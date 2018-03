CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Os 4 Elementos

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Dora Salva As

Sereias / Eugênio

19h00 Cartãozinho Verde - Quadro

Feras E Ferinhas - Convidado:

Silvio Luís

19h15 Pé Na Rua - Quem Muito

Escolhe, Escolhido É

19h30 Caçadores De Mitos - Prog. 41

20h15 As Aventuras De Sarah Jane - O Porão Dos Segredos (Parte 2)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional De

Cinema Na Cultura - Leite

(Versão Dublada Com

Audiodescrição No Sap)

23h45 Metrópolis

0h15 Cultura Documentários - A

Recompensa Do Polo

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De AmorCap.80

15h15 Jamais Te EsquecereiCap.5

16h15 A UsurpadoraCap.23

17h15 Casos De Família

18h25 Tenha Estilo

18h30 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 CarrosselCap.170

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Tela De Sucessos - Até As

Últimas Consequências

1h15 Jornal Do Sbt - Noite

2h00 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h30 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

3h00 Tele Seriados I - Série:

Sobrenatural / Supernatural

4h15 Tele Seriados II - Série:

Fronteiras / Fringe

5h00 Tele Seriados III - Série: O

Círculo Secreto / The

Secret Circle

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h05 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

11h55 SPTV - 1ª Edição**

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

16h00 Sessão da Tarde - Todo

Poderoso

17h44 Globo Notícia

17h48 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV- 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

22h50 O Canto da Sereia

23h35 Jornal da Globo

0h05 Prova do Crime

1h00 Corujão do Esporte

1h45 Corujão I

3h40 Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 Sansão E Dalila)

22h15 Balacobaco

23h15 Fazenda De Verão

0h00 Câmera Record

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Igreja Da Graça Nosso

Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional Da

Graça De Deus

22h30 Tá Gravado

23h10 Operação De Risco

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Universal

3h00 Ig. Da Graça Nosso

Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Lar em Reforma

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h30 Gazeta Motors

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

O Que É Isso? Goku se

Transforma em Metal

"Baby, O Ser Maligno"

15h00 Futurama

Bender na Máfia

Espécie em Extinção

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Mr. Bean

21h30 Os Simpsons Três Gays no

Condomínio Cara, Cadê Meu

Rancho?

22h30 Pânico Na Band - Reap.

0h10 The Walking Dead - Reap. Dias

Passados

1h00 Jornal Da Noite

1h45 Claquete

2h45 Família Soprano - Quem Foi?"

3h45 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - madrugada

MTV (32)

8h45 Alternativa

9h45 Rap

10h15 Rock

11h15 Programação Especial - O Novo

Rap Americano

11h45 Trolalá

12h00 Top 10 MTV

13h00 Tocaí

13h30 Pop

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 Picks

16h30 Familia MTV - Cone Crew

Diretoria

17h00 Programação Especial -

O Novo Rap Americano

17h30 Novos Clipes

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 Provão MTV

21h30 MTV Games

22h00 Luv MTV

23h00 Familia MTV - Cone Crew

Diretoria

23h30 Show MTV - Flo Rida

0h30 Sem Vergonha

1h15 Programação Especial -

O Novo Rap Americano

REDE VIDA (34)

8h00 Páginas Difíceis da Bíblia

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Nossa Senhora de

Fátima (av) RJ

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida ( av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa do Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Redevida Visita

21h00 Copa São Paulo Futebol Junior

- América SP x Flamengo (av)

23h00 Jornal da Vida (av)

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Changeman

14h00 Sessão Animada de Férias

16h00 Sessão Matinê: O Máskara

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h10 RB Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Séries de Ouro

22h00 Contexto

23h00 Cine Rede Brasil - Até Que

Enfim é Sexta-Feira

1h00 RB Notícias

2h00 Séries de Ouro

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 Diverso

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Galera do Surf - Temporada II

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Caçadores da Alma

20h00 3 a 1

21h00 Repórter Brasil

22h00 Nova África

22h30 Cine Nacional - Como vai,

vai bem??

23h45 Soy Loco Por ti Cinema -

El atraco

2h00 Estúdio Móvel

TV SÉCULO 21

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher.Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Missas Especiais

21h00 Sobriedade Sim

21h30 Ecclesia

22h30 Igreja no Brasil

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 S.O.S. Macacos

12h30 S.O.S. Macacos

13h00 Elefantes de Samburu

14h00 Distrito Animal - Miami:

Briga de Galo

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos: Acco Passa Frio

15h30 O Diário do Caçador de

Crocodilos: É Menina!

16h00 No Reino dos Suricatos:

Bom e Ruim

16h30 No Reino dos Suricatos: A

Madrinha

17h00 ABC Canino

18h00 Qual é, Bicho?: A Camuflagem

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 Meu Gato Endiabrado: Penny e

Roxy

21h00 O Encantador de Cães:

Blackjack e Memphis

22h00 Fobias Extremas

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 C.S.I. NY

15h00 C.S.I. NY

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Uma Chance para Viver

23h00 Os Cavaleiros do Apocalipse

CANAL BRASIL

11h15 O QuatrilhoO Quatrilho | Ano:

1995 | País: Brasil

13h15 Estúdio 66

13h30 Clipe Brasil

14h30 Faixa Musical: O Pirulito da

Ciência - Tom Zé & Banda Vivo

16h35 Mulatas - Nubia Camargo

16h50 Projeto Sumir - HK

17h10 Antônia

18h45 Nada Tenho de Meu

19h00 Seleção Brasileira: Podecrer!

