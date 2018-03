Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Bondade

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - As Aventuras

De Gui E Estopa

19h00 As Aventuras De Tintim - Os

Charutos Do Faraó (Parte 1 E 2)

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane

- O Casamento De Sarah

Jane Smith

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Clube Do Filme - Romance

Inacabado

23h45 Aventuras De Dan Cruickshank

Na Arquitetura - Paraíso

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Canavial De Paixões

16h15 A Usurpadora

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 A Praça É Nossa

0h15 Retrospectiva 2012

1h15 Jornal Do Sbt - Noite

2h00 Dois Homens E Meio /

Two And A Half Men

2h30 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I Chuck

3h30 Tele Seriados II As Novas

Aventuras De Christine/ The

New Adventures Of Old

Christine

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo O Saber

5h09 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia Sp

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro Com Fátima

Bernardes

11h55 Sptv - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale A Pena Ver De Novo - Da

Cor Do Pecado

16h10 Sessão Da Tarde - Nunca Fui

Beijada

17h49 Globo Notícia

17h52 Malhação

18h20 Lado A Lado

19h10 Sptv - 2ª Edição

19h30 Guerra Dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h05 Salve Jorge

22h15 Doce De Mãe

23h35 Xingu

0h05 Jornal Da Globo

0h40 Som Brasil - Jorge Benjor

1h25 Corujão I

3h00 Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

9h55 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 A História De Ester

22h15 Balacobaco

23h00 Fazenda De Verão

1h00 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Mundial

14h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Good News

23h10 Tema Quente

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Lig Quiz

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal Do Reino De Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê Na Tv

10h00 Revista Da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal Da Gazeta

20h00 Ig. Universal Do Reino De Deus

22h00 Jornal Da Gazeta - Ed. Das 10

22h20 Todo Seu

23h30 Hoje Tem

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Popeye

6h45 1º Jornal

7h30 1º Jornal Sp

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Power Rangers No Espaço

Encontro De Super Heróis

13h25 Os Cavaleiros Do Zodíaco / A

Saga De Hades "O Ataque Dos

Espectros" / "Momento De

Hesitação"

14h15 Dragon Ball Gt

"A Milagrosa Vitória! Goku Pede Ajuda A Galáxia" / "Adeus

Goku,Até Um Dia"

15h00 Futurama

Um Amigo Robô" / "A Procura

De Um Amor"

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Quem Fica Em Pé? - Última Ed.

22h20 Polícia 24H - Última Edição

23h45 Jornal Da Noite

0h30 Claquete

1h30 Cinema Na Madrugada

Heróis De Guerra

3h25 Trabalho Sujo

4h15 Popcorn Tv

MTV (32)

10h00 VMA 2012

11h45 Trolalá

12h00 Good Vibrations

14h00 Show mTV - Kasabian

15h00 VMB 2012

16h45 Pc Na TV

17h00 Good Vibrations

19h00 Trolalá

19h15 Infortunio

19h30 Para Gostar de Música

20h00 MTV Games

20h30 LUV MTV

21h45 Trolalá

22h00 Furo MTV - Retrospectiva

22h30 Comédia Ao Vivo

23h15 Para Gostar de musica

23h45 PC NTA TV

0h00 Furo MTV

0h30 MTV Sem Vergonha - Letícia

Wiermann

REDE VIDA (34)

8h00 Onde Deus Chora

8h30 Novena Do Perpétuo Socorro

9h00 Missa De Aparecida (av)

10h00 Filhos Do Pai Eterno

10h30 Mãe Dos Aflitos

11h00 Hora De Brincar

11h30 Escolhas Da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário Da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena Do Perpétuo Socorro

14h30 Hora De Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos Do Pai Eterno

17h30 Encontro Com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 Jctv (av)

19h00 Momentos De Reflexão

19h10 Missa No Santuário Da Vida (av)

20h00 Filhos Do Pai Eterno

20h30 Patti Labelli In New Yok

21h30 Jornal Da Vida

22h00 Andrea Bocelli - Sacred Arias

23h00 André Rieu - Fiesta Mexicana

23h55 Medalhão Persa (Ao Vivo)

REDE BRASIL (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal Das 13h

13h30 Jesus Menino

15h00 A Ilha Da Fantasia

16h00 A Tarde É Show

17h00 Coisa Nossa

18h30 Zorro

19h00 Rb Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Bonanza

22h00 É 10!

