CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Imitações

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura -A Maçã e o

Bicho Da Maçã

19h00 Cartãozinho Verde - Quadro

Feras E Ferinhas - Convidado:

Ademir Da Guia

19h15 Pé Na Rua - A Ordem Natural

Das Coisas

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane - A Morte Do Doutor (Parte 1)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Roda Viva - Fernando Gabeira

(Jornalista, Escritor e

Ex-Deputado)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários - A

Idade De Ouro Da Música

No Cinema 1965-1975

1h00 Invenção Do Contemporâneo -

Economia E Aquecimento

Global (Sérgio Margulis E Paulo Artaxo)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Casos De Família

18h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Amigos Da Onça

0h00 Sbt Repórter

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I Série: A Garota

Do Blog

3h15 Tele Seriados II Série: Filha

Adolescente, Mãe Deseperada

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

16h05 Sessão da Tarde - O Espanta

Tubarões

17h46 Globo Notícia

17h50 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h20 Big Brother Brasil 13

22h50 Tela Quente Zohan - O Agente

Bom de Corte

0h50 Jornal da Globo

1h25 Sessão Brasil - A Guerra dos

Rocha

2h50 Corujão

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 Sansão E Dalila

22h15 Balacobaco

23h15 Fazenda De Verão

0h15 Aprontando Na Índia

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Superpop

0h00 Leitura Dinâmica

0h30 É Notícia

1h30 Vinho E Mesa

2h00 Igreja Universal

3h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

7h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h30 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta Edição das 10

22h20 Todo Seu

23h30 Vem Comigo

0h30 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt - Um Jovem

Misterioso Contra Ataque

de Baby

15h00 Futurama - O Grande Amor de

Hubert A Máquina das

Probabilidades

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Zoo

21h30 Os Simpsons - Velho Covarde

Parem Minha Mulher, Por Favor

22h30 Mulheres Ricas

23h40 O Mundo Segundo Os

Brasileiros

0h50 Jornal Da Noite

1h35 Claquete

2h35 Família Soprano - Eloise

3h35 Um Tio Da Pesada - Enganando

O Mac

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

10h00 Clássica

11h00 Programação Especial - Feliz

Aniversário, Dace Gro

12h00 Top 10

13h00 Tocaí

13h30 Pop

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 Picks

16h30 Programação Especial -

Feliz Aniversário, Dave Gro

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 Verão MTV - A Casa 1

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Adnet Viaja

22h30 Programação Especial - Feliz

Aniversário, Dave Gro

23h30 Vai Pra Praia Que o Pariu

23h45 Pc Na TV

0h00 Verão MTV - A Casa 1

1h00 MTV Sem Vergonha

1h45 Vai pra Praia Que o Pariu

REDE VIDA (34)

8h00 Amor Exigente

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Gozoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Redevida Visita

21h00 Caminhos do Esporte

21h45 Especial Sarah Brigtman - Live

From Las Vegas

23h00 Jornal da Vida (av)

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Flashman

14h00 Sessão Animada de Férias

16h00 Coisa Nossa

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h10 RB Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Os Pioneiros

22h00 Conexão Brasília

23h00 Cine Rede Brasil - Abelhas

Ataque Mortal

1h00 RB Notícias

2h00 Séries de Ouro

TV BRASIL (62)

8h45 Pequeno Vampiro

9h00 Batatinhas

9h05 Princesa Sherazade

9h40 Batatinhas

9h45 Connie A Vaquinha

10h15 Batatinhas

10h20 Thomas e seus Amigos

10h25 Batatinhas

10h30 Contos de Tatonka

10h50 Batatinhas

11h00 Esquadrão Sobre Rodas

11h25 Batatinhas

11h30 Clube do Travesseiro

12h30 Pequeno Vampiro

12h45 Batatinhas

12h50 Princesa Sherazade

13h20 Batatinhas

13h25 Connie A Vaquinha

13h50 Batatinhas

13h55 Thomas e Seus Amigos

14h10 Batatinhas

14h15 Contos de Tatonka

14h30 Batatinhas

14h35 Esquadrão Sobre Rodas

14h55 Batatinhas

15h00 Galera do Surf

15h30 Karkú

16h00 Sem Censura

17h30 Rede Jovem de Cidadania

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Espaço Dividido

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Caçadores da Alma

20h00 Brasilianas

21h00 Repórter Brasil

22h00 Roda Viva

23h30 Equador

TV SÉCULO 21

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Vida e Saúde

20h55 Dica 21

21h05 Brasil Cristão

22h05 Diário de Oração

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Paraíso dos Chimpanzés: Suzie

e Lily - Parte 2

13h00 África 5: Primeiro Dia

14h00 Distrito Animal - Miami:

Assassinas em Série

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos: Natal de Crocodilo

16h00 No Reino dos Suricatos:

O Fim do Romance

17h00 ABC Canino: Australian Cattle

Dog, Saluki, Norwich Terrier,

Boykin Spaniel, ¿

18h00 Qual é, Bicho?: Os Sósias

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 Amor de Gato

21h00 O Encantador de Cães:

Obcecado por Água

22h00 Operação Resgate: Água Suja

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Criminal Minds

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 NCIS

22h00 Criminal Minds

CANAL BRASIL

12h10 Crítico

13h30 Clipe Brasil

14h30 Maria 38

16h10 Inocência

18h15 Cinejornal

18h45 Estúdio 66

19h00 Olga

21h30 Espelho: Lenine

22h00 É Tudo Verdade: Nana Caymmi

- Rio Sonata

DISCOVERY

12h00 Os Irmãos Howe: Rover

Subterrâneo

13h00 Catástrofes Aéreas: Terrorismo

14h00 A Fúria dos Elementos: Ar

15h00 Exército de Um Homem Só:

Rápidos e Fortes

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mitos de Sobrevivência

17h00 A Supercâmera: Adrenalina a

Mil

18h00 À Prova de Tudo: Dakota do Sul 19h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mergulhando Para

Sobreviver

20h00 Experiências Superloucas:

Viciados em Energia

21h00 Projeto Super-humanos:

Resistência

22h00 Catástrofes Aéreas: Lapa

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Campeonato Espanhol -Vt-

Malaga x Barcelona

16h00 Aventuras Com Renata Falzoni

16h15 X-Treme TV

16h30 Campeonato Inglês -Vt- Everton x Swansea City

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h00 Memórias Do Chumbo: Brasil

21h00 Linha De Passe: Mesa-

Redonda - (av)

23h00 Sportscenter- (av)

0h00 Linha De Passe: Mesa-Redonda

FOX

12h00 Terra Nova: Now You See Me

13h00 White Collar

14h00 How I Met Your Mother

14h30 HDTV - O Diabo Veste Prada

16h30 Tudo pela Fama

18h30 Tainá 2 - A Aventura Continua

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

22h15 Obsessiva

GNT

12h30 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Histórias de

Amor

13h00 Supernanny: Família Clause

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Viva Voz (Variedades) - Marieta

Severo

15h30 Casa Brasileira: Maneco

Quinderé e Helio De La Penã

16h00 Marília Gabriela Entrevista

17h00 Brothers & Sisters

18h00 GNT Fashion: Empacotamento

18h30 Vamos Combinar (Moda) -

Vestidos

19h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Casamento a Quatro

19h30 Superbonita: Superbonita Verão 2013

20h00 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Desafio Étnico

20h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Agora Chegou a Nossa Vez

21h00 Vamos Combinar (Moda) -

Blazer

21h30 Superbonita: Superbonita Verão 2013

22h00 GNT Fashion: Empacotamento

HBO

12h06 Amor à Segunda Vista

13h55 Noite de Ano Novo

16h00 Winter - O Golfinho

18h00 Destino São Paulo - O Noivo do

Filho

18h37 Rolling Stones: 50th Film

20h35 30 Minutos ou Menos

22h05 HDTV - Griff, O Invisível

MAX

10h55 Nosso Amor de Ontem

13h00 Terra do Gás

14h45 Almanya - Bem-Vindo à

Alemanha

16h30 O Estranho Caso de Angélica

18h15 Bonsai

22h00 Caminhos Opostos

MAX PRIME

12h00 Novo no Pedaço

13h35 Os Outros Caras

15h30 Um Domingo Qualquer

18h10 Mulher de Fases - Um

Temperamental e um Gatinho

18h45 Mulher de Fases - Um

Falcatrua e uma Pessoa

19h15 Nascar: The Imax Experience

20h10 Strike Back Especial: A

Ação por Trás das Cenas

20h30 Javier Falcon - Parte 02

22h05 Divisão de Homicídios

MGM

12h15 Surpresas do Coração

14h20 Gritos do Além

16h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

18h00 Maré, Nossa História de Amor

20h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

22h00 O Olho do Mal

MULTISHOW

12h30 220 Volts

13h00 Estranha Mente

13h30 Vai Pra Onde?

