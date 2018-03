CONTROLE NA MÃO

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Pesado E Leve

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Super 7

19h00 Cartãozinho Verde - Quadro

Feras e Ferinhas - Convidado:

João Roberto Basílio

19h15 Pé Na Rua - Cavalo Dado Não

Se Olha Os Dentes

19h30 Caçadores De Mitos - Prog. 38

20h15 As Aventuras De Sarah Jane - O Senhor Do Pesadelo (Parte 1)

21h00 Jornal Da Cultura (Av)

22h00 Cartão Verde - Especial Evair

E Velloso

23h00 Provocações - João Pedro

Stedile (Coordenador Do

Movimento Dos Sem Terra)

23h30 Metrópolis

0h00 Cultura Documentários - Andrei Sakharov, Um Homem Livre

(Parte 2)

1h00 Ensaio (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Canavial De Paixões - Último

Capítulo

15h45 Jamais Te Esquecerei

16h15 A Usurpadora

17h15 Casos De Família

18h25 Tenha Estilo

18h30 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cine Espetacular - Batman: O

Cavaleiro Das Trevas -

0h45 Jornal Do Sbt - Noite

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h00 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I Série: Hellcats :

Líderes De Torcida / Hellcats

3h30 Tele Seriados II Série: Hank

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h50 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

15h55 Sessão da Tarde - Cachorro

Vampiro

17h46 Globo Notícih

17h49 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h05 Salve Jorge

22h25 Big Brother Brasil 13

23h30 O Canto da Sereia

0h15 Jornal da Globo

0h45 Terra Nova

1h35 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

10h15 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 Sansão E Dalila

22h15 Balacobaco

23h15 Fazenda De Verão

0h15 Csi Miami - Inédito

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Feira Do Riso

23h00 Luciana By Night

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Universal

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Igreja Mundial - Manhã

6h50 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Gt Pan Consegue

Fugir O Planeta das Máquinas

M-2"

15h00 Futurama - De Volta ao

Século XX" "O Maior Não É O

Melhor"

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Mr. Bean

21h30 Os Simpsons

"O Novo Bart"

"Soletrando"

22h30 Roma

"A Águia Roubada"

23h30 Jornal Da Noite

0h15 Claquete

1h15 Família Soprano

"Todos São Punidos"

2h15 Um Tio Da Pesada

"Bernie, O Professor"

2h45 O Encantador De Cães

2h55 Popcorn Tv

4h00 Igreja Mundial - Madrugada

MTV (32)

9h45 Rap

10h15 Rock

10h45 Programação Especial - Feliz

Aniversário, David Bo

11h45 Trolalá

12h00 Top 10 MTV

13h00 Tocaí

13h30 Pop

14h00 Rap

14h30 Rock

15h00 Alternativa

15h30 Brasileira

16h00 Picks

16h30 Programação Especial - Feliz

Aniversário, David Bo

17h30 Novos Clipes

17h45 PC Na TV

18h00 TOP 10

19h00 Trolalá

19h15 Picks

20h00 Tocaí

20h30 Comédia MTV

21h15 Infortúnio

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Adnet Viaja

22h30 Familia MTV - ConeCrew

Diretoria

23h00 Para Gostar de Música

23h30 Infortunio

23h45 Pc Na TV

0h00 Adnet Viaja

REDE VIDA (34)

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Programa do Pai Eterno

10h50 O Santo do Dia

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Ponto de Encontro Cultural

21h00 Copa São Paulo de Futebol

Junior- Paysandu x Vasco da

Gama (av)

23h00 Jornal da Vida (av)

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Jiban

14h00 Sessão Animada de Férias

16h00 Sessão Matinê: Sissi, A

Imperatriz

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h10 RB Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Séries de Ouro

22h00 Street Catz

23h00 Cine Rede Brasil: Highlander, o

Guerreiro Imortal

1h00 RB Notícias

2h00 Séries de Ouro

3h00 Documentário Segunda

Guerra Mundial

TV BRASIL (62)