23h00 Cine Rede Brasil: "Moisés"

2h05 Online

3h05 Rb Notícias

4h05 Sucessos Do Cinema: "Evilenko"

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas E Seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola Pra Cachorro

15h30 Cocoricó Na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 +Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Garotas Apaixonadas

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Sinfonia Fina

20h00 Série O Brasil E O Mundo 2022

21h00 Repórter Brasil

22h00 Retrospectiva 2012

23h30 Noturno Sesc Paladium

0h30 Cine Nacional - As Vidas

De Maria

2h00 Curta Os Curtas - A

Sintomática Narrativa De

Constantino

TV SÉCULO 21

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 Ead Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 Ead Diário

13h20 Por Um Brasil Cristão

13h25 Palavra Divina

13h30 Novena Das Mãos

Ensanguentadas De Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena Das Mãos

Ensanguentadas De Jesus

18h00 Caminhos Da Fé

18h30 Sócios Na Fé

19h00 Meu Senhor E Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Noite Carismática

21h00 Celso Pixinga

22h30 Santa Missa

1h00 Oriente-Se

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Dave Salmoni: Entre Leões -

Resultados

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Intenção Criminosa

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - A Cascavel da

Flórida

16h00 No Reino dos Suricatos: Nada

Melhor que o Lar

16h30 Estilista Canino: Apesar

de Tudo

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 O Encantador de Cães: Cujo e

Molly

19h00 60 Encontros Mortais

19h30 60 Encontros Mortais

20h00 ABC Canino: Companheiros de

Viagem

21h00 O Encantador de Cães: Oscar

22h00 Com Água Até o Pescoço

AXN

12h00 NCIS

13h00 A Herança de Mr. Deeds

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Sou Espião

23h00 Lenda Urbana

CANAL BRASIL

12h00 Na Corda Bamba

13h30 Clipe Brasil

14h30 Faixa Musical: Zé Renato e

Renato Braz - Papo de

Passarim

16h05 Estúdio 66: Trio 66

16h20 Projeto Sumir - Retorno a

Little Chute

16h35 O Guarani

18h15 Lá: Kinsy Ray, Huong Thanh,

Mamani Keita e Koita Moroba

18h45 On Line - Quando o Windows

Fecha as Portas

19h00 O Banheiro do Papa

21h00 Curta na Tela: Ratão

21h30 Zoombido: Vinícius Cantuária

22h00 Nome Próprio

DISCOVERY

12h00 Megaconstruções: Canal do

Panamá

13h00 Crer ou não crer: Eventos

Estranhos

14h00 Ecópolis

15h00 A Fúria dos Elementos: Água

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Termodinâmica

17h00 A Supercâmera: Las Vegas

18h00 Desafio em Dose Dupla:

Escalada sem Sucesso

19h00 Sem Corte e Sem Censura

20h00 Prisioneiros: Louisiana

21h00 As Mais Estranhas Formas de

Morrer: Em Casa

21h30 As Mais Estranhas Formas de

Morrer: Num Concurso

22h00 Instinto Assassino: O

Maníaco do Parque

ESPN BRASIL

9h00 Campeonato Brasileiro De

Superbike : Elf Superbike - 8ª

Etapa - Interlagos / Sp

10h00 Tênis Internacional : Torneio de Roland Garros -Vt- Final

Masculina - Rafael Nadal x

Novak Djokovic

12h30 Especial : Os Súditos do Rei

16h00 Campeonato Inglês -Vt- Stoke

City x Liverpool

18h00 Histórias Do Esporte

19h00 Espn Filmes: The Real Football

Factories: Hooligans - Brasil

20h00 Sportscenter - Ao Vivo

21h00 O Brasil Da Copa Do Brasil

21h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h00 Memória Do Esporte Olímpico

Brasileiro : Brilho Imenso, A

História de Claudio Kano

22h30 vame Up Especial

23h00 Sportscenter

0h00 Show Da Rodada Do Francês

FOX

12h20 The Finder

13h10 A Era do Gelo 3

14h55 De Repente 30

16h40 Transformers: A Vingança dos

Derrotados

19h10 Futurama

19h35 Futurama

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

22h15 Esquadrão Classe A

GNT

12h30 Chuva de Arroz

13h00 Supernanny: Família Daniels

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Hora de Voltar

15h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Saidinha de Banco

16h00 Saia Justa

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Decora (Reality de Decoração) -