Podecrer! | Ano: 2007 | País:

Brasil

21h00 Curta na Tela: Bem Vigiado

Bem Vigiado | Ano: 2007 | País:

Brasil

21h15 Curta na Tela: O Brilho dos

Meus Olhos - O Brilho dos Meus

Olhos | Ano:

21h30 O Som do Vinil

22h00 Todo Mundo Tem Problemas

Sexuais

DISCOVERY

12h00 Feras da Engenharia: Estádio

Green Point

13h00 Sozinhos na Selva: Freddie

Flintoff

14h00 Águias da Cidade: Não Basta

Ser Piloto

15h00 Febre do Ouro: Perfurar ou

Morrer

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Capotagem de Moto

17h00 O Escapista: Armadilha Gelada

17h30 O Escapista: Contra a Gravidade

18h00 No Pior dos Casos: Agressão

Física / Falha no Freio

18h30 No Pior dos Casos: Preso no

Frio Extremo

19h00 Parasitas Assassinos:

O Monstro e meu Bebê

20h00 Projeto Super-humanos:

Resistência

22h00 Crer ou Não Crer

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Copa Do Rei: Oitavas De Final -

Real Madrid x Celta

16h00 Copa Da Itália: Quartas DE Final - Vt- Lazio x Catania

18h00 Prévia do Campeonato Inglês

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h00 Futebol No Mundo

20h55 Copa São Paulo De Futebol

Junior: América x Flamengo -

(av)

23h00 Sportscenter - (av)

FOX

12h00 Terra Nova: VS.

13h00 White Collar

14h00 Jerry Maguire - A Grande

Virada

16h30 HDTV - O Diabo Veste Prada

18h30 A Casa Monstro

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

22h15 Se Eu Fosse Você

GNT

12h00 Decora (Reality de Decoração) -

"O Quarto do ¿

12h30 Casa Brasileira: Isabel Duprat e

Carolina Ferraz

13h00 Supernanny: Família Addis

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Decora (Reality de Decoração) -

"O Quarto do ¿

15h30 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Quarto de Empregada

15h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Rocambole de Doce de Leite

16h00 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Sandra Annenberg

& ¿

16h30 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Um Dia com Beth

Obern

17h00 Brothers & Sisters

18h00 De Perto Com: Meryl Streep

18h30 Viva Voz (Variedades) - Marcos

Caruso

19h00 Casa Brasileira: Isabel Duprat e

Carolina Ferraz

19h30 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Amor Maduro

20h00 Detox do Amor 2013

21h00 Viva Voz (Variedades) - Marieta

Severo

21h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Apresentação das 4 Delegadas

22h00 Mulheres de Aço (Reality) -

Chave de Fenda

HBO

12h01 Michael Jackson The Immortal

World Tour Documentary

13h38 As Panteras

15h24 A Ilha

17h50 Padre

19h30 The Hollywood News Report

20h05 Winter - O Golfinho

22h05 Burlesque

MAX

12h50 Vincent Quer Ver o Mar

14h35 Dudamel: El Sonido De Los

Niños

16h20 Lições de um Sonho

18h20 A Caverna dos Sonhos Perdidos

20h05 Potiche - Esposa Troféu

22h00 Bruno

MAX PRIME

11h30 Goodnight Faz Justiça: A

Medida de um Homem

13h05 Máquina Mortífera

15h00 Nascar: The Imax Experience

15h55 Momento Crítico

18h15 O Ritual

20h00 Desconhecido

22h00 O Albergue 3

MGM

11h45 The Bachelorette:

13h45 No Limite do Silêncio

17h20 O Vingador do Futuro

MULTISHOW

12h30 Volta Ao Mundo

13h00 Tá Gostando Do Show?

13h30 220 Volts

14h00 Estranha Mente

14h30 Conexões Urbanas

15h00 Reclame

15h30 Pop Live

16h00 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação

17h00 Lugar Incomum

17h30 Vai Dançar

18h00 Experimente 2012 - Estrela

Blando e Banda Lótus e Maíra

18h30 Big Brother Brasil 13 - Horário

Alternativo

19h00 TVZ

21h30 Vai Dançar

22h00 Rally Mongol

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Domador de Cavalos: Zarina

13h05 De Leste a Oeste: Tráfico de

Fósseis

13h30 De Leste a Oeste: Serras

Secretas

13h55 Vida de Cigano: Rivais em

Guerra

14h45 Loucos Por Armas: Família em

Guerra

15h35 Loucos Por Armas: Eu Quero

um Jipe

16h25 Grandes Achados: Kansas City

17h15 Em Busca do Esturjão-Branco

18h05 De Leste a Oeste: Terra de

Ninguém

18h30 De Leste a Oeste: Trilhas

Douradas

18h55 Tabu América Latina: Corpos

Únicos

19h45 Tabu: Prostituição

20h35 Tabu: O Mundo das Fantasias

21h25 Tabu: Narcóticos

22h15 Loucos Por Armas: Um Tiro,

Uma Vítima

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Once Upon A Time

16h00 Private Practice

17h00 Cougar Town

17h30 30 Rock

18h00 Sou Espião

20h00 C.S.I

21h00 Bridget Jones: No Limite da

Razão

23h00 Sou Espião

SPORTV

10h00 Redação Sportv (av)

