Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Mestre Da

Magia

19h00 Cartãozinho Verde - Quadro

Feras E Ferinhas - Convidado:

Wladimir (Ex-Corinthians 72

A 85)

19h15 Pé Na Rua - A Gente Se Sente

Bem Com O Nosso Corpo

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane -

Guerreiros De Kudlak (Parte 2)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Cartão Verde (av)

23h00 Provocações - Rogéria (Travesti) 23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários -

Um Acordo Com O Diabo

1h00 Ensaio - Casuarina (2ª Exibição)

2h00 Veja Esta Canção - Samba Do

Grande Amor

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Feriadão Sbt - Especial Infantil

12h45 Feriadão Sbt - Três É Demais

13h15 Feriadão Sbt - As Visões

Da Raven

13h45 Feriadão Sbt - Eu, A Patroa E

As Crianças

14h15 Feriadão Sbt - Filme I - Dennis

O Pimentinha Ataca

Novamente !

15h30 Feriadão Sbt - Filme II - Uma

Prova De Amor

17h30 Feriadão Sbt - Filme II - Viagem

Ao Centro Da Terra - O Filme

19h15 Chaves

19h40 SBT Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h30 SBT Folia 2013

1h15 Jornal Do Sbt - Noite

2h00 Dois Homens E Meio / Two

And A Half Men

2h30 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

3h00 Tele Seriados I Série: História

Fora Do Normal / Unnatural

History

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

6h45 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h15 Jornal Hoje

13h45 Carnaval 2013 - Melhores

Momentos - Compacto dos

Desfiles de segunda

15h00 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

15h50 Carnaval 2013 - Apuração São

Paulo

17h50 Globo Notícia

17h53 Malhação

18h25 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h20 Big Brother Brasil 13

23h30 Louco Por Elas

0h15 Jornal da Globo

0h46 Programete Fórmula 1

0h48 Terra Nova

1h35 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h30 Cine Aventura Especial - Um

- Cão do Outro Mundo

16h00 Filme - Ponte Para Terabítia

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 Csi:Ny

22h15 Balacobaco

23h15 Grimm

0h15 Csi Miami - Inédito

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids Pokemon / Yugi-Oh Gx / Johnny Test

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Igreja Da Graça, Nosso

Programa

18h05 TV Kids

18h45 Redetv Esporte

19h30 TV Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional Da

Graça De Deus

22h30 Feira Do Riso

23h00 Luciana By Night

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja Da Graça Nosso

Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

"Adeus Goku, Até Um Dia"

"Surgem Umas Misteriosas

Esferas Do Dragão"

15h00 Band Folia - Especial

15h50 Icarly

A Transformação De Sam"

"O Grande Projeto"

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Show Da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons - "Bart Tem Duas

Mães"- "Abie De Um Milhão De

Dólares"

22h30 The Walking Dead "St 19"

0h00 Band Folia I

1h15 Jornal Da Noite

1h45 Band Folia Ii

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

7h00 Carnaval MTV

13h00 Tocaí

13h30 Carnaval MTV

16h00 Verão MTV - A casa

17h00 Carnaval

20h00 Tocaí

20h30 Verão MTV - A Casa 18

21h30 Carnaval MTV

22h30 Familia MTV - Cone Crew

Diretoria

23h00 Faixa a Faixa

0h00 Verão MTV - A Casa

1h00 Familia MTV - Cone Crew

Diretoria

1h30 Faixa a Faixa

1h45 Carnaval MTV

REDE VIDA (34)

8h00 Retiro de Carnaval

Pe. Fernando Cardoso

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Nazaré (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Retiro de Carnaval

Pe. Fernando Cardoso

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 Retiro de Carnaval

Pe. Fernando Cardoso

21h30 Jornal da Vida (av)

22h15 Especial

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 O Elo Perdido

13h30 Jiban

15h30 Os Pioneiros

16h30 Coisa Nossa

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h00 RB Notícias

19h30 Agente 86

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Terra de Gigantes

23h00 Conexão Brasília

0h00 Cine Rede Brasil: Curly Top, A

Pequena Órfã

1h25 Boca Livre

TV BRASIL (62)

