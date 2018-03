CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Rimas

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Reineke,

A Raposa

19h00 Cartãozinho Verde - Quadro

Feras e Ferinhas - Convidado:

Pepe

19h15 Pé Na Rua - Qualquer Maneira

De Amor Vale A Pena

19h30 Caçadores De Mitos - Prog. 39

20h15 As Aventuras De Sarah Jane - O Senhor Do Pesadelo (Parte 2)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional De

Cinema Na Cultura - Leite 23h45 Metrópolis

0h15 Manos E Minas (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Casos De Família

18h25 Tenha Estilo

18h30 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cante Se Puder

0h00 De Frente Com Gabi

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h30 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

3h00 Tele Seriados I - Série: A Lei De

Harry / Harry's Law

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição**

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

15h45 Sessão da Tarde - Para Sempre

Cinderella

17h46 Globo Notícia

17h49 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 - SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

23h10 O Canto da Sereia

23h55 Jornal da Globo

0h25 The Good Guys

1h15 Corujão I

2h55 Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 Sansão E Dalila

22h15 Balacobaco

23h15 Fazenda De Verão

0h15 Super Tela - À Prova de Balas

1h30 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Superpop

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Transição

2h00 Igreja Universal

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt

A Operação Para Resgatar

Goku

A Determinação De Goku

15h00 Futurama

"De Onde Eu Vim"

"Bender Em Apuros"

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Mr. Bean

21h30 Os Simpsons

"A Paixão De Ned"

"Krust Vai A Washington"

22h30 The Walking Dead

"Dias Passados"

23h20 Jornal Da Noite

0h05 Claquete

1h05 Família Soprano

"Assistindo Muita Televisão"

2h05 Um Tio Da Pesada

"Dando Uma Escapada"

2h35 O Encantador De Cães

2h45 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

8h00 Brasileira

8h30 Novos Clipes

8h45 Alternativa

9h45 Rap

10h15 Rock

10h45 Programação Especial - Feliz

Aniversário, Jimmy Pag

11h15 Programação Especial - Dia

do Astronauta

11h45 Trolalá

12h00 Top 10 MTV

13h00 Tocaí

13h30 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 Picks

16h30 Programação Especial - Feliz

Aniversário, Jimmy Pag

17h00 Programação Especial - Dia do

Astronauta

17h30 Novos Clipes

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

21h00 Para Gostar de Música

21h30 PC Na TV

21h45 Troláá

22h00 Adnet Viaja

22h30 Provão MTV

23h30 Infortunio

23h45 Pc Na TV

0h00 Adnet Viaja

0h30 Sem Vergonha - Martin

1h15 Programação Especial - Feliz

Aniversário, Jimmy Pag

1h45 Programação Especial - Dia do

Astronauta

REDE VIDA (34)

9h00 Missa no Santuário do

Pai Eterno (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Glorioso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexões

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 TV Cidadania - OAB / SP

21h00 Copa São Paulo Futebol Junior

- Americano MA x

Corinthinas (av)

23h00 Jornal da Vida (av)

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Ultraman

14h00 Sessão Animada de Férias

16h00 Sessão Matinê: Um Maluco

Perdido no Espaço

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h10 RB Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Séries de Ouro

22h00 Online

23h00 Cine Rede Brasil: Os Meninos

Superpoderosos

1h00 RB Notícias

2h00 Séries de Ouro

3h00 Documentário Segunda Guerra

Mundial

TV BRASIL (62)

9h00 Barney e seus Amigos

9h30 Inami

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h15 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 Nova Amazônia

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Coisas de Alice

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Caçadores da Alma

20h00 Série o Brasil e o Mundo 2022

21h00 Repórter Brasil

22h00 Protetores do Planeta 2

23h00 Sinfonia Fina - segunda

temporada

23h30 Equador

0h30 Brasil e o mundo

1h30 Comentário Geral

2h00 Estúdio Móvel

TV SÉCULO 21

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Anunciamos Jesus

20h00 Oriente-se

22h00 Caixa de Ferramentas

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

1h00 Point 21Oficina

2h30 Meu Senhor e Meu Deus

2h45 EAD Diário

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 S.O.S. Macacos

12h30 S.O.S. Macacos

13h00 Uma Nova Família

14h00 Distrito Animal - Miami

Animal na Pista

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos: A Caminho da

Recuperação

15h30 O Diário do Caçador de

Crocodilos: Surpresas

16h00 No Reino dos Suricatos: Junos

Venceremos

16h30 No Reino dos Suricatos:

Inimigo Interno

17h00 ABC Canino: Guia de Cuidados

18h00 Qual é, Bicho?: O Cunhadão

18h30 Vídeos Divertidos do

Animal Planet

19h00 Vídeos Divertidos do

Animal Planet

19h30 Vídeos Divertidos do

Animal Planet

20h00 Bichos Malcriados

21h00 O Encantador de Cães: Moose

22h00 Pântano Perigoso:

