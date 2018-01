Controle na mão

5h30 Telecurso Profissionalizante -

6h30 Brasil Eleitor

7h00 Via Legal

7h30 Cultura 360º

8h00 Quintal Da Cultura

13h40 Pronto Atendimento

14h00 Educação Financeira - Como

Planejar Para Estar Protegido

Financeiramente Nas Horas

Difíceis

14h15 Matinê Cultura - Menino

Maluquinho 2 - A Aventura

16h00 Cultura Documentários - Essas

Sombras Assombrosas: Os

Filmes Que Fizeram A América

17h00 Manos E Minas - Curumim

18h00 Cultura Livre

18h30 O Milagre De Santa Luzia -

Adelson Viana (2ª Exibição)

19h00 Sr. Brasil - Kátya Teixeira /

Chiko Queiroga E Antônio

Rogério

20h00 Viola, Minha Viola -

Homenagem A Tinoco (2ª Exb.)

21h15 Jornal Da Cultura (av)

21h45 Clássicos - West-Eastern Divan

Orchestra E Daniel Barenboim

23h15 Cine Brasil - Durval Discos

0h45 Cultura Livre (2ª Exibição)

1h15 Veja Essa Canção - Drão

SBT (4)

6h00 Chaves

7h00 Sábado Animado

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h15 Programa Raul Gil

18h30 Aventura Selvagem

19h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Esquadrão Da Moda

21h15 Sbt Folia 2013

2h00 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h30 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Ataque De Risos I Série:

Elas e Eu

3h45 Ataque De Risos II Série: Uma

Família Perdida No Meio Do

Nada / The Middle

5h00 Ataque De Risos III Série: Um

Maluco No Pedaço

GLOBO (5)

7h40 Ação

8h05 Sítio do Picapau Amarelo

8h15 Turma da Mônica

8h35 TV Globinho

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Estrelas

14h45 TV Xuxa

16h05 Caldeirão do Huck

18h15 Lado a Lado

19h00 SPTV - 2ª Edição

19h15 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h15 Big Brother Brasil 13

22h45 Carnaval 2013 - Desfile das

Escolas de Samba de São Paulo

RECORD (7)

7h00 Nosso Tempo

8h00 Fala Brasil

10h00 Esporte Fantástico

12h00 The Love School

13h00 Record Kids

16h00 Cine Aventura - A Ilha da

Imaginação

18h00 O Melhor Do Brasil

20h00 Jornal Da Record

20h30 O Melhor Do Brasil

23h00 Legendários

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

6h00 Ultrafarma

8h00 Espaço Tv

8h25 Movimento Pentecostal -

Heliflay

8h30 Vitória Em Cristo

10h00 Parceria

12h00 Assembléia De Deus Do Brás

13h00 Igreja Família Debaixo Da Graça

13h30 Tv Bereana

13h45 Parceria

14h00 Sábado Total

17h00 O Encantador De Cães

17h45 Parceria Rb Com

18h15 Polishop

18h45 Parceria

19h00 Companhia De Viagem

19h45 Amaury Jr. Show

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Mega Senha

23h30 Bastidores Do Carnaval -

Desfile De São Paulo

2h00 Bola De Neve

2h30 Super Papo

3h00 Igreja Da Graça - Nosso Lar

5h00 Super Papo

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Imóveis

12h00 Gazeta Motors

13h00 Gazeta Shopping

14h00 Polishop

19h00 Jornal da Gazeta

19h30 Gazeta Shopping

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h50 Popcorn TV

7h00 Saude E Sexualidade

7h30 Vitrine Do Artesanato Na Tv

8h00 Infomercial - Galinha Morta

8h30 Seicho-No-Iê Na Tv

9h00 Infomercial - A Informar

10h00 De Cara Com A Maturidade

11h30 Mundo Fashion

12h00 Vitória Em Cristo

13h00 Band Folia I

14h00 Gol, O Grande Momento Do

Futebol

14h30 Terceiro Tempo

16h30 Futebol 2013 - Campeonato

Paulista Guarani x São Paulo -

direto do Brinco de Ouro da

Princesa/Campinas-SP (av)

18h50 Terceiro Tempo Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Show Da Fé

21h20 Mr. Bean

21h30 Acredite Se Quiser!