9h35 Batatinhas

9h40 Mama Mirabelle

10h00 Batatinhas

10h05 Thomas e seus Amigos

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Esquadrão Sobre Rodas

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua melhor

amiga

11h30 Clube do Travesseiro

12h00 Repórter Rio Especial

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Mama Mirabelle

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e Seus Amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Conhecendo Museus

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Corto Maltese

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 Carnavais do Brasil - Rio -

Casuarina

21h00 Repórter Brasil

22h00 Carnavais do Brasil - av de

Recife - Caboclinhos

0h00 Rec Bit: Ao vivo de Recife

1h00 Carnavais do Brasil -

Baianasystem

TV SÉCULO 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Novo Caminho

20h30 Point 21Oficina

22h00 Dica 21

22h05 Diário de Oração

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango:

Anarquia

12h30 O Clã do Orangotango: Almas

Gêmeas

13h00 Tigre - Espionagem na Selva

14h00 Animais em Risco -

África do Sul

15h00 Jeff Corwin em Ação: Índia

16h00 Cães de Raça: Poodle

16h30 Cães de Raça: Doberman

Pinscher

17h00 Meu Cão Ideal: Chirino

Velázquez

18h00 Qual é, Bicho?: Eu Sou Fera!

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais: Costa

Rica 2

19h30 60 Encontros Mortais: Panamá

20h00 O Encantador de Cães: Molly e

Mandy

21h00 O Encantador de Cães:

Cão Bombeiro

22h00 Pit bulls e Condenados: Depois

do Incêndio

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 NCIS

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 A Névoa

23h00 Fim da Linha

CANAL BRASIL

11h50 Os Machões

13h30 Clipe Brasil

14h30 Chofer de Praça

16h15 Mulatas - Cristiane

16h40 Oriundi

18h15 Compositores Unidos - Nina

Joh e Altay Veloso

18h45 Projeto Sumir

19h00 Ó Paí, Ó

20h45 Estúdio 66

21h00 Curta na Tela: Peixe Vermelho

21h15 Curta na Tela: Chá de Frutas

Vermelhas

21h30 Larica Total

22h00 Seleção Brasileira: A Festa da

Menina Morta

DISCOVERY

12h20 Eco-Tech: Combustíveis do

Futuro

13h10 Ciência Viva: Viagem no Tempo

14h00 Pesca Mortal: Formatura

14h50 Desafio em Dose Dupla: Após a

Tempestade

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mergulho no Contêiner

de Lixo

16h30 A Era do Videogame: As Pernas

17h20 Febre do Ouro: Perfurar ou

Morrer

18h10 Monstros do Rio: Devorador de

Homens

19h00 Sem Corte e Sem Censura:

Problemas na Pista

19h50 Febre do Ouro

20h40 Sozinhos na Selva

21h30 Sozinhos na Selva: Chris Ryan

22h20 À Prova de Tudo: O que

não se Vê

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial (av)

11h30 Sportscenter- (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Rugby 6 Nations: Irlanda x

Inglaterra

16h00 Show Da Rodada Do Ingles

16h30 Rugby: Aviva - Premiership:

Harlequins x London Wasps

18h15 Espn Filmes:30 FOR 30 - Broke

19h45 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

21h30 Show Da Rodada Do Ingles

22h00 Futebol No Mundo

23h00 Sportscenter- (av)