9h00 Barney e seus Amigos

9h30 Inami

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h00 Dango Balango

14h15 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 Conhecendo Museus

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Corto e Maltese

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Caçadores da Alma

20h00 Observatório da Imprensa

21h00 Repórter Brasil

22h00 Samba na Gamboa

TV SÉCULO 21

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Novo Caminho

20h30 Point 21Oficina

22h00 Dica 21

22h05 Diário de Oração

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

1h00 Brasil Cristão

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 S.O.S. Macacos

12h30 S.O.S. Macacos

13h00 Uma Nova Família

14h00 Distrito Animal - Miami:

Sabotagem

15h00 O Diário do Caçador de

Crocodilos: O Regresso de Ivory

15h30 O Diário do Caçador de

Crocodilos: Operação Sui

16h00 No Reino dos Suricatos: Nada

Melhor que o Lar

16h30 No Reino dos Suricatos: Flor

e Aníbal

17h00 ABC Canino: Companheiros de

Viagem

18h00 Qual é, Bicho?: Pegadinha do

Macaco

18h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h00 60 Encontros Mortais

19h30 60 Encontros Mortais

20h00 Bichos Vergonhosos

21h00 O Encantador de Cães: Sherrel

Grabler e Lynne Haines

22h00 Pit Boss: Pit Bulls e Pinot Noir

AXN

12h00 NCIS

13h00 C.S.I. Miami

14h00 NCIS

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 C.S.I. Miami

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Last Resort

22h00 O Pacto

CANAL BRASIL

11h50 Verônica

13h30 Clipe Brasil

14h30 Juventude e Ternura

16h30 Roberto Carlos a 300 Km

por Hora

18h15 Compositores Unidos

18h45 Projeto Sumir - HK

19h00 O Quatrilho

21h00 Curta na Tela: Caixa Forte

21h04 Curta na Tela: Palavra Roubada

21h30 Larica Total - Estragadinho

22h00 Seleção Brasileira: Podecrer!

DISCOVERY

12h00 Eco-Tech: Combustíveis do

Futuro

13h00 Ciência Viva: Primeiro Contato

14h00 Pesca Mortal: Perigo no Wizard

15h00 Desafio em Dose Dupla: Sem Ar 16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Atrito entre Listas

Telefônicas

17h00 A Internet: A Pesquisa

18h00 O Mundo do Futuro: Trens

19h00 À Prova de Tudo: Austrália

Setentrional

20h00 Febre do Ouro: Terreno

Escorregadio

21h00 Pesca Mortal: Acorde,

Timoneiro!

22h00 Sozinhos na Selva: Aron

Ralston

ESPN BRASIL

10h00 Pontapé Inicial - (av)

11h30 Sportscenter - (av)

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - (av)

14h00 Campeonato Espanhol -

Barcelona x Espanyol

15h50 Copa Sao Paulo de Futebol

Junior: Gama - DF x

Botafogo - RJ - (av)

18h00 Especial Bola E Música - 1

18h30 Bate-Bola: 2ª Edição (av)

20h00 Especial Bola E Música - 2

20h30 Histórias Do Esporte

21h30 Na Estrada Com Ipiranga Team

21h45 Jornal Do Tênis: Melhores

Momentos de 2012 - Parte 2

22h00 Futebol No Mundo

23h00 Sportscenter (av)

FOX

12h00 Terra Nova: Bylaw

13h00 The Finder

14h00 How I Met Your Mother

14h30 How I Met Your Mother

15h00 Kung Fu Panda

16h30 A Família da Noiva

18h15 Jumper

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h00 GNT Fashion: Empacotamento

12h30 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Make de Estilo

13h00 Supernanny: Família Prescott

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Casamento a Quatro

15h30 Vamos Combinar (Moda) -

Vestidos

16h00 Superbonita

16h30 GNT Fashion: Empacotamento

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Viver com Fé (Histórias de

Superação) - Fé no Cuidado

18h30 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - A Grana

Mudou

19h00 Boas Vindas (Nascimento) -

Recuperação

19h30 Alternativa Saúde (Bem-Estar) - Dietas

20h00 Conselhos da Supernanny

21h00 Boas Vindas (Nascimento) -

Normal ou Cesárea?