Embelezamento

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 Last Resort

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Perception

22h00 Crime Sangrento

CANAL BRASIL

11h30 A Carrocinha

13h10 Curta na Tela: Feira Livre

13h30 Clipe Brasil

14h30 Em Família

16h15 É Tudo Verdade: Casa 9

17h35 Nada Tenho de Meu

17h50 On Line - O Msn da Minha

Melhor Amiga

18h15 Evidente

18h45 Mulatas - Nubia Camargo

19h00 A Ilha da Morte

20h40 Projeto Sumir - HK

21h00 Curta na Tela: Dreznica

21h15 Curta na Tela: Gotas

21h30 Sangue Latino - Jorge

Perugorría - Parte 1

22h00 Filmefobia

DISCOVERY

12h00 S.O.S. Construção: Problemas

Estruturais

13h00 Sozinhos na Selva: Aron

Ralston

14h00 Casal Selvagem: México

15h00 Pesca Mortal: Acorde,

Timoneiro!

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Pistola de Águ a

Paralisante

17h00 À Prova de Tudo: Irlanda

18h00 Guia de Sobrevivência: Furacão

19h00 Sem Corte e Sem Censura

20h00 Enigmas da Medicina:

Buracos na Mandíbula

21h00 Invasores: Perseguição Letal

22h00 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência - Derrame

ESPN BRASIL

8h00 Copa Da Itália: Quartas De Final - Lazio X Catania

10h00 Pontapé Inicial- (av)

11h30 Sportscenter- (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Espn Filmes:The Announce-

ment - Magic Johnson

15h30 Show Da Rodada Do Espanhol

16h00 Skate Paradise

16h15 Aventuras Com Renata Falzoni

16h30 X-Treme Tv

16h45 Mundo 2 Rodas

17h00 Especial: Bola E Música - Pte 2

17h30 Abre O Jogo- (av)

17h40 Copa da Liga Inglesa: Semifinal

- Chelsea x Swansea - (av)

19h45 Bate-Bola: 2ª Edição - (av)

20h50 Copa São Paulo De Futebol

Junior: Americano - Ma x

Corinthians - (av)

23h00 Sportscenter- (av)

0h00 Memórias Do Chumbo: Chile

1h00 Copa Da Itália: Quartas De Final - Juventus x Milan

FOX

12h00 Terra Nova: Nightfall

13h00 The Finder

14h00 How I Met Your Mother

14h30 Karatê Kid 1: A Hora da Verdade

16h30 HDTV - Hellboy

18h30 Meu Tio Matou um Cara

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

22h15 Premonição 3

GNT

12h00 Alternativa - Saúde

12h30 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família

Gormley-Brickley

13h00 Supernanny: Família Schrage

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - A Grana

Mudou

15h30 Boas Vindas (Nascimento) -

Normal ou Cesárea?

16h00 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Renata

16h30 Alternativa - Saúde

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Amor Maduro

18h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Apresentação das 4 Delegadas

19h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Amor Maduro

19h30 Chuva de Arroz (Casamento) -

Casamento a Quatro

20h00 Detox do Amor: Exercitando a

Atenção com o Outro

21h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Casamento a Quatro

21h30 Saia Justa

22h30 Sessão de Terapia (Série de

Ficção) - Nina

HBO

11h10 Homem-Aranha 2

13h26 A Fantástica Fábrica de

Chocolate

15h30 Destino São Paulo - Sereno

16h15 Uma Nação Vira-lata: Histórias

de Medo, Perda e Traição

17h33 Comando de Elite

19h15 Millennium - Os Homens Que

Não Amavam As Mulheres

22h00 Corajosos

MAX

11h55 Almanya - Bem-Vindo à

Alemanha

13h35 Hindenburg: O Último Voo

- Pte 1

15h10 Corra Lola, Corra

16h35 Se Eu Quiser Assobiar, Eu

Assobio

18h15 Caminhos Opostos

19h50 A Ovelha Negra

21h30 Exílio - Parte 2

23h00 Mulher de Fases - Um Senhor e

um Faz-Tudo

MAX PRIME

11h20 Contato de Risco

13h30 Patrulha Estelar

15h55 S.W.A.T. - Comando Especial

18h00 Mulher de Fases - Um Senhor

e um Faz-Tudo

18h30 Mulher de Fases - Um

Temperamental e um Gatinho

19h10 72 Horas

21h30 Um Domingo Qualquer

MGM

12h05 Era uma vez? Um Crime

13h55 Flyboys

16h30 Um Amor Assassino

18h15 Meu Mundo em Perigo

20h10 Um Pobretão na Casa Branca

22h00 Um Candidato Aloprado

MULTISHOW

12h30 Papo De Mallandro

13h15 Tira Onda: Caio Castro

13h30 Conexões Urbanas

14h00 Volta Ao Mundo

14h30 Contos Do Rock

15h00 Bastidores

15h30 Experimente 2012 - Juliana R. e

Strobos

16h00 The Killers Live At The Royal

Albert Hall

16h30 As Gostosas e os Geeks

17h30 220 Volts

18h00 The Outrageous World Of Katy

Perry

19h00 TVZ

21h20 Vai Pra Onde?

