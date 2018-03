CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Jogos

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Os

Thornberrys: Sir Nigel +

Pequeno Bosque Ilustrado:

Coruja/ Pinguim/ A Truta e

o Falcão

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé Na Rua - Se O

Relacionamento Entrou No

Piloto Automático, Troco Por

Um Novo?

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane - O Homem Que Nunca Existiu -

Parte 2

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Clube Do Filme - Pacto De

Sangue

0h00 Metrópolis

0h30 Roda Viva (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Hor. Pol.

20h40 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 A Praça É Nossa

0h00 Conexão Repórter

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h30 Tele Seriados I Série: Chuck

3h30 Tele Seriados II Série:

Suburgatório / Suburgatory

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h09 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

16h00 Sessão da Tarde - Bebês em

Ação

17h47 Globo Notícia

17h50 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Programa Político PRB

20h40 Jornal Nacional

21h20 Salve Jorge

22h35 Big Brother Brasil 13

23h20 Pé Na Cova

0h00 Jornal da Globo

0h33 Programete Fórmula 1

0h35 Castle

1h25 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Horário Político

20h40 Jornal Da Record

21h15 Csy:Ny - Penúltimo Eps. 4ª

Temporada

22h15 Balacobaco

23h15 Super Tela - Rogue O Assassino 1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 IGreja Da Graça, Nosso Prog.

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h30 Propaganda Partidária - PRB

20h40 Tv Fama - Continuação

20h50 Redetv News

21h30 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Good News

23h10 Tema Quente

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja Da Graça Nosso Prog.

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

20h30 Horário Político - PRB

20h40 Ig. Universal do Reino de

Deus (cont.)

22h10 Jornal da Gazeta - Edição

das 10

22h25 Todo Seu

23h35 Hoje Tem

0h05 Gazeta Imóveis

0h35 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

A Força do Poderoso Dragão

Shen Long É Nosso Inimigo?

15h00 Futurama

"A Fera com um Bilhão de

Costas - Pte I E II

15h50 Icarly "A Dança"

"Carla Apaixonada"

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h30 Horário Político - PRB

20h40 Show Da Fé

21h30 Zoo

21h40 Os Simpsons

"Como Não Éramos"

"A Bandeira E O Bart"

22h40 Polícia 24h

0h00 Jornal Da Noite

0h45 Show Business

1h35 Claquete

2h35 Um Tio Da Pesada

De Castigo

3h00 O Encantador De Cães

3h10 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

11h00 Programação Especial - Echo

e Bunn

11h45 Trolalá

12h00 Top 10 MTV

13h00 Tocaí

13h30 Pop

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 A Casa 9

17h00 Programação Especial - Jon

Spance

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 A Casa 12

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Adnet Viaja

22h30 Tá Quente

23h15 Mtv Games

23h45 Pc Na TV

0h00 A Casa 2

1h00 Tá Quente

1h45 MTV Sem Vergonha

2h30 Programação Especial -

Echo e Bunn

REDE VIDA (34)

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Horário Político PRB

20h40 Infomercial Polimport

21h00 Quem Ama Educa

21h30 Jornal da Vida

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Jiraya

14h00 Sessão Animada de Férias

15h30 A Ilha da Fantasia

16h30 Coisa Nossa

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h00 RB Notícias

19h30 Agente 86

20h00 O Incrível Hulk

20h30 Horário Político - PRB

20h40 O Incrível Hulk

21h00 Séries de Ouro: Bonanza

22h00 É 10!

23h00 Cine Rede Brasil: Resident

Evil 2

0h55 Online

TV BRASIL (62)

10h00 Batatinhas

10h05 Thomas e seus Amigos

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Esquadrão Sobre Rodas

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua

melhor amiga

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Connie A Vaquinha

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e Seus Amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 +Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Garotas Apaixonadas

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Maratona Comentário Geral

20h00 De Lá Prá Cá

20h30 Propaganda Partidária - PRB

20h40 O Público na TV

21h00 Repórter Brasil

22h00 Caminhos da Reportagem

23h00 A TV que se faz no mundo -

Benin

23h30 Equador

0h30 DOCTV Latino América

TV SÉCULO 21

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 Palavra Divina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Noite Carismática

21h00 Dica 21

21h10 Ação Nacional

22h10 Dica 21

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Templo de Símios: Excluídos

12h30 Templo de Símios: A Ira do

Deus Macaco

13h00 Operação Serpentes:

Contrabando

13h30 Operação Serpentes: Direito de

Elefante

14h00 Esquadrão Canino: Olfato para

Armas

15h00 Criaturas Esquisitas: O Peixe

Frankenstein

16h00 Cães de Raça: Boston Terrier

16h30 Cães de Raça: Jack Russel

Terrier

17h00 Amor de Gato

18h00 Qual é, Bicho?: A Camuflagem

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais

19h30 60 Encontros Mortais

20h00 ABC Canino: Bull Terrier

miniatura, English Setter

21h00 O Encantador de Cães:

Greta e Hoss

22h00 Com Água Até o Pescoço:

Feng Shui

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Perception

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 C.S.I. NY

22h00 C.S.I. NY

CANAL BRASIL

11h20 Se Nada Mais Der Certo

13h30 Clipe Brasil

14h30 Faixa Musical

16h00 Estúdio 66: Pandeiro Repique

Duo

16h25 O Guarani

18h00 Curta na Tela: Enquanto Isso

18h15 Beyond Ipanema - Ondas

Brasileiras na Música Global:

Tropicália ¿

18h45 As Chacretes: Índia Potira

19h00 A Casa de Banho de D. João

20h00 Brasil Adentro - Música do

Pará: Brega e Tecnobreg

21h00 Curta na Tela: No Rastro do

Camaleão

21h30 Zoombido: Jesse Harris

22h00 Cine Chat Brasil

DISCOVERY

12h20 Megaconstruções: Mina de Ouro Sul-Africana

13h10 Crer ou não crer: Colombo

Chinês

14h00 Ecópolis: Caminho para o

Futuro

14h50 O Mundo do Futuro: A Vida

Futura na Terra

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Bala Disparada x Bala

Largada

16h30 A Supercâmera: Preferidos do

Público

17h20 Febre do Ouro: Problemas de

Ouro

18h10 Monstros do Rio: Assassinos

Americanos

19h00 Sem Corte e Sem Censura: Luta Contra um Tubarão

19h50 Prisioneiros: Brushy Mountain

20h40 As Mais Estranhas Formas de

Morrer

21h05 As Mais Estranhas Formas de

Morrer

21h30 O Corredor da Morte

22h20 As Verdadeiras Mulheres

Assassinas: Tudo em Família

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Copa Da Itália -Vt- Semifinal -

Lazio x Juventus

16h00 Show Da Rodada Do Francês

16h30 Campeonato Alemão - Vt -

Freiburg x Bayer Leverkusen

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h00 Campeonato Alemão: Stuttgart x Bayern De Munique

22h00 Show Da Rodada Do Francês

22h30 Prévia Do Campeonato Alemão

23h00 Sportscenter - (av)

FOX

12h00 Touch

13h00 White Collar

14h00 How I Met Your Mother

14h30 How I Met Your Mother

14h50 Stardust - O Mistério da Estrela

17h00 A Era do Gelo

18h30 Quarteto Fantástico e o

Surfista Prateado

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Casamento nas Alturas

13h00 Supernanny: Jack & George

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Amores

Distantes

15h30 Mulheres de Aço (Reality) - O

Caminho da Salvação

16h00 Saia Justa 2013

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Plantação de ¿

18h30 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Crianças Acumuladoras

18h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Macarrão de Forno ¿

19h00 O Banquete De Jamie Oliver

19h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Paulo Vilhena

20h00 Casa Brasileira

20h30 Santa Ajuda (Organização

do Lar) - Ateliê

20h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Carne Louca Desfiada

21h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Influência ¿

21h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Flavio Canto

22h00 Decora (Reality de Decoração) -

"Cozinha Nova é Que ¿

HBO

13h00 Caçador de Recompensas

15h00 Ladrões

17h00 Hansel contra as Bruxas

18h35 A Garota

20h15 Griff, O Invisível

22h00 Girls

MAX

12h30 O Juramento

14h15 A Megera Domada

16h25 Segredos de um Funeral

18h20 A Ovelha Negra

20h05 Machete

22h00 O Ataque das Mulheres

Assassinas

MAX PRIME

13h15 Lendas da Paixão

15h35 Reta Final

17h15 Um Domingo Qualquer

20h00 O Besouro Verde

22h05 72 Horas

MGM

13h05 Feitiço do Coração

15h15 Flyboys

17h50 Jurassic Park 3

19h40 A Garota dos Meus Sonhos

21h30 Invasão

22h00 O Olho do Mal

MULTISHOW

12h30 Kelly Clarkson (London Live

Special)

13h00 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação

14h00 Vai Dançar

14h30 Meu Passado Me Condena

15h00 Sensacionalista

15h30 Contos Do Rock

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo

17h00 Reclame

17h30 Video Killed The Radio Star -

The Artists View: U2

18h00 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

18h45 Mundo Canibal

19h00 TVZ

21h30 Volta Ao Mundo

22h00 Lugar Incomum

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Em Busca do Puma de

Yellowstone

13h05 Diários de Lawrence Wahba:

O Homem e os Animais

13h30 Diários de Lawrence Wahba:

Safári na África

13h55 Preparados para o Fim:

Alimentos Alternativos

14h45 Histórias Extraordinárias:

Irmãs Siamesas

15h35 Histórias Extraordinárias:

Ossos de Cristal

16h25 Obras Incríveis: O Edifício

Super Inteligente da China

17h15 Temporada de Pesca: Caça

ao Monstro

18h05 Diários de Lawrence Wahba:

Oceano Pacífico

18h30 Diários de Lawrence Wahba:

Animais do Brasil

18h55 Máquinas Impressionantes:

Monstros Mecânicos

19h45 Obras Incríveis: Aldar - O

Edifício Esférico

20h35 Mega Máquinas: Ferrari

21h25 O Homem sem Face

22h15 O Menino Tartaruga

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 The Client List

16h00 Revenge

17h00 Drop Dead Diva

18h00 Madea - Reunião de Família

20h00 C.S.I

21h00 Once Upon A Time

22h00 Tudo para Ficar com Ele

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

17h00 Tá Na Área (av)

18h00 Campeonato Paraense De

Futebol - Coritiba x

J.Malucelli (av)

20h15 Taça Libertadores Da América - Olímpia (Par) x Defensor

(Uru) (av)

22h15 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Anáguas a Bordo

16h05 Adios, Sabata

17h55 Operação França II

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Braddock - Super Comando

TELECINE ACTION

12h20 Tron - O Legado

14h35 Cyborg - O Dragão do Futuro

16h10 22 Balas

18h20 400 Contra 1 - Uma História do

Crime Organizado

20h05 Shaft

22h00 Ameaça Terrorista

TELECINE CULT

11h40 Convite a um Pistoleiro

13h25 As Filhas do Botânico

15h10 Psicose (1960)

17h10 Contos de Nova York

19h30 Positivamente Millie

22h00 Zazie no Metrô

TELECINE PIPOCA

11h45 Planeta dos Macacos: A Origem

13h40 Protegendo o Inimigo

15h45 O Enviado

17h35 O Homem do Futuro

19h35 Missão: Impossível - Protocolo

Fantasma

22h00 No Limite da Mentira

TELECINE PREMIUM

11h05 Largo Winch II - A

Conspiração Burma

13h15 A Saga Crepúsculo:

Amanhecer - Parte 1

15h20 A Conselheira Amorosa

17h00 Columbus Circle

18h40 Assalto em Dose Dupla

20h20 Família Vende Tudo

22h00 Espelho, Espelho Meu

TELECINE TOUCH

12h35 Gracie

14h20 A Outra Face da Raiva

16h25 Nova York, Eu Te Amo

18h15 A Lenda da Rainha Pagã

20h00 Vestida para Casar

22h00 The Wonders - O Sonho não

Acabou

TNT

11h15 O Paraíso é Logo Aqui

13h00 Hollywood One on One

13h30 Possessão

15h20 Penélope

17h05 Harry Potter e a Pedra Filosofal

19h50 Quem Quer Ser um Milionário?

22h00 Harry Potter e o Cálice de Fogo

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Elementary

18h00 Hannibal - A Origem do Mal

20h00 O Exterminador do Futuro: A

Salvação

22h00 Elementary

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Alexandre

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h30 Two and a Half Men

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 Go On

22h00 Two And a Half Men

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h30 Ben 10

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Mês do Riso

15h45 Mês do Riso

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Cine Cartoon

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Dia da Ajuda /

Splish Splash

14h00 Jelly Jamm: O Tesouro / O

Concurso de Dança

14h30 Backyardigans: Ajudantes do

Espaço

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola

15h30 Aventuras com os Kratts

16h00 Dino Dan: Um Dia na Fazenda/

Viajante do Tempo

16h30 Mike, o Cavaleiro: A Grande

Troca

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!: João e Maria

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Ser o Biggs / Quando

o Motor Tosse

18h30 Jelly Jamm: Mentira

Voadora/O Balanço da Mina

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do Novo

Melhor Amigo/O Caso da Casa

que Virou Rua

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais

21h00 Toot & Puddle: A Bailarina /

A Música da Floresta

21h30 Backyardigans: A Fuga

22h00 Lazytown: Culpado ou

Inocente?

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

19h00 Violetta

20h00 Toy Story 3

22h00 Jessie

DISNEY XD

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Tartarugas Ninjas

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Brilhante Victória

21h30 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h15 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h30 Mistureba: Física Divertida

12h35 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 Anima Tv - Abílio E Traquitana

13h15 AnimaTV: Hiperion

Bum: Mundo da Lua

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua

17h30 AnimaTV: Hiperion

17h45 AnimaTV: Historietas

Assombradas

18h00 TV Cocoricó

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Planeta Sbrufs

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

Anne Hathaway no Coffee Break

E! / 21h30

Episódio final de Doctor's Diary +Globosat / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Detetives do

Prédio Azul

Gloob / 14h30