30 Monsuno

13h00 Os Pinguins de Madagascar

13h30 Kung Fu Panda

14h00 Bob Esponja

15h00 O Clube das Winx

15h30 Julie e os Fantasmas

16h00 Mistério de Anubis

16h30 Big Time Rush

17h00 Brilhante Victória

17h30 Os Padrinhos Mágicos

18h00 Bob Esponja

18h30 Os Pinguins de Madagascar

19h00 Kung Fu Panda

19h30 Power Rangers Samurai

20h00 Drake & Josh

20h30 Big Time Rush

21h00 iCarly

21h30 Bob Esponja

22h00 Bob Esponja

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de … Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora …

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

Live from the

Red Carpet

E! / 20 h

Tabu - Corpos

Extremos

NatGeo / 21h30

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Banda Folks no Estúdio Móvel

TV Brasil / 18 h