21h50 Estranha Mente

22h20 Meu Passado Me Condena

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Presa Humana: Ataque de

Leões

13h05 Aquanautas: Atol das Rocas -

Um Berçário de Vida

13h30 Animais do Brasil: Macaco

Muriqui

13h55 A Colônia dos Huteritas:

Escândalo na Festa da Colheita 14h45 Tabu: Vidas Secretas

15h35 Tabu: Comportamentos

Estranhos

16h25 Tabu: Aparência Extrema

17h15 Em Busca do Peixe-Serra

18h05 Aquanautas: Abrolhos -

Imensidão Inexplorada

18h30 Animais do Brasil: Peixe-Boi

18h55 Paranormal: O Abominável

Homem das Neves

19h45 Fantasmas Atrás das Grades

20h35 Paranormal: OVNIs

21h25 Tabu: Paixões Estranhas

22h15 Tabu: Desejos Privados

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Top Chef

16h00 America's Next Top

Model

17h00 Parks and Recreation

17h30 Community

18h00 Tratamento de Choque

20h00 C.S.I

21h00 The Client List

22h00 Revenge

SPORTV

10h00 Redação Sportv (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h30 Tá Na Área (av)

19h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Itaúna (MG) x Fluminense (av)

21h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Americano (MA) x

Corinthians (av)

23h15 Sul-Americano De Futebol

Sub-20 - Argentina x Chile (av)

1h15 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 As Aventuras de Robin Hood

15h50 Guerra dos Mundos

17h25 Funny Girl - A Garota Genial

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Antes só do que mal

Acompanhado

TELECINE ACTION

11h25 Lutador de Rua

13h10 Quarentena

14h55 Aventura Medieval

16h40 + Velozes + Furiosos

18h35 À Queima Roupa

20h10 Ruas de Sangue

22h00 A Ocasião Faz o Ladrão

TELECINE CULT

12h20 Meu Melhor Companheiro

13h55 Homens sem Lei

15h30 O Bosque das Ilusões Perdidas

17h20 A Suprema Felicidade

19h35 E Agora Brilha o Sol

22h00 3 Macacos

TELECINE PIPOCA

11h55 E Se?Você Tivesse Uma

Segunda Chance?

14h05 Uma Manhã Gloriosa

16h05 Os Três Mosqueteiros

18h10 Na Batida do Coração

20h05 A Coisa

22h00 Espelho, Espelho Meu

TELECINE PREMIUM

12h30 O Camisa 5

14h20 Ramona e Beezus

16h15 Eu Queria Ter a Sua Vida

18h20 Atividade Paranormal 3

19h55 Os Descendentes

22h00 As Aventuras de Agamenon,

O Repórter

TELECINE TOUCH

12h30 Um Príncipe em Minha Vida 3

14h10 Em Boa Companhia

16h10 Corações em Conflito

18h20 Palavras do Coração

20h15 Sempre ao Seu Lado

22h00 Caminho da Liberdade

TNT

12h15 Gol 2: Vivendo o Sonho

14h20 Rocky Balboa

16h10 K-Pax - O Caminho da Luz

18h20 Premonições

20h05 Rede de Corrupção

22h00 Império - Dois Mundos Colidem

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Up All Night

17h30 Up All Night

18h00 O Exterminador do Futuro 2: O

Julgamento Final

20h30 O Exterminador do Futuro 3:

Rebelião das Máquinas

22h30 O Exterminador do Futuro: A

Salvação

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 Harry Potter e o Enigma do

Príncipe

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 Two And a Half Men

21h30 Two And a Half Men

22h00 Person Of Interest

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Supremacia Alienígena

13h30 Ben 10

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Mês do Riso

15h15 Mês do Riso

15h30 Mês do Riso

15h45 Mês do Riso

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Canguru Jack

21h30 O Incrível Mundo de Gumball

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Visita à Fazenda

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Malhar Para Não

Chiar/ Levar na Esportiva

14h00 Jelly Jamm: Eu Quero Esse

Também

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Luzes

Noturnas/A ¿

15h30 Aventuras com os Kratts:

Irmãos Basilisco

16h00 Dino Dan: Aula de Defesa/O

Ladrão da Merenda

16h30 Mike, o Cavaleiro: Galahad, o

Grande

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!: Pequeno Polegar

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Corrida para a Corrida

18h30 Jelly Jamm: O Tesouro / O

Concurso de Dança

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do

Desaparecimento do Pedro

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha do Jogo de

Argolas/Ilha do Gato Copiador

21h00 Toot & Puddle: A Hera

Venenosa / O Labirinto

21h30 Backyardigans: Viagem ao

Centro da Terra

22h00 LazyTown

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Didi, O Caçador de Tesouros

19h00 Violetta

20h00 O Diário da Princesa

22h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

DISNEY XD

11h00 Pequenos Gênios

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 O Clube das Winx

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Brilhante Victória

21h30 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV: A Princesa de

Coração Gelado

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel

das Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: A Princesa de

Coração Gelado

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Teatro Rá-tim-Bum

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

O especial

Shipping Wars

A&E / 22 h

A minissérie

Canto da Sereia Globo / 23 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

A série Tabu em nova temporada Nat. Geo / 21h30