21h30 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Renata

22h00 Alternativa - Saúde

HBO

12h45 Scooby-Doo - O Filme

14h15 HDTV - O Primeiro Amor

15h55 HDTV - Winter - O Golfinho

18h00 Destino São Paulo - O

Banquete do Avô

18h45 Destino São Paulo - Sereno

19h24 Tintim: Aventura Além dos

Quadrinhos

19h55 HDTV - Noite de Ano Novo

22h00 Caçador de Recompensas

MAX

11h10 As Pontes de Madison

13h35 Buddenbrooks

16h15 Memory Of Love

18h00 Os Diários de Poll

20h20 Avé

MAX PRIME

11h20 O Ritual

13h05 Lendas da Paixão

15h25 Reta Final

17h05 True Justice

18h10 True Justice

19h15 Salão do Automóvel de

Genebra 2012

19h50 Sobre Meninos e Lobos

22h15 Casa de Areia e Névoa

MGM

12h25 A Dama de Branco

14h30 Era uma vez? Um Crime

16h20 Filhos da Esperança

18h25 Invasão

18h55 Flyboys

21h30 Action Zone

22h00 Soldado Universal 3:

Regeneração

MULTISHOW

12h30 Festival de Verão de Salvador

13h00 Lugar Incomum

13h30 Experimente 2012 - Juliana R.

e Strobos

14h00 Contos Do Rock

14h30 The Killers Live At The Royal

Albert Hall

15h00 Vai Dançar

15h30 Meu Passado Me Condena

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Tá Gostando Do Show?

17h00 Volta Ao Mundo

17h30 Não Conta Lá em Casa

18h00 Aquecimento BBB 13

18h30 Aquecimento BBB 13

19h00 TVZ

21h30 Nalu Pelo Mundo

22h00 Contos Do Rock

NAT.GEOGRAPHIC

12h15 Gigantes da Natureza:

Hipopótamo

13h05 Ciência em Casa: Elástico

13h55 Vivendo com os Amish

14h45 O Gene da Violência

15h35 Artes Marciais Extremas

16h25 Clube da Luta: Muay Thai

Clandestino

17h15 Monstros Pré-Históricos: Em

Busca da Arraia Gigant e

18h05 Ciência em Casa: GLP

18h55 Histórias Extraordinárias:

Obesidade

19h45 O Garoto de Meia Tonelada

20h35 O Garoto de Meia Tonelada

21h25 O Garoto de Meia Tonelada

22h15 A Ciência das Artes Marciais:

Silat

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 C.S.I

16h00 Grey's Anatomy

17h00 Happy Endings

17h30 Rules Of Engagement

18h00 Duplex

20h00 C.S.I

21h00 Quero Ficar com Polly

23h00 Top Chef

SPORTV

10h00 Redação Sportv (av)

14h00 Arena Sportv (av)

16h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Sertâozinho x Palmeiras (av)

18h30 Tá Na Área (av)

19h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Santos (Ap) x Flamengo (av)

21h00 Copa São Paulo De Futebol Jr. - Paysandu x Vasco (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