0h00 Espn Filmes: 30 For 30 - You

Don't Know Bo

FOX

12h00 Modern Family

12h30 Modern Family

13h00 How I Met Your Mother

13h30 How I Met Your Mother

14h00 Monstros vs. Alienígenas

16h00 Transformers

18h30 Pequeno Dicionário Amoroso

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h05 Os Simpsons

GNT

12h00 GNT Fashion

12h30 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Verão

13h00 Supernanny: Família Smith-

Clark

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Do Castelo à Beira do Mar

15h30 Vamos Combinar (Moda) -

Jeans

16h00 Superbonita Verão 2013

16h30 GNT Fashion

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Viver com Fé (Histórias de

Superação) - Fé na …

18h30 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Meu Sonho

19h00 Boas-Vindas (Nascimento) -

Garra

19h30 Alternativa Verão (Bem-Estar) -

Circulação

20h00 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família Smith-

Brown

20h30 Faixa de Areia (Série) - Recife

21h00 Boas-Vindas (Nascimento) -

Final Feliz

21h30 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Sheila

22h00 Alternativa Saúde Verão (Bem-

Estar) - Barriga

HBO

13h47 Burlesque

15h55 Noite de Ano Novo

18h00 Destino São Paulo - Dia de

Independência

18h45 Destino São Paulo - Sereno

19h30 Tintim: Aventura Além dos

Quadrinhos

20h00 Woody Allen: A Documentary

22h00 Meia-Noite em Paris

MAX

12h45 O Castelo de Cagliostro

14h35 Sem Deixar Vestígios

16h20 O Estranho Caso de Angélica

18h05 Jean - Michel Basquiat: The

Radiant Child

19h50 Triângulo Amoroso

22h00 Rota Irlandesa

MAX PRIME

11h30 Soldado Universal - O Retorno

13h00 Estranha Obsessão

15h05 Padre

16h40 Hunted: Behind The Scenes

17h00 True Justice

18h00 True Justice

18h50 30 Minutos ou Menos

20h15 Os Outros Caras

22h05 A Sombra de um Homem

MGM

11h00 A Outra

13h10 Jogos de Guerra - O Código

Mortal

15h05 Nos Palcos da Vida

17h05 A Outra

19h15 Invasão

19h45 Método Assassino

21h30 Action Zone

22h00 Anjos da Noite - Underworld

MULTISHOW

12h30 Sensacionalista

13h00 Lugar Incomum

13h30 Experimente 2012

14h00 Contos Do Rock

14h30 Multishow Music Live -

Deadmau5

15h00 Vai Dançar

15h30 Meu Passado Me Condena

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Tá Gostando Do Show?

17h00 Volta Ao Mundo

17h30 London Live Special: Katy Perry 18h00 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

18h45 Mundo Canibal

19h00 TVZ

21h30 Nalu Pelo Mundo

22h00 Contos Do Rock

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Gigantes da Natureza: Casuar

13h05 Amizades Insólitas: Eu Acho

que Vi um Gatinho!

13h55 Vivendo com os Amish

14h45 As Faces da Terra Santa: A

Criança Sacrificada

15h35 As Faces da Terra Santa: Dalila

16h25 As Faces da Terra Santa: O

Homem que Conheceu Jesus

17h15 Temporada de Pesca: Briga de

Egos

18h05 Amizades Insólitas: Duplas

Inusitadas

18h55 Verdade ou Mito: A Força da

Mente

19h45 Verdade ou Mito: Combustão

Humana

20h35 Tabu Religiões: Bruxaria

21h25 Tabu: Espíritos Malígnos

22h15 A História de Jesus: O Messias

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

15h00 C.S.I

16h00 Grey's Anatomy

17h00 Happy Endings

17h30 Rules Of Engagement

18h00 Férias no Trailer

20h00 C.S.I

21h00 Uma Equipe Muito Especial

23h30 Top Chef

SPORTV

11h45 É, Gol! (av)

14h00 Mundial De Esqui Alpino -

Seleções (av)

16h30 Eliminatórias Copa Do Mundo

De Futebol De Areia - Brasil x

Uruguai (av)

17h45 Eliminatórias Copa Do Mundo

De Futebol De Areia - Argentina x Chile (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

13h00 Os Pioneiros

14h00 Hollywood's Top Ten:

Movie Franchises

14h30 Os Deuses Vencidos

17h25 O Passado

19h20 Hollywood's Top Ten:

Lights, Camera, Action

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Um Dia de Cão

TELECINE ACTION

12h15 O Álibi Perfeito

13h55 Juízo Final

15h50 Espelhos do Medo

17h50 As Múmias do Faraó

19h50 Os Olhos de Júlia

22h00 Hulk

TELECINE CULT

12h05 Vigaristas

14h05 O Forte do Massacre

15h35 O Mercador de Almas

17h40 O Incrível Homem que

Encolheu

19h15 Contos da Era Dourada

22h00 Viúvas

TELECINE PIPOCA

12h35 Coração de Pescador

14h30 Super Humanos

16h15 O Quebra-Nozes - A

História Real

18h10 A Legião Perdida

20h15 Os Pequeninos

22h00 O Homem do Futuro

TELECINE PREMIUM

12h15 Confiar

14h05 Imortais

16h00 Jane Eyre

18h05 Contra o Tempo

19h50 As Faces de Helen

22h00 Alvin e os Esquilos 3

TELECINE TOUCH

12h10 Água para Elefantes

14h20 Meu Novo Amor

16h10 Enquanto Você Dormia

18h05 A Família Bartlett

19h50 Ouro Negro

22h00 127 Horas

TNT

11h50 007 - Um Novo dia para Morrer

14h15 007 - Quantum of Solace

16h55 O Senhor dos Anéis: A

Sociedade do Anel

20h10 Zuzu Angel

22h00 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

16h00 House

17h00 Chicago Fire

18h00 Law & Order SVU

21h00 Law & Order SVU

22h00 Chicago Fire

WARNER

12h00 Friends

13h00 Dallas

14h00 Acampamento do Papai

16h00 The Middle

16h30 The Big Bang Theory

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

21h30 The Big Bang Theory

22h00 10.000 A.C.

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Força Alienígena

13h30 Ben 10

14h00 Hora de Aventura

15h00 O Show dos Looney Tunes

15h30 Chaves - Animado

16h00 O Espetacular Homem-Aranha

16h30 Justiça Jovem

17h00 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 A Noiva Cadáver

21h30 Senhor Young

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Arte Pop

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Pânico no

Piquenique

14h00 Jelly Jamm: Mama Mina/

Promessas, Promessas

14h30 Backyardigans: Controle de

Pragas

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Cabelos e

Alguns Pelos

15h30 Aventuras com os Kratts: Um

Encontro com Raptores

16h00 Dino Dan: O Resgate do

Peteinossauro

16h30 Mike, o Cavaleiro: A Paz

e o Silêncio

17h00 Hi-5 Austrália: Navegar

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: O Rock&aposn Roll

dos Caminhões

18h30 Jelly Jamm: Um Mundo

cor-de-rosa/Natureza Selvagem 19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso dos

Carneirinhos /O Caso do

Sumiço dos Grilos

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais

21h00 Toot & Puddle: O Ano do Porco

/ Uma Ilha Tropical

21h30 Backyardigans: Os Incríveis

Mergulhinis

22h00 Lazytown: O Plano Insuperável

DISNEY CHANNEL

12h00 Boa Sorte, Charlie!

13h00 Violetta

14h00 Confissões de uma Adolescente em Crise

16h00 Let it Shine

18h00 Programa de Talentos

18h30 Programa de Talentos

19h00 Violetta

20h00 Alice no País das Maravilhas

22h00 Jessie

DISNEY XD

11h30 Abracadabra

13h30 O Aprendiz de Feiticeiro

15h30 HDTV - Homem-Aranha 3

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Como Irmãos

20h00 Como Irmãos

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Lab Rats

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 Os Pinguins de Madagascar

13h30 Kung Fu Panda

14h00 Bob Esponja

14h30 Bob Esponja

15h00 O Clube das Winx

15h30 Julie e os Fantasmas

16h00 Mistério de Anubis

16h30 Big Time Rush

17h00 Brilhante Victória

17h30 Os Padrinhos Mágicos

18h00 Bob Esponja

18h30 Os Pinguins de Madagascar

19h00 Kung Fu Panda

19h30 Power Rangers Samurai

20h00 Drake & Josh

20h30 Big Time Rush

21h00 iCarly

21h30 Bob Esponja

22h00 Bob Esponja

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

15h00 Cine Rá Tim Bum

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel s

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 As Velhas Fiandeiras

Marina Person em A Máquina

Gazeta / 23h30

A história de

vida de Bono Vox Bio / 0 h

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Rogéria fala no Provocações

TV Cultura / 23 h