22h15 Top Cine

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

11h45 Faixa a Faixa

12h00 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

12h30 Carnaval MTV

17h15 Tá Quente

17h45 Faixa a Faixa

18h00 A Casa9

19h00 A Casa 10

20h00 A Casa11

21h00 A Casa12

22h00 Verão MTV - A Festa

23h30 Faixa a Faixa

23h45 Carnaval MTV

REDE VIDA (34)

8h00 Fazendo Esperança

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 O Rio Celebra (av)

10h00 Campeonato Paulista A3 - São

Vicente x América F.C. (av)

12h00 Filhos do Pai Eterno

12h30 A Igreja Pelo Mundo

13h00 Frei Jorge da Paz com a

Palavra do Senhor

13h30 Simpi

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Kerigma

15h00 Missa no Santuário Mãe de

Deus (av)

17h00 Infomercial Polimport

17h30 Missa no Santuário do Divino

Pai Eterno (av) Trindade - GO

19h00 Campeonato Paulista A2 -

Ferroviária x Portuguesa

Desportos (av)

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Lauro Trevisan

21h45 Retiro de Carnaval

Pe. Fernando Cardoso

22h15 Especial Vera Lúcia

22h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

10h00 Shop Show

11h00 In Touch

11h30 Sintonia

12h00 Sessão Riso: O Gordo e o

Magro

13h15 Os Três Patetas

14h00 Guia Brasil

14h30 O Elo Perdido

15h00 Zorro

15h30 Os Monkees

16h00 Sessão Matinê: Curtindo a Vida

Adoidado

17h55 Semana da Presidenta

18h00 OnLine

19h00 A Mulher Biônica

20h00 Controle Remoto

21h00 Chip´s

22h00 Boca Livre

23h00 Cine Rede Brasil: Cujo

0h40 Companhia de Viagem

1h25 Petrucio Melo Show

2h25 Super Máquina

4h05 Sessão Faroeste: Cemitério

Sem Cruzes

TV BRASIL (62)

9h00 Bom Para Todos

9h30 Opção Saúde

10h00 Ser Saudável

10h30 Programa Especial

11h00 Papo de Mãe

12h00 TV é Ciência

12h30 Expedições

13h00 Alto-Falante

14h00 Stadium

15h00 +Ação

15h30 Conhecendo Museus

16h00 Como e Por Quê?

16h30 Diverso

17h00 Paratodos

17h30 Animania

18h00 Segue o Som

19h00 Comentário Geral

19h30 Revista do Cinema Brasileiro

20h00 Carnavais do Brasil: Samba

Reggae

21h00 Repórter Brasil

21h30 Cine Nacional Especial -

Coração do Samba

23h00 Carnavais do Brasil: Ao vivo de

Salvador - Blocos afro e afoxés

2h00 Segue o Som

3h00 DOC TV (música) - 20 anos de

Suvaco

TV SÉCULO 21

11h00 Sobriedade Sim

11h30 Receitas Bom Sabor

12h00 Pesca e Prosa

12h30 Dica 21

12h40 Palavra Divina

12h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h00 Vida e Saúde

14h00 Mulher. Com

16h30 Caixa de Ferramentas

16h45 Dica 21

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Terço dos Homens

18h45 O Mundo para o Salvador

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Evangeliza Show

20h30 Arena do Som

22h00 Novo Caminho

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

1h00 Brasil Cristão

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Gibões da Tailândia

12h30 Gibões da Tailândia

13h00 África 5: Búfalo

14h00 Animais em Risco - África

do Sul

15h00 Jeff Corwin em Ação:

Simpatia pelo Diabo

16h00 Cães de Raça: Golden Retriever

16h30 Cães de Raça: Borzoi

17h00 Meu Cão Ideal: Nuñez

Hernández

18h00 Qual é, Bicho?: O Galã Peludo

18h30 Qual é, Bicho?: O Peixe Falante

19h00 Meu Gato Endiabrado

20h00 Com Água Até o Pescoço

21h00 10 Dias entre Cobras

23h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Breaking Bad

15h00 In Plain Sight

16h00 Missing

17h00 The River

18h00 NCIS

19h00 Perception

20h00 Breaking Bad

21h00 Rollerball

23h00 De Passagem

CANAL BRASIL

12h00 Espelho: Alaíde Costa

12h30 Zoombido: Monique Kessous

13h00 Maratona Curta na Tela

15h00 Brasil Adentro - Música do

Pará: A Música do Pará Hoje

16h00 Fordlândia

17h00 Faixa Musical: I Feira Carioca do Samba

18h30 Curta na Tela: A Grade

18h39 Curta na Tela: Silêncio

19h00 Paulo Gracindo - O Bem Amado

20h30 Projeto Sumir - Yangon

20h45 Nada Tenho de Meu

21h00 HDTV - Cinejornal

21h30 Compositores Unidos - Nina

Joh e Altay Veloso

22h00 Cazuza - O Tempo Não Pára

DISCOVERY

12h20 À Prova de Tudo: Austrália

Setentrional

13h10 Bizarrices: A Cadeira

13h35 Bizarrices: Livro de Pele

14h00 À Prova de Tudo: Alasca

14h50 Desafio em Dose Dupla: Após a

Tempestade

15h40 Sozinhos na Selva: Freddie

Flintoff

16h30 Fanáticos por Armas: Arma de

Eletrochoque

17h20 Febre do Ouro: Queremos Ouro

18h10 Casal Selvagem: Alasca

19h00 Curiosidade: Por Que o Sexo É

Divertido?

19h50 Sexo: Como Funciona?

20h40 Sexo: Como Funciona?

21h30 Sexo: Como Funciona?

22h20 A Dor e o Prazer

ESPN BRASIL

7h00 Campeonato Inglês - Segunda

Divisão Inédito

9h00 Prévia Do Campeonato Inglês

Reprise

9h30 Futebol No MundoReprise

10h30 Abre O Jogo (av)

10h40 Campeonato Inglês (av)

12h30 Campeonato Alemão (av)

14h30 Aventuras Com Renata Falzoni

Reprise

14h45 X-Treme Tv Reprise

15h00 Campeonato Alemao Perfis

Reprise

15h25 Campeonato Alemão (av)

17h30 Espn Filmes: Reprise

20h30 Sportscenter (av)

21h30 Bate-Bola - Reprise

23h00 Sportscenter - Reprise

0h00 Campeonato Alemão - Inédito

FOX

12h00 White Collar

13h00 Bones

14h00 Uma Turma Divertida: A

Caminho de Casa

15h30 A Casa Monstro

17h00 Stardust - O Mistério da Estrela

18h45 É Proibido Fumar

20h15 Uma Vida em Sete Dias

22h00 Sr. & Sra. Smith

GNT

12h00 A Viagem de Jamie para os

EUA

13h00 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Bolo de Chocolate

13h15 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Área de Serviço

13h30 Decora (Reality de Decoração) -

"Dona Mira, a …

14h00 Mulheres Possíveis

14h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Feitos um Para o Outro

15h00 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Noivas

15h30 Viva Voz Verão: Gal Costa

16h00 Alternativa Verão (Bem-Estar) -

Circulação

16h30 Saia Justa: Promessas de 2013

17h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Helio Pelegrino e Marcia Muller

18h00 Que Marravilha!

18h30 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - História do Chá

19h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Helio Pelegrino e Marcia Muller

19h30 Alternativa Verão (Bem-Estar) -

Circulação

20h00 Superbonita Verão 2013

20h30 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Noivas

21h00 Mulheres Possíveis

21h30 Viva Voz Verão: Gal Costa

22h00 Chame Gente: Uma História do

Trio Elétrico

HBO

12h30 The Hollywood News Report

13h00 The Weight Of The Nation

14h20 Mad Men

15h20 HDTV - A Ilha

17h50 Harry Potter e as Relíquias da

Morte: Parte 2

20h15 HDTV - A Mentira

22h00 Happy Feet 2: O Pinguim

MAX

11h55 Um Clarão nas Trevas

13h55 A Guerra de Flechas

16h10 When You"re Strange: Um

Filme Sobre o The Doors

17h45 Triângulo Amoroso

19h55 Real Humans

20h55 O Abrigo

23h00 Mulher de Fases - Um Perdido e um Que Se Acha

MAX PRIME

12h45 Mais uma Sexta-Feira em

Apuros

14h30 A Cruz

16h20 Joe Sujo

18h00 Mulher de Fases - Um Perdido

e um Que Se Acha

18h35 Mulher de Fases - Um

Argentino e um Infeliz

19h05 Casa de Areia e Névoa

21h20 Salão do Automóvel de

Genebra 2012

22h00 Comando de Elite

MGM

11h55 Violação de Privacidade

16h15 Armações do Amor

18h05 Olho por Olho

22h00 A Última Cartada

MULTISHOW

12h30 Experimente 2012

13h00 Especial Festival De Verão -

Capital Inicial

13h30 Nalu Pelo Mundo

14h00 As Gostosas e os Geeks

15h00 TVZ Experimente

16h00 Papo De Mallandro

16h45 Tira Onda: Luan Santana

17h00 Meu Passado Me Condena

17h30 Estranha Mente

18h00 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

19h00 Top TVZ

21h50 Bastidores

22h20 Vai Pra Onde?

