CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Sujeira

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Rio Iluminado

19h00 Cartãozinho Verde - Quadro

Feras E Ferinhas - Convidado:

Danilo Gentili

19h15 Pé Na Rua - Não Há Regra

Sem Exceção

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane -

Adeus, Sarah Jane Smith (Pte 1)

21h00 Jornal Da Cultura ((av))

22h00 Cartão Verde - Especial Zeca

Baleiro

23h00 Provocações - Robson

Mendonça (Ex-Morador De Rua,

Presidente Da Ong Biblioteca E

Do Movimento Estadual Da

População Em Estado De Rua)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários - Três

Vezes Divorciada

1h00 Ensaio (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De AmorCap.87

15h15 Jamais Te EsquecereiCap.12

16h15 A UsurpadoraCap.30

17h15 Quem Convence Ganha Mais

18h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 CarrosselCap.177

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cine Espetacular - A Última

Luta

0h45 Jornal Do Sbt - Noite

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I Série: Hellcats :

Líderes De Torcida / Hellcats

13h30 Tele Seriados II Série: Hank

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

16h10 Sessão da Tarde - Os Sem

Floresta

17h47 Globo Notícia

17h50 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h20 Big Brother Brasil 13

23h30 Louco Por Elas

0h15 Jornal da Globo

0h48 Programete Fórmula 1

0h50 Terra Nova

1h40 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 Sansão E Dalila

22h15 Balacobaco

23h15 Fazenda De Verão

0h15 Csi Miami - Inédito

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional Da

Graça De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids Pokemon / Yugi-Oh Gx / Johnny Test

12h00 Igreja Universal

14h00 A Tarde É Sua

15h55 Copa São Paulo De Futebol Jr

18h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

19h00 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional Da

Graça De Deus

22h30 Feira Do Riso

23h00 Luciana By Night

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja Da Graça Nosso

Programa

GAZETA (11)

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino

de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Edição

das 10

22h20 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola "O Poder

Máximo! Goku SE

15h00 Futurama

15h50 Icarly

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons

22h30 The Walking Dead

23h45 Roma

0h45 Jornal Da Noite

1h30 Claquete

2h30 Família Soprano Educação

Sentimental

3h30 Um Tio Da Pesada Equipe DE

Luta Livre

3h55 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h00 Alternativa

9h30 Rap

10h00 Clássica

10h30 Rock

11h00 Programação Especial -

Influencias ConeCrewDiretoria

11h45 Trolalá

12h00 Top 10 MTV

13h00 Tocaí

13h30 Pop

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 A Casa 5

17h00 Programação Especial -

Influencias ConeCrewDiretoria

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 A Casa 6

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Adnet Viaja

22h30 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

23h00 Faixa a Faixa

23h15 Para Gostar de Música

REDE VIDA (34)

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida ((av))

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida ((av))

12h30 Vida Melhor ((av))

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa ((av))

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV ((av))

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 Copa Paulista Futebol Junior

(av)

23h00 Jornal da Vida (av)

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa

REDE BRASIL (50)

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Jiban

14h00 Sessão Animada de Férias

15h30 A Ilha da Fantasia

16h30 Coisa Nossa

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h00 RB Notícias

19h30 Agente 86

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Séries de Ouro: Terra de

Gigantes

22h00 Street Catz

23h00 Cine Rede Brasil: Nono Pelotão

1h00 Boca Livre

2h00 RB Notícias

3h00 Documentário Segunda

Guerra Mundial

TV BRASIL (62)

9h00 Batatinhas

9h05 Princesa Sherazade

9h35 Batatinhas

9h40 Connie A Vaquinha

10h00 Batatinhas

10h05 Thomas e seus Amigos

10h20 Batatinhas

10h25 Contos de Tatonka

10h40 Batatinhas

10h45 Esquadrão Sobre Rodas

11h10 Batatinhas

11h15 Bill Tampinha e sua melhor

amiga

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Connie A Vaquinha

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e Seus Amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Conhecendo Museus

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Corto e Maltese

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Caçadores da Alma

20h00 Observatório da Imprensa

21h00 Repórter Brasil

22h00 Samba na Gamboa

23h00 Arte do Artista

23h30 Equador

0h30 Observatório da Imprensa

TV SÉCULO 21

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Novo Caminho

20h30 Point 21Oficina

22h00 Dica 21

22h05 Diário de Oração

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

1h00 Brasil Cristão

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Paraíso dos Chimpanzés: O

Humano Alfa

12h30 Paraíso dos Chimpanzés:

Eugene no Gabão

13h00 Um Leão Chamado Christian

14h00 Esquadrão Animal

15h00 Criaturas Esquisitas: Crocodilos Diferentes

16h00 Cães de Raça: Afghan Hounds

16h30 Cães de Raça: Pointers

17h00 ABC Felino: Bambino, Pixie Bob, Austalian Mist, Domestic

Longhair, Cats Gone ¿

18h00 Qual é, Bicho?: Eu Sou Fera!