"A Vida é uma ¿

18h30 Santa Ajuda

18h45 Cozinha Prática (Culinária Fácil) - Como Variar o ¿

19h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Natal

19h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Especial de Natal

20h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Domingos Tótora

20h30 Santa Ajuda

20h45 Cozinha Prática

21h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Restaurante em Casa 21h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Especial de

Ano Novo

22h00 Decora (Reality de Decoração) -

"Um Quintal ¿

HBO

11h38 Encurralada

13h35 Falcão Negro em Perigo

16h10 Splice - A Nova Espécie

18h03 Colombiana - Em Busca de

Vingança

20h00 Os Outros Caras

22h00 Destino São Paulo - O

Noivo do Filho

MAX

12h45 Monty Python: Holy Flying

Circus

14h25 Uma Mulher, Uma Arma e Uma Loja de Macarrão

16h05 Nacidas Para Sufrir

17h50 Contos de Dez Minutos

18h00 Tous Les Soleils

20h00 A Cabeleireira

22h00 Imagine: John Lennon

MAX PRIME

12h25 Superman 2: A Aventura

Continua

14h40 Goodnight Faz Justiça

16h15 Cowboys do Espaço

18h35 Gatos numa Roubada

20h15 Máfia no Divã

22h05 S.W.A.T. - Comando Especial 2

MGM

12h25 Stanley & Iris

14h25 A Firma

17h15 Seleção Brasileira: Em

Teu Nome?

19h10 Violação de Privacidade

21h00 The International

Emmy's Special 2012

21h30 Invasão

22h00 Premonições

MULTISHOW

12h30 Pop Live

13h00 Não Conta Lá em Casa

13h30 Olívias Na Tv

14h00 Vai Dançar!

14h30 Meu Passado Me Condena

15h00 Sensacionalista

15h30 Michel Teló No Mundo

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo

17h00 Reclame

17h30 Quero Ser Solteira

18h00 Festival De Verão De Salvador: 18h30 Aquecimento BBB 13

19h00 TVZ

21h30 Volta Ao Mundo

22h00 Extremos

NAT.GEOGRAPHIC

12h05 Arquivos Confidenciais:

Capitão Kidd

12h30 Arquivos Confidenciais:

O Rei Artur

12h55 Domador de Cavalos: Atila

13h45 Drogas S/A: Haxixe

14h35 Verdade ou Mito: Sonâmbulos

Assassinos

15h00 Access 360° World Heritage:

Statue of Liberty

15h45 Animais do Brasil: Lobo Guará

16h15 Obras Incríveis: Eco Escola

17h05 Pesca Radical: O Siluro Gigante

17h55 Bastidores: O Maior

Transatlântico do Mundo

18h25 Missão Pet

19h15 Conexões da Engenharia: Trem

Bala

20h05 Domador de Cavalos: Zeus

20h55 Tabu: O Mundo das Fantasias

21h45 Drogas S/A: Ketamina

22h30 Maconha: Perigo ou Esperança?

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Um Dia Perfeito

17h00 Drop Dead Diva

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Pan Am

20h00 C.S.I

21h00 Once Upon A Time - Especial 2ª

Temporada

22h00 Menina dos Olhos

SPORTV

10h00 Os Grandes Campeões - C.

Brasileiro Série C

11h30 É Gol! Especial - Mundial de

Clubes (final)

14h00 Os 10 Mais - Masters

20h00 Esporte.doc - Hooligan

21h00 Desafio das Estrelas de Futebol - Amigos do Zico (ao vivo)

23h00 Sportv News (av)

23h30 Sportv Repórter Especial -

Rio 2016 (pte 2)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Sétimo Véu

15h35 Fugindo do Inferno

18h25 Rocky 4

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Perfume de Mulher

TELECINE ACTION

11h50 O Lutador (2006)

13h35 O Novato

15h35 O Aprendiz de Feiticeiro

17h30 Tropa de Elite 2 - O Inimigo

Agora é Outro

19h45 HDTV - Efeito Dominó

22h00 Os Mercenários

TELECINE CULT

11h20 Copacabana (1947)