14h00 Papo De Mallandro

14h45 Tira Onda: Vagner Love

15h00 Altas Horas

17h00 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação de Domingo

18h00 Reclame

18h30 Big Brother Brasil 13 - Horário

Alternativo

19h00 TVZ

21h25 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação de Domingo

22h25 Sensacionalista

NAT. GEOGRAPHIC

12h15 O Melhor Amigo do Cão

13h05 Missão Pet

13h55 Fui Amish

14h45 Drogas S/A: Maconha

15h35 Traficantes: Um Quilo a Menos

16h25 Drogas S/A: Metanfetamina

17h15 Monstros Pré-Históricos: O

Monstro Europeu

18h05 Missão Pet

18h55 As Faces da Terra Santa: O

Homem que Conheceu Jesus

19h45 Segredos da Bíblia: Os

Cavaleiros Templários

20h35 Segredos da Bíblia: Os Rivais de Jesus

21h25 Segredos da Bíblia: Apocalipse

22h15 Drogas S/A: Ecstasy

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Grey's Anatomy

16h00 Top Chef

17h00 Melissa & Joey

17h30 Man Up

18h00 Um Tira Muito Suspeito

20h00 C.S.I

21h00 C.S.I

22h00 Grey's Anatomy

SPORTV

10h00 Redação Sportv (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h00 Tá Na Área (av)

18h30 Superliga Feminina De Vôlei -

São Bernardo x Praia Clube (av)

21h00 Sul-Americano De Futebol

Sub-20 - Perú x Venezuela (av)

23h15 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Homem do Terno Cinzento

16h40 O Último dos Valentões

18h20 Chega de Saudade

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Nikita: Criada para Matar

TELECINE ACTION

11h25 Acerto de Contas

13h10 Táxi 2 - Mais Velocidade

nas Ruas

14h50 Portal da Morte: Evolução

16h30 2019 - O Ano da Extinção

18h15 O Sexto Sentido

20h15 400 Contra 1 - Uma História do

Crime Organizado

22h00 O Álibi Perfeito

TELECINE CULT

11h30 Quando Estou Amando

13h30 Admiradora Secreta

15h15 Hannah e Suas Irmãs

17h15 Era uma Vez no Oeste

20h15 Sem Lei e Sem Esperança

22h00 Popeye

TELECINE PIPOCA

12h05 Carros 2

14h00 Jane Eyre

16h10 Uma Aventura no Natal

18h00 A Conspiração

19h45 Thor

22h00 Compramos um Zoológico

TELECINE PREMIUM

12h30 E Se O Amor Acontece?

14h10 Hop - Rebelde Sem Páscoa

15h55 Os Especialistas

18h00 Paraísos Artificiais

19h50 Protegendo o Inimigo

22h00 Bel Ami - O Sedutor

TELECINE TOUCH

11h15 Lição de Amor

13h10 Vicky Cristina Barcelona

14h55 Camille: Um Amor do Outro

Mundo

16h40 Marido Por Acaso

18h20 Novidades no Amor

20h05 De Coração Partido

22h00 The Runaways - Garotas do

Rock

TNT

11h30 Vida que Segue

13h35 Possessão

15h25 A Outra

17h30 O Despertar de uma Paixão

19h50 Tropa de Elite

22h00 Votação TNT

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Grimm

17h30 Hancock

19h00 Bastardos Inglórios

22h00 Beauty & The Beast

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Click

16h00 2 Broke Girls

16h30 Por Trás Da Busca: O Hobbit,

Uma Jornada Inesperada

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 2 Broke Girls

22h00 Arrow

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Força Alienígena

13h30 Ben 10: Supremacia Alienígena

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Mês do Riso

15h15 Mês do Riso

15h30 Mês do Riso

15h45 Mês do Riso

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Ben 10: Omniverse

20h30 Hora de Aventura

20h45 Apenas um Show

21h00 Apenas um Show

21h15 Mad TV

21h30 Level Up

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Pista de Cléo

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: O Mistério da Mea

14h00 Jelly Jamm: O Mistério das

Árvores/O Inventor

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Mapas

15h30 Aventuras com os Kratts:

Força de Canguru

16h00 Dino Dan: O Novo Dinossauro /

Rastro de Dinossauro

16h30 Mike, o Cavaleiro: Galahad, o

Grande

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!: Doze Princesas

Dançarinas

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Escavação Profunda

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha das Mecana

Rãs/Ilha da Carpa Teleférico

21h00 Toot & Puddle: O Visitante da

Austrália / A Festa da

Alcachofra

21h30 Backyardigans: A Corrida de

Golfinhos

22h00 Lazytown: O Circo de Lazytown

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Austin & Ally

18h30 Austin & Ally

19h00 Violetta

20h00 16 Desejos

22h00 Wendy Wu: A Garota Kung Fu

DISNEY XD

11h00 Didi, O Caçador de Tesouros

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Tartarugas Ninjas

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: Trexci

15h40 Hora Animada: O Papel

das Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Teatro Rá-tim-Bum

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

A Conspiração Maia

A&E / 22 h

Comportamento no Sexo no Sofá Glitz / 23h30

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

O especial de

verão A Casa

MTV / 20h30