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais

19h30 60 Encontros Mortais

20h00 Bichos Vergonhosos

21h00 O Encantador de Cães:

Parque de Cachorro

22h00 Pit Boss

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 NCIS

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Last Resort

22h00 Quarentena

CANAL BRASIL

11h40 Amor Perfeito

13h10 On Line - Pergunte ao

Formspring

13h30 Clipe Brasil

14h35 Mulatas - Karla Moreno

14h55 Um Caipira em Bariloche

16h45 Os Três Zuretas

18h15 Compositores Unidos - Jorge

Aragão e Nico Rezende

18h45 Projeto Sumir

19h00 Rua Aperana 52

20h25 Nada Tenho de Meu

20h40 Estúdio 66

21h00 Curta na Tela: O Livro de

Walachai

21h16 Curta na Tela: A História

Secreta do Telemarketing

21h30 Larica Total

22h00 Seleção Brasileira: A Guerra

dos Vizinhos

DISCOVERY

12h20 Eco-Tech: Arquitetura Verde

13h10 Ciência Viva: Engenharia dos

Animais

14h00 Pesca Mortal: Acorde,

Timoneiro!

14h50 Desafio em Dose Dupla:

Separados

15h40 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Bomba de Fósforo

16h30 A Internet: O Futuro Digital

17h20 Febre do Ouro: Dia do Juízo

18h10 Monstros do Rio: Perca-do-nilo

19h00 Sem Corte e Sem Censura:

Tragédias

19h50 Febre do Ouro: Temporada

Milionária

20h40 Sozinhos na Selva: Aron

Ralston

21h30 Sozinhos na Selva: Jason

Gardiner

22h20 À Prova de Tudo: Bear Contra

Jake

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

15h30 Show Da Rodada Do Ingles

15h55 Copa Sao Paulo De Futebol

Junior: Semifinal 1 - Bahia x

Goiás - (av)

18h00 Show Da Rodada Do Alemão

18h30 Bate-Bola : 2ª Edição - (av)

20h00 Futebol No Mundo

20h55 Copa Sao Paulo De Futebol

Junior: Semifinal 2 - Palmeiras x Santos - (av)

23h00 Sportscenter - (av)

0h00 Espn Filmes: Unguarded

FOX

12h00 Touch

13h00 White Collar

14h00 Hitch - Conselheiro Amoroso

16h15 O Vidente

18h15 Jurassic Park 3

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h00 GNT Fashion (Moda) -

Especial Melhores Momentos

2012: Lá

12h30 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Recrutamento

13h00 Supernanny: Família Winter

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Não Conta Lá em Casa!

15h30 Vamos Combinar (Moda) - Saia

16h00 Superbonita Verão 2013

16h30 Fashion (Moda) - Especial

Melhores Momentos 2012: Lá

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Viver com Fé (Histórias de

Superação) - Fé e Liberdade

18h30 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Ciúmes

19h00 Boas Vindas (Nascimento) -

Momento Especial

19h30 Alternativa Saúde (Bem-Estar) - Sol

20h00 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família Bates

20h30 Faixa de Areia (Série) - Búzios

21h00 Boas Vindas (Nascimento) - Um

Médico e Dois Partos

21h30 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Daniel

22h00 Alternativa Saúde (Bem-Estar) - Barriga

HBO

12h23 Tintim: Aventura Além dos

Quadrinhos

13h03 Biutiful

15h45 A Rede Social

18h00 Destino São Paulo - O Noivo do

Filho

18h40 Destino São Paulo - O Par

Perdido

19h20 Millennium - Os Homens

Que Não Amavam As Mulheres

22h05 Witness

MAX

11h20 Ó Jerusalem

13h10 O Juramento

14h50 Se Eu Quiser Assobiar, Eu

Assobio

16h35 Life, Above All

18h25 Cópia Fiel

20h20 Caminhos Opostos

22h00 O Abrigo

MAX PRIME

11h05 Casa de Areia e Névoa

13h15 Seremos Reis

14h50 Gantz

17h05 True Justice

18h05 True Justice

19h10 Os Homens que Encaravam

Cabras

20h50 Fatos Estranhos

22h20 Fúria Sobre Rodas

MGM

11h35 No Tempo das Borboletas

13h25 Procura-se Susan

Desesperadamente

15h25 Velocidade Pessoal: Três

Retratos

17h05 Zoolander

19h20 Efeito Borboleta

21h30 Action Zone

22h00 Quarta-feira de Cinzas

MULTISHOW

12h30 Sensacionalista

13h00 Lugar Incomum

13h30 Experimente 2012 - Felipe

Cordeiro e Gloom

14h00 Contos Do Rock

14h30 Multishow Music Live - London

Live: Hot Chip

15h00 Vai Dançar

15h30 Meu Passado Me Condena

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Tá Gostando Do Show?