13h00 As Duas Vidas de Audrey Rose

15h00 Os Segredos do Código

16h40 O Quarto

18h10 Sexy e Marginal

20h00 Palavras ao Vento

22h00 Os Deuses Devem Estar Loucos

TELECINE PIPOCA

11h50 Uma Aventura no Natal

13h45 Compramos um Zoológico

16h00 Na Batida do Coração

17h55 Os Muppets

19h55 Planeta dos Macacos: A Origem

22h00 A Saga Molusco - Anoitecer

TELECINE PREMIUM

12h45 O Zelador Animal

14h35 Paul - O Alien Fugitivo

16h25 Morte na Fronteira

18h10 Reféns

20h00 Assalto ao Banco Central

22h00 Os Três Mosqueteiros

TELECINE TOUCH

11h55 Enquanto Você Dormia

13h50 Cartas para Julieta

15h45 Um Presente para Helen

17h55 Lição de Amor

19h55 HDTV - Resgate de um

Campeão

22h00 Um Amor para Recordar

TNT

12h30 Play The Game (2008)

14h30 Sedução em Manhattan

16h20 O Julgamento do Diabo

18h20 Chega de Saudade

20h05 O Amor Custa Caro

22h00 HDTV - Encantada

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Law & Order SVU

13h00 Beauty & The Beast

14h00 Beauty & The Beast

15h00 Beauty & The Beast

16h00 Beauty & The Beast

17h00 Beauty & The Beast

18h00 Beauty & The Beast

19h00 Elementary

20h00 Elementary

21h00 Elementary

22h00 Elementary

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Os Produtores

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Um Show de Verão

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 Go On

22h00 Two And a Half Men

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Mad TV

12h15 Apenas um Show: Saltitão

Joga um Bolão

12h30 Redakai: O Vale Da Figueira

13h00 Ben 10: Omniverse

13h30 Ben 10: Omniverse

14h00 O Melhor de 2012

15h00 O Melhor de 2012

16h00 O Show dos Looney Tunes

16h30 Senhor Young: Sr. Dna

17h00 Ben 10: Omniverse

17h30 Ben 10: Omniverse

18h00 Apenas um Show: Acampar

Pode ser Legal

18h15 Hora de Aventura: Ricárdio, O

Coração

18h30 Apenas um Show: Fedo Rento

18h45 O Incrível Mundo de Gumball:

Ameia

19h00 O Show dos Looney Tunes

19h30 Hora de Aventura: Ninguém te

Ouvindo

20h00 A Lady e o Lobo - O Bicho tá

Solto

22h00 Mad TV

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: Vamos Empinar Pipa

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: O Dinossauro

Perdido

14h00 Jelly Jamm

14h30 Backyardigans: Peguem Aquela Borboleta

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: O Segredo

do Mel

15h30 Aventuras com os Kratts:

Ursos-polares Não Dançam

16h00 Dino Dan: Um Dia na Fazenda/

Viajante do Tempo

16h30 Mike, o Cavaleiro: O Tesouro

Enterrado

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: A Calota de Ouro

Perdida

18h30 Jelly Jamm: O Aprendiz/

Pulseiras Trapaceiras

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do

Desaparecimento do Pedro

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha das Mecana

Toupeiras / Ilha dos R obôs

21h00 Toot & Puddle: Em Busca de

Queijo / O Mistério do Balanço

21h30 Backyardigans: Peguem Aquela Borboleta

22h00 Lazytown: Medo de Dinossauro

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h30 Terna 4

18h00 Series Marathon

19h00 Violetta

20h00 Treinando o Papai

22h00 Jessie

DISNEY XD

11h00 Bolt - Supercão

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Didi, O Caçador de Tesouros

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 O Clube das Winx

14h30 Os Padrinhos Mágicos

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 iCarly

21h30 Brilhante Victória

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Juro que Vi

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: Zuzubalândia

12h35 Mistureba: Anabel

12h40 Mistureba: Cantigas de Roda

13h00 AnimaTV: Vivi Viravento

e Vai dar Samba

13h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e

Bartolomeu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: trexci

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Vai Dar Samba e A

Princesa de Coração Gelado

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Detetives da Ciência

19h15 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h25 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

19h35 Mistureba: Física Divertida

19h45 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h50 Mistureba: Kiara e os Luminitos 20h00 Mistureba: Juro que Vi

20h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

20h30 Mistureba: Zuzubalândia

20h40 Mistureba: Anabel

20h50 Mistureba: Os Reciclados

20h55 Mistureba: Cantigas de Roda

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Quintal da Cultura

23h00 O Tesouro do Balacobaco