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Situação Crítica: Resgate do

Submarino Russo

13h05 Inventos Modernos

13h30 Inventos Modernos

13h55 Mega Máquinas: Jack Daniels

14h45 O Melhor do NatGeo: O Leito

Marítimo

16h25 Loucos Por Armas: Família em

Guerra

17h15 Grandes Achados: Los Angeles

18h05 Missão Pet

18h55 A Colônia dos Huteritas:

Emergencia e Caos

19h45 Vivendo com os Amish

20h35 Vida de Cigano: Ritual de

Sacrifício

21h25 Férias na Prisão: Brasil

22h15 Férias na Prisão: O Rei da

Cocaína

SONY

12h00 Happy Endings

12h30 Rules Of Engagement

13h00 America's Got Talent

15h00 American Idol

17h00 Once Upon A Time

18h00 Private Practice

19h00 O Xangô de Baker Street

21h30 Fim da Linha

23h00 American Idol

SPORTV

8h00 Mundial De Esqui Alpino -

Downhill (av)

10h00 Rainha Da Praia (av)

14h00 Campeonato Francês De

Futebol - St. Etienne x

Montpellier (av)

16h00 Copa Da África - Disputa

De 3º Lugar(av)

18h00 Tá Na Área (av)

19h30 Campeonato Paulista De

Futebol - Ituano x Ponte Preta

(av)

21h30 Troca De Passes (av)

0h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Arquivo X

13h00 E o Sangue Semeou a Terra

14h35 MacArthur: O General Rebelde

16h50 Batman

19h15 Um Sonho de Liberdade

22h00 Wyatt Earp

TELECINE ACTION

11h45 Portal da Morte: Evolução

13h25 Perigo Real e Imediato

15h55 O Novato

18h00 Dragonball Evolution

19h40 Tron - O Legado

22h00 O Reino

TELECINE CULT

13h20 Carmen Jones

15h15 Miss Broadway

16h40 Vingança no Coração

18h15 100 Filmes e um Funeral

19h55 E Sua Mãe Também

22h00 A Luz é para Todos

TELECINE PIPOCA

11h20 Virando o Papai Noel

13h00 O Palhaço

14h40 Space Dogs

16h20 Os Descendentes

18h25 A Saga Molusco - Anoitecer

20h10 O Menino de Ouro

22h00 Roubo nas Alturas

TELECINE PREMIUM

12h25 Dylan Dog e as Criaturas da

Noite

14h20 O Enviado

16h10 Um Dia

18h05 Na Mira dos Assassinos

19h50 Protegendo o Inimigo

22h00 A Dama de Ferro

TELECINE TOUCH

12h05 Corações em Conflito

14h10 Ironias do Amor

16h00 Crash - No Limite

17h55 Menina de Ouro

20h15 Vicky Cristina Barcelona

22h00 Honey 2

TNT

12h35 O Diário de Bridget Jones

14h20 Sex and the City - O Filme

16h55 HDTV - Se Beber, Não Case!