17h00 Volta Ao Mundo

17h30 London Live Specials: Akon

18h00 Big Brother Brasil 13 - Melhores Momentos

18h45 Mundo Canibal

19h00 TVZ

21h30 Nalu Pelo Mundo

22h00 Do Amor

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Gigantes da Natureza: Canguru

13h05 Teste o Seu Cérebro: O

Poder da Concentração

13h55 Vivendo com os Amish

14h45 A Ciência das Artes Marciais:

Auto-Defesa

15h35 Artes Marciais Extremas

16h25 A Ciência das Artes Marciais:

Força de Elite

17h15 Monstros Pré-Históricos: S.O.S.

Peixe-Espátula

18h05 Teste o Seu Cérebro: Percepção Sensorial

18h55 O Garoto de Meia Tonelada

19h45 O Garoto de Meia Tonelada

20h35 O Garoto de Meia Tonelada

21h25 O Homem de Meia Tonelada

22h15 A Ciência das Artes Marciais:

Força de Operações speciais

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 C.S.I

16h00 Grey's Anatomy

17h00 Happy Endings

17h30 Rules Of Engagement

18h00 O Bicho Vai Pegar 3

20h00 C.S.I

21h00 Os Produtores

23h30 Top Chef

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É, Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv - Convocação Da

Seleção (av)

16h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Semifinal (av)

18h00 Tá Na Área (av)

18h30 Superliga Feminina De Vôlei -

Rio De Janeiro X Pinheiros (av)

21h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Semifinal (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Bravura Indômita

16h15 Norma Rae

18h15 Mais uma Vez Amor

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 M. Butterfly

TELECINE ACTION

12h15 Super Mario Bros.

14h10 Tubarão de Malibu

15h50 O Campeão de Hitler

18h00 Velozes e Furiosos: Desafio em

Tóquio

20h00 A Informante

22h00 Solomon Kane - O Caçador de

Demônios

TELECINE CULT

12h50 Noite de Desamor

14h35 Segredos de Alcova

16h15 O Sétimo Selo

18h00 Histórias de Amor Duram

Apenas 90 Minutos

19h50 Tio Boonmee, Que Pode

Recordar Suas Vidas Passadas

22h00 Anjos do Mal

TELECINE PIPOCA

11h50 Assalto em Dose Dupla

13h30 Perdido Pra Cachorro 2

15h05 Judy Moody em Férias Incríveis

16h45 O Ursinho Pooh

18h00 Honey 2

20h05 Em Busca de um Assassino

22h00 Os Descendentes

TELECINE PREMIUM

12h25 Toda Forma de Amor

14h15 O Zelador Animal

16h05 Missão Madrinha de Casamento

18h15 Carros 2

20h20 Bullying Virtual

22h00 Roubo nas Alturas

TELECINE TOUCH

11h45 Duelo de Titãs

13h50 Tenha Fé

16h05 A Minha Versão do Amor

18h25 Dinheiro, Pra Que Dinheiro?

20h20 Aparecida - O Milagre

22h00 Não Me Abandone Jamais

TNT

12h00 Hollywood One on One

12h30 Distante nós Vamos

14h15 Mulheres - O Sexo Forte

16h20 Tinha que Ser Você

18h00 À Deriva

19h55 Resgate de um

Campeão

22h00 O Solista

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Chicago Fire

18h00 Law & Order SVU

19h00 Law & Order SVU

20h00 Law & Order SVU

21h00 Law & Order SVU

22h00 Chicago Fire

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Encontro de Amor

16h00 The Big Bang Theory

16h30 The Middle

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 The Big Bang Theory

21h30 The Big Bang Theory

22h00 Gran Torino

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Omniverse

13h30 Ben 10: Força Alienígena

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Mês do Riso

15h30 Mês do Riso

15h45 Mês do Riso

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Cine Cartoon

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Olha o

Passarinho!/Uma Questão ¿

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Dia dos Esportes/O Mistério do Osso

14h00 Jelly Jamm: Aurora Musical/

Castelo Assombrado

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: A Família de

Coelhos

15h30 Aventuras com os Kratts: O

Caracal

16h00 Dino Dan: Dinocorrida/Pegar

um Dinossauro

16h30 Mike, o Cavaleiro: A Paz e o

Silêncio

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: O Arado de Neve /

Acordado a Noite Toda

18h30 Jelly Jamm: A Superliga Jelly

Jamm/Melhores Amigos Para

Sempre

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Dos

Gravetos Desaparecidos /O

Caso Da Grande Chuva

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Uma Vaca

Encrencada/A Ilha do Avião

Baleia

21h00 Toot & Puddle: O Velho e o

Novo / Aventuras nas Il has

Galápagos

21h30 Backyardigans: Os Dois

Mosqueteiros

22h00 LazyTown: Surpresa de

Aniversário

DISNEY XD

11h00 Zathura - Uma Aventura

Espacial

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Ninjago

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Brilhante Victória

21h30 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: A Princesa de

Coração Gelado

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Teatro Rá-tim-Bum

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

A série Loucos por Carros

History / 21h30

Samba na

Gamboa

TV Brasil / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Tratamento

de Choque

A&E / 21 h