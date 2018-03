CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Sinais

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Becassine, A

Babá Dos Sonhos

19h00 Cartãozinho Verde - Quadro

Feras E Ferinhas - Convidada:

Nilmara Alves

19h15 Pé Na Rua - O Amor Se Vive

Intensamente?

19h30 Caçadores De Mitos - Prog. 40

20h15 As Aventuras De Sarah Jane - O Porão Dos Segredos (Parte 1)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Clube Do Filme - Charada

0h00 Metrópolis

0h30 Roda Viva (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Casos De Família

18h25 Tenha Estilo

18h30 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Horário Partidário Obrigatório

20h35 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 A Praça É Nossa

0h00 Conexão Repórter

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I Série: Chuck

3h30 Tele Seriados Ii Série:

Suburgatório / Suburgatory

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h09 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

11h55 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

16h00 Sessão da Tarde - Mulan

17h43 Globo Notícia

17h47 Malhação

18h15 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Programa Politico Partidário

20h35 Jornal Nacional

21h15 Salve Jorge

22h30 Big Brother Brasil 13

23h15 O Canto da Sereia

0h00 Jornal da Globo

0h35 Castle

1h25 Corujão I

3h05 Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 Sansão E Dalila

22h15 Balacobaco

23h15 Fazenda De Verão)

0h15 House

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h30 Propaganda Partidária - Pen

20h35 Tv Fama - Continuação

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Good News

23h10 Tema Quente

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Universal

3h00 Igreja Da Graça Nosso

Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto Sp

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

"O Poderoso Mutante Rild"

"Surpresa! Goku É Atacado Por

Uma Tempestade DE Metal''

15h00 Futurama

"Aposentadoria Forçada"

"Visita A Cidade Perdida"

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h30 Horário Político - Pen

20h35 Show Da Fé

21h25 Mr. Bean

21h30 Os Simpsons

"Homem Magnata"

"Quero Ver AS Estrelas"

22h30 Polícia 24h

23h55 Jornal Da Noite

0h40 Claquete

1h40 Família Soprano

"Fusões E Aquisições"

2h40 Um Tio Da Pesada

"Segurança Primeiro"

3h10 O Encantador De Cães

3h20 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

11h00 Programação Especial -

Reggae De Branco

11h45 Trolalá

12h00 Top 10

13h00 Tocaí

13h30 Pop

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 Picks

16h30 Programação Especial -

Reggea de Branco

17h30 Novos Clipes

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 Comédia MTV

21h15 Infortúnio

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Adnet Viaja

22h30 Compedia Ao Vivo

23h15 MTV Games

23h45 PC Na TV

0h00 MTV Sem Vergonha - Xico Sá

1h15 Prog. Especial - Reggea de

Branco

REDE VIDA (34)

8h00 Onde Deus Chora

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida ( Ao Vivo)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Horário Político Nacional PEN

20h35 Quem Ama Educa

21h00 Copa São Paulo Futebol Junior

- São José E.C. SP x Cruzeiro

E.C. MG (av)

23h00 Jornal da Vida

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Jiraya

14h00 Sessão Animada de Férias

16h00 Sessão Matinê: Viva, a Babá

Morreu

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h10 RB Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Séries de Ouro

22h00 É 10!

23h00 Cine Rede Brasil: Um Ninja no

Jardim da Infância

1h00 RB Notícias

2h00 Séries de Ouro

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h15 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 +Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Garotas Apaixonadas

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Caçadores da Alma

20h00 De Lá Prá Cá

20h35 O Público na TV

21h00 Repórter Brasil

22h00 Caminhos da Reportagem

23h30 Equador

0h30 Doc TV Latino América

1h30 Diverso

TV SÉCULO 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 Palavra Divina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Noite Carismática

21h00 Dica 21

21h10 Ação Nacional

22h10 Dica 21

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode ser Feliz

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 S.O.S. Macacos

12h30 S.O.S. Macacos

13h00 Elefantes de Samburu

14h00 Distrito Animal - Miami: A Arca

de Noé

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos: Crocodilo em Perigo 15h30 O Diário do Caçador de

Crocodilos: O Dia de Kelly

16h00 No Reino dos Suricatos:

A Arte da Liderança

16h30 No Reino dos Suricatos:

Equilíbrio de Poder

17h00 ABC Canino

18h00 Qual é, Bicho?: Os Velhinhos

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais

19h30 60 Encontros Mortais

20h00 ABC Canino

21h00 O Encantador de Cães

22h00 Com Água Até o Pescoço: As

Regras

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Perception

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 C.S.I. NY

22h00 C.S.I. NY

23h00 Crimes do Paraiso

CANAL BRASIL

11h50 Segurança Nacional

13h30 Clipe Brasil

14h30 Faixa Musical: Paralamas do

Sucesso - Ao Vivo no Rock

In Rio

15h20 Estúdio 66

15h40 O Pontal do Paranapanema

16h40 Netto e o Domador de Cavalos

18h15 Lá

18h45 On Line - Como Nossos Pais

19h00 Dias de Luta

20h00 Brasil Adentro: Música do Pará

21h00 Curta na Tela: Nelson Sargento

21h30 Zoombido: Edgard Scandurra

22h00 Como Nascem os Anjos

DISCOVERY

12h00 Megaconstruções: Torre Al

Hamra

13h00 Crer ou não crer: Múmias de

Cocaína

14h00 Ecópolis: Tecnologia

Transformadora

15h00 O Mundo do Futuro: Super-

humanos

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Visão Alcoolizada

17h00 A Supercâmera: Felinos e

Artes-Marciais

18h00 Catástrofes Aéreas: TransBrasil 801

19h00 Desafio em Dose Dupla Brasil:

Seca Verde

20h00 Febre do Ouro: Perfurar ou

Morrer

21h00 Overhaulin':

Oldsmobile 442

22h00 Águias da Cidade: Não Basta

Ser Piloto

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Copa Da Inglaterra: West Ham

x Manchester United

16h00 Campeonato Alemao - Perfis:

Bayern De Munique

16h30 Copa Da Itália: Quartas de Final - Vt- Juventus x Milan

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h00 Loucos Por Futebol: Melhores

momentos de 2012 - Parte 1

20h55 Copa Sao Paulo De Futebol

Junior: São José x Cruzeiro -

(av)

23h00 Sportscenter - (av)

0h00 Memórias Do Chumbo: Uruguai

1h00 Copa Do Rei: Barcelona x

Cordoba

FOX

12h00 Terra Nova: Proof

13h00 White Collar

14h00 How I Met Your Mother

14h15 As Férias da Minha Vida

16h15 Sr. & Sra. Smith

18h15 Shrek Terceiro

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

22h15 MIB - Homens de Preto 2

GNT

12h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Casamento a Quatro

13h00 Supernanny

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Amor Maduro

15h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Apresentação das 4 Delegadas

16h00 Saia Justa

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Decora (Reality de Decoração) -

"Fique à Vontade, a ¿

18h30 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Viagem

18h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Risoto com Ervilha e ¿

19h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Bem Vindo a Pequim

19h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Mateus Solano

& Paula ¿

20h00 Casa Brasileira: Isabel Duprat

e Carolina Ferraz

20h30 Santa Ajuda (Organização do

Lar) - Quarto de Empregada

20h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Rocambole de Doce de Leite

21h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Um Dia com

Beth Obern

21h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Sandra Annenberg

& ¿

22h00 Decora (Reality de Decoração) -

"O Quarto do ¿

HBO

11h34 Os Bad Boys

13h45 Bad Boys 2

16h18 Identidade

18h02 Contágio

20h00 Sing Your Song

21h45 Destino São Paulo - O Banquete do Avô

22h35 Destino São Paulo - Sereno

MAX

12h15 Café Du Pont

14h00 Hindenburg: O Último Voo -

Parte 1

15h40 Sonhos

17h50 Cópia Fiel

19h45 Non Educated Delinquents -

Neds

22h00 Uma Casa no Fim do Mundo

MAX PRIME

11h30 O Alarmista

13h10 Evolução

15h00 A Cruz

16h50 Código de Honra

18h35 Os Homens que Encaravam

Cabras

20h15 Resident Evil 4: Recomeço

22h00 Boy Wonder

MGM

11h15 Jogos de Guerra - O Código

Mortal

13h10 The Birdcage - A Gaiola das

Loucas

15h25 Um Pobretão na Casa Branca

17h15 Um Candidato Aloprado

19h25 No Limite do Silêncio

21h30 Invasão

22h00 Método Assassino

MULTISHOW

12h30 London Live Specials:

Maximo Park

13h00 Big Brother Brasil 13 - A

Eliminação

14h00 Vai Dançar

14h30 Meu Passado Me Condena

15h00 Sensacionalista

15h30 Contos Do Rock

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo

17h00 Reclame

17h30 Quero Ser Solteira

18h00 On the Record

18h30 Big Brother Brasil 13 -

Horário Alternativo

19h00 TVZ

21h30 Volta Ao Mundo

22h00 Lugar Incomum

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 A Invasão do Urso Negro

13h05 Reino Animal: Diários de

Lawrence Wahba: Botswana

13h30 Animais Sagrados do Oriente

13h55 Preparados para o Fim: Reino

Unido

14h45 Anatomia Rara: Pele

15h35 O Menino Tartaruga

16h25 Obras Incríveis: Aeroporto

Espacial

17h15 Monstros Pré-Históricos: Em

Busca do Hucho Taimen

18h05 Diários de Lawrence Wahba:

Predadores das Terras Geladas

18h30 Diários de Lawrence Wahba:

Mamíferos Marinhos

18h55 Máquinas Impressionantes:

Demônios Escavadores

19h45 Obras Incríveis: A Super

Ferrovia Britânica

20h35 Mega Máquinas: Lamborghini

Aventador

21h25 Para Sempre Pequenos

22h15 O Homem sem Face

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 The Client List

16h00 Revenge

17h00 Drop Dead Diva

18h00 Uma Noite de Amor e Música

20h00 C.S.I

21h00 Once Upon A Time

22h00 O Diário de Bridget Jones

SPORTV

10h00 Redação Sportv (av)

14h00 Arena Sportv (av)

16h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Santos x Corinthians (Al) (av)

18h00 Tá Na Área (av)

18h30 Copa São Paulo De Futebol Jr. - São Carlos x São Paulo (av)

21h00 Sul-Americano De Futebol

Sub-20 - Brasil x Equador (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Scaramouche

16h00 O Indomado

18h00 A Pantera Cor-de-Rosa

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 O Silêncio dos Inocentes

TELECINE ACTION

11h30 Nocaute

13h15 Os Mercenários

15h05 A Espiã

17h35 Tropa de Elite 2 - O Inimigo

Agora é Outro

19h40 O Sobrevivente (2006)

22h00 HDTV - Trovão Tropical

TELECINE CULT

11h25 Pollyanna

13h50 Cocktail

15h40 Barquero

17h40 Abutres

19h40 20.000 Léguas Submarinas

22h00 Xanadu

TELECINE PIPOCA

11h35 Super Humanos

13h20 Os Muppets

15h15 Transformers: O Lado Oculto da Lua

17h55 Espelho, Espelho Meu

19h50 Cowboys & Aliens

22h00 Billi Pig

TELECINE PREMIUM

12h20 Sem Saída

14h15 Assalto ao Banco Central

16h05 Um Método Perigoso

18h05 Kung Fu Panda 2

19h55 O Escorpião Rei 3 - Batalha pela Redenção

22h00 A Perseguição

TELECINE TOUCH

12h30 Os Amores de Johnny

14h15 O Despertar de uma Paixão

16h35 O Solteirão (2009)

18h20 Eu Odeio o Dia dos Namorados

20h00 Tempo de Crescer

22h00 O Anjo Malvado

TNT

14h00 O Julgamento do Diabo

15h55 Procura-se um Amor - Que

Goste de Cachorros

17h40 Sedução em Manhattan

19h25 Inimigos Públicos

22h00 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Elementary

18h00 O Exterminador do Futuro: A

Salvação

20h00 Universal Curtas

20h30 MIB - Homens de Preto 2

22h00 Elementary

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 O Novo Mundo

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 Go On

22h00 Two And a Half Men

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Força Alienígena

13h30 Ben 10: Força Alienígena

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Mês do Riso

15h30 Mês do Riso

15h45 Mês do Riso

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Tô de Férias

21h30 O Incrível Mundo de Gumball

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: As Cestas da Rainha

/ O Belo Afresco

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Cavaleiro Por Um

Dia/ O Robô Invisível

14h00 Jelly Jamm: Onde Está a

Música?/Medo de Flores

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: A Corr ida do

Pinguim

15h30 Aventuras com os Kratts: Um

Elefante Incomoda Muita Gente 16h00 Dino Dan: Marcas de

Dinossauro/Brincadeira no

Parque

16h30 Mike, o Cavaleiro: A Grande

Troca

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Forte Chuck

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do Ovo do

Kiwi

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha do Mecana

Coco

21h00 Toot & Puddle: O Ano do Porco

/ Uma Ilha Tropical

21h30 Backyardigans: Manchetes de

Jornal

22h00 LazyTown: Amigos para

Sempre

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

19h00 Violetta

20h00 Tarzan

22h00 Jessie

DISNEY XD

11h00 O Estranho Mundo de Jack

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 O Clube das Winx

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Brilhante Victória

21h30 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: Trexci

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Teatro Rá-tim-Bum

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

Receitas no

Homens Gourmet

B.Simples / 19h30

Didi Wager no Lugar Incomum Multishow / 22 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Nani Venâncio no Mulheres

Gazeta / 14 h