18h45 O Senhor dos Anéis: A

Sociedade do Anel

22h00 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 The Good Wife

13h00 Flashpoint

14h00 Flashpoint

15h00 House

16h00 O Pequenino

18h00 Up All Night

18h30 Up All Night

19h00 House

20h00 O Exterminador do Futuro: A

Salvação

22h00 O Sequestro do Metrô 1 2 3

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 Arrow

14h00 The Big Bang Theory

14h30 Two and a Half Men

15h00 Two and a Half Men

15h30 The Big Bang Theory

16h00 Friends

16h30 Por Trás do Crime

17h00 Fringe

17h50 Fringe

18h40 Fringe

19h30 Fringe

20h20 Fringe

21h10 Fringe

22h00 A Lenda de Beowulf

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Ben 10: Omniverse

12h30 Dragões: Pilotos de Berk

13h00 Apenas um Show

13h15 Mad TV

13h30 Level Up

14h00 Chaves - Animado

14h30 O Show dos Looney Tunes

15h00 Scooby-Doo! Mistério S/A

15h30 Chaves - Animado

16h00 Pokémon

16h30 Redakai

17h00 Ben 10: Omniverse

18h00 Votatoon

18h15 Votatoon

18h30 Votatoon

19h00 Votatoon

19h15 Votatoon

19h30 Votatoon

19h55 Lucas - Um Intruso no

Formigueiro

21h30 Mad TV

22h00 O Show dos Looney Tunes

DISCOVERY KIDS

12h00 Angelina Ballerina: Os

Seguintes Passos

12h30 Backyardigans: O Ataque do

Hominhoco Gigante

13h00 Mike, o Cavaleiro: A Missão

Casa

13h30 Mike, o Cavaleiro: A História do

Esguicho

14h00 Mister Maker: Pé na Estrada

14h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica

15h00 Princesas do Mar: O Retorno/

Lar Doce Lar

15h30 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Totem Total

16h00 Veloz Mente

16h30 Dino Dan: Dinocorrida/Pegar

um Dinossauro

17h00 Aventuras com os Kratts:

Cidade dos Falcões

17h30 Milly e Molly: Fuligem

18h00 Gaspard e Lisa: Pato Aqui, Pato

Acolá

18h30 Princesinha: Eu Quero Ser

Famosa

19h00 Icônicos: Poça de Lama

19h30 Peixonauta: O Caso das

Sementes Estranhas

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha do Molusco

do Castelo de Areia

21h00 Dino Dan: Dinomordida /

Apetite Gigante

21h30 Hi-5 Austrália

22h00 Backyardigans: A Competição

DISNEY CHANNEL

11h00 Ratatouille

13h00 Boa Sorte, Charlie!

13h30 Boa Sorte, Charlie!

14h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

14h30 Jessie

15h00 A Nova Onda do Kronk

16h30 Jake Long da Disney, O Dragão

Ocidental

17h00 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

17h30 No Ritmo

18h00 Didi, O Caçador de Tesouros

20h00 Ratatouille

22h00 George, O Rei da Floresta 2

DISNEY XD

12h00 Phineas e Ferb

12h30 Phineas e Ferb

13h00 Phineas e Ferb

13h30 Os Guerreiros Wasabi

14h00 Minha Babá é uma Vampira

14h30 Par de Reis

15h00 Ninjago

15h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h00 Randy Cunningham - Ninja

Total

16h15 Phineas e Ferb

16h30 Phineas e Ferb

17h00 O Cavaleiro Didi e a Princesa

Lili

19h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

19h30 Peter Punk

20h00 Minha Babá é uma Vampira

20h30 Lab Rats

21h00 Ninjago

21h30 Os Padrinhos Mágicos

22h00 Phineas e Ferb

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Max, O Início

13h00 Supah Ninjas

13h30 Tartarugas Ninjas

14h00 A Lenda de Korra

14h30 Kung Fu Panda

15h00 Bob Esponja

16h00 Os Padrinhos Mágicos

16h30 Bob Esponja

17h00 Bob Esponja

17h30 Bob Esponja

18h00 Bob Esponja

18h30 Bob Esponja

19h00 Bob Esponja

19h30 Life With Boys

20h00 iCarly

20h30 Julie e os Fantasmas

21h00 As Aventuras de Bucket e

Skinner

21h30 Big Time Rush

22h00 Fred: O Show

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: X-Tudo

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de …

15h00 Quintal da Cultura

17h00 Cine Rá Tim Bum

18h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

18h15 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

18h20 Hora Animada: Isso Disso

18h25 Hora Animada: O Papel das

Histórias

18h30 Hora Animada: Tchibum TV

18h40 Hora Animada: Trexci

18h45 Hora Animada: Show do Dj Cão

18h50 Hora Animada: O Que Vou Ser

Quando Crescer?

18h55 Hora Animada: Sidney

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 A Odisseia de Arlequino

22h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

Especial Delitos no Brasil

NatGeo / 21h30

Compositores Unidos

C. Brasil / 21h30

Cultura: 2182-3000; SBT: 3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Animação Robot & Monster

Nick. / 13h30