14h00 Arena Sportv (av)

15h30 Copa São Paulo de Futebol JR.

- Barueri x Palmeiras (av)

18h00 Campeonato Francês De

Futebol - PSG x Ajaccio (av)

20h00 Tá Na Área (av)

21h00 Superliga Feminina De Vôlei -

Rio De Janeiro x Osasco (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Sangue por Glória

15h55 O Risco de uma Decisão

18h10 O Sequestro do Metrô

20h00 Bonanza

21h00 Os Três Patetas

22h00 Greystoke - A Lenda de Tarzan,

o Rei da Selva

TELECINE ACTION

12h00 O Espião

14h05 Tyson

15h45 Red - Aposentados e Perigosos

17h45 Os Aventureiros do Fogo

19h45 Missão Impossível 2

22h00 Missão Impossível 3

TELECINE CULT

12h05 O Cavaleiro Elétrico

14h15 Lora

16h15 Godard, Truffaut e a Nouvelle

Vague

18h00 Os Incompreendidos

19h50 O Feitiço de Áquila

22h00 Curtindo a Vida Adoidado

TELECINE PIPOCA

11h20 Uma Segunda Chance

13h00 A Coisa

14h55 Columbus Circle

16h30 Toda Forma de Amor

18h25 High School Musical: O Desafio

20h10 As Donas da Noite

22h00 Roubo nas Alturas

TELECINE PREMIUM

12h40 Um Time Especial

14h20 Os Descendentes

16h25 Marte Precisa de Mães

18h05 As Aventuras de Agamenon, O

Repórter

19h40 Os Especialistas

22h00 Pequenos Espiões 4

TELECINE TOUCH

12h20 O Paraíso é Logo Aqui

14h10 Um Cupido no Natal

15h50 Lição de Amor

17h50 Caminho da Liberdade

20h10 Vicky Cristina Barcelona

22h00 Sexo Sem Compromisso

TNT

13h05 Sedução em Manhattan

14h50 Poseidon

16h40 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

19h45 Kick-Ass - Quebrando Tudo

22h00 Constantine

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Beauty & The Beast

18h00 Universal Curtas

19h00 Law & Order SVU

20h00 Jerry Maguire - A Grande

Virada

22h30 Encontro Marcado

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Penetras Bons de Bico

16h30 Mike & Molly

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Xuxa e o Tesouro da Cidade

Perdida

20h00 Two and a Half Men

20h30 Two and a Half Men

21h00 Two and a Half Men

21h30 Two and a Half Men

22h00 Two and a Half Men

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Omniverse

13h30 Ben 10: Supremacia Alienígena

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Mês do Riso

15h15 Mês do Riso

15h30 Mês do Riso

15h45 Mês do Riso

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 A Aventura de Cristovão Molón

21h30 Level Up

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Arte Pop

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Um Estranho no

Ninho/Golfe Galáctico

14h00 Jelly Jamm: Vamos Dançar/

Dormindo Com um Medroso

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Vamos

Dançar!

15h30 Aventuras com os Kratts:

Soltem os Rinocerontes

16h00 Dino Dan: Dino Armadilha/O

Espinossauro Malvado

16h30 Mike, o Cavaleiro: O Grande

Desfile

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: O Checkup

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta

20h00 O Pequeno Príncipe

20h30 O Pequeno Príncipe

21h00 Toot & Puddle: Luzes de Uma

Noite de Verão / Longe de Casa

21h30 Backyardigans: Basquete no

Monte Olimpo

22h00 LazyTown: Robbie, o Roqueiro

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Prank Stars

16h30 Code 9: Câmera Escondida

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 No Ritmo

18h30 No Ritmo

19h00 Violetta

20h00 Como Viajar com o "Mala" do

Seu Pai

22h00 The U-Mix Show

DISNEY XD

11h00 O Aprendiz de Feiticeiro.

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Fantasmas de Scrooge

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Randy Cunningham -

Ninja Total

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 O Aprendiz de Feiticeiro

NICKELODEON

12h00 Winx Club: O Segredo do Reino

Perdido

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Brilhante Victória

21h30 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: Trexci

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua

17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos

19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Teatro Rá-tim-Bum

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

O reality

Mulheres de Aço

GNT / 22 h

O especial

Nova África

TV Brasil / 22 h

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

O seriado The Big Bang Theory

Warner / 17h20