14h00 O Bárbaro e a Gueixa

15h55 Por Volta da Meia-Noite

18h15 O Contador de Histórias

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Susie e os Baker Boys

TELECINE ACTION

12h10 Brigada 49

14h10 Perigo Real e Imediato

16h40 Amizades Perigosas

18h15 A Vila

20h15 A Inquilina

22h00 Os Mercenários

TELECINE CULT

11h25 Isto Não é um Filme

12h50 Audácia de um Rebelde

14h20 O Circo

15h40 O Planeta dos Macacos

17h40 Priscilla, a Rainha do Deserto

19h40 Mississippi em Chamas

22h00 Cela 211

TELECINE PIPOCA

11h00 Família Vende Tudo

12h40 Um Dia

14h35 Rio

16h25 Michael Jackson: A Vida de

um Ícone

19h15 Transformers: O Lado Oculto

da Lua

22h00 Super Humanos

TELECINE PREMIUM

11h55 O Melhor Caminho para o

Fracasso

13h40 Gigantes de Aço

15h55 Confiar

17h45 Redenção

20h15 Um Time Especial

22h00 Sem Saída

TELECINE TOUCH

10h55 Sexo Sem Compromisso

13h00 Amor por Acaso

14h50 Pearl Harbor

18h00 Onde Mora o Coração

20h10 Antes que o Mundo Acabe

22h00 Testemunhas de uma Guerra

TNT

11h25 Os Piratas do Rock

13h50 Aconteceu em Woodstock

15h55 Vem Dançar

18h05 Zuzu Angel

20h05 Rocky Balboa

22h00 Missão Perigosa

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Medium

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Chicago Fire

18h00 Law & Order SVU

19h00 Law & Order SVU

20h00 Law & Order SVU

21h00 Law & Order SVU

22h00 Chicago Fire

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Vampire Diaries

14h00 A Lenda de Beowulf

16h30 Mike & Molly

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

21h00 The Big Bang Theory

21h30 The Big Bang Theory

22h00 Harry Potter e o Enigma do

Príncipe

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Pokémon

12h30 Redakai

13h00 Ben 10: Omniverse

13h30 Ben 10: Omniverse

14h00 Oggy & The Cockroaches

15h00 Mês do Riso

16h00 Lanterna Verde

16h30 Justiça Jovem

17h00 O Castigado

17h30 Senhor Young

18h00 O Incrível Mundo de Gumball

18h30 Hora de Aventura

19h00 Apenas um Show

19h30 Mad TV

20h00 Cine Cartoon

21h30 O Incrível Mundo de Gumball

22h00 O Incrível Mundo de Gumball

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: O Cálice

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: A Casa de Rato /

Dorminhocos

14h00 Jelly Jamm: A Superliga Jelly

Jamm/Melhores Amigos Para

Sempre

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Carnaval de

Caudas/A Represa do ¿

15h30 Aventuras com os Kratts:

Missão Polvo

16h00 Dino Dan: O Resgate do

Peteinossauro

16h30 Mike, o Cavaleiro: A História do

Esguicho

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!: Chapeuzinho

Vermelho

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Um Intervalo Difícil

18h30 Jelly Jamm: O Apanhador de

Sons / Bello de Um Olho Só

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Da Falta De Ovos

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha do Xarope de

Bordo/Ilha dos Perus

Trotadores

21h00 Toot & Puddle: Como se

Divertir em um dia de Chuva

21h30 Backyardigans: A Pizzaria

22h00 LazyTown: Livro da Energia

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Programa de Talentos

16h00 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Austin & Ally

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Programa de Talentos

18h30 Programa de Talentos

19h00 Violetta

20h00 Snow Buddies - Uma

Aventura no Gelo

22h00 Jessie

DISNEY XD

11h00 O Guerreiro Didi e a Ninja Lili

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto

de Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

14h00 Mistério de Anubis

14h30 Big Time Rush

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Anabel

12h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

12h20 Mistureba: Física Divertida

12h30 Mistureba: Detetives da Ciência

12h45 Mistureba: Juro que Vi

13h00 AnimaTV

13h15 AnimaTV

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: Trexci

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV

17h45 AnimaTV

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Zuzubalândia

19h05 Mistureba: Zuzubalândia

19h10 Mistureba: Os Reciclados

19h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

19h30 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h35 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h45 Mistureba: Kiara e os Luminitos 19h50 Mistureba: Cantigas de Roda

20h00 Mistureba: Anabel

20h10 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

20h20 Mistureba: Física Divertida

20h30 Mistureba: Detetives da Ciência

20h45 Mistureba: Juro que Vi

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Teatro Rá-tim-Bum

22h15 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

Aderbal Freire e Wagner Moura

TV Brasil / 23 h

Documentário Fire Ants

+Globosat / 23 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Letícia Wiermann no Rota Mix

MixTV / 22h30