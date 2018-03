Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Amor

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Uma Aventura

Do Zico

19h00 As Aventuras De Tintim - O

Segredo Do Licorne (Parte 1 E 2)

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane -

Mulher Louca Do Sótão (Pte 2)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

22h00 Mostra Internacional De

Cinema Na Cultura - Alemanha

09 (Legendado)

0h30 Aventuras De Dan Cruickshank

Na Arquitetura - Morte

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com

Patati Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Canavial De Paixões

16h15 A Usurpadora

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cante Se Puder

0h00 Victoria's Secrets Fashion Show 2012

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I A Lei De Harry /

Harry's Law

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo O Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia Sp

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro Com Fátima

Bernardes

11h55 Sptv - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale A Pena Ver De Novo -

Da Cor Do Pecado

16h25 Sessão Da Tarde - Twitches:

As Bruxinhas Gêmeas

17h53 Globo Notícia

17h56 Malhação

18h25 Lado A Lado

19h10 Sptv - 2ª Edição

19h30 Guerra Dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h05 Salve Jorge

22h15 Vídeo Show Retrô

23h30 Xingu

23h55 Jornal Da Globo

0h30 Som Brasil - Marcos Valle

1h20 Corujão I

3h05 Corujão Ii

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

9h55 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h30 A História De Ester

22h15 Balacobaco

23h00 Fazenda De Verão

0h00 Super Tela - Pânico em Alto

Mar

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Mundial

14h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Superpop

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Transição

2h00 Lig Quiz

3h00 Ig. Da Graça Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal Do Reino De Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê Na Tv

10h00 Revista Da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal Da Gazeta

20h00 Ig. Universal Do Reino De Deus

22h00 Jornal Da Gazeta - Ed. Das 10

22h20 Todo Seu

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Popeye

6h45 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Power Rangers No Espaço

Salve Nossa Nave

13h25 Os Cavaleiros Do Zodíaco / A

Saga De Hades

Dívidas Do Passado" / "O

Reencontro Com O Antigo

Guerreiro"

14h15 Dragon Ball Gt

Goku Se Alimenta Da Esfera De 4 Estrelas" / "Aparece Um

Novo Aliado"

15h00 Futurama "Fry No Ano 3000" /

"Uma Viagem A Lua"

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente Sp

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Vídeonews

22h20 Custe O Que Custar - Melhores

Momentos

0h25 Jornal Da Noite

1h10 Claquete

2h10 Cinema Na Madrugada

O Resgate De Um Campeão

4h10 Trabalho Sujo

5h00 Popcorn Tv

MTV (32)

10h00 Ema 2012

10h45 Melhores do Pop 2012

11h45 Trolalá

12h00 Good Vibrations

14h00 Show MTV - Nelly Furtado

15h00 VMA 2012

16h45 PC na TV

17h00 Good Vibrations

19h00 Trolalá

19h15 Infortunio

19h30 Para Gostar de Música

20h00 Melhores Momentos - MTV (av)

Gaby Amarantos

21h00 Bastidores - MTV (av) Gaby

Amarantos

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Furo MTV - Retrospectiva

22h30 Comédia (av)

23h15 Para Gostar de Música

23h45 PC Na TV

0h30 MTV Sem Vergonha - Tavares

REDE VIDA (34)

8h00 A Igreja Pelo Mundo

8h30 Novena Do Perpétuo Socorro

9h00 Missa De Aparecida (av)

10h00 Filhos Do Pai Eterno

10h30 Mãe Dos Aflitos

11h00 Hora De Brincar

11h30 Escolhas Da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário Da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena Do Perpétuo Socorro

14h30 Hora De Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos Do Pai Eterno

17h30 Encontro Com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Glorioso

18h20 O Pão Nosso

18h30 Jctv ((av))

19h00 Momentos De Reflexões

19h10 Missa No Santuário Da Vida (av)

20h00 Filhos Do Pai Eterno

20h30 Especial

21h00 Tv Cidadania - Oab / Sp

21h30 Jornal Da Vida (av)

22h00 Danny Pink

23h00 Luciano Pavarotti

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal Das 13h

13h30 Jesus Menino

15h00 A Ilha Da Fantasia

16h00 A Tarde É Show

17h00 Coisa Nossa

18h30 Zorro

19h00 Rb Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h00 Séries De Ouro: Túnel Do

Tempo

22h00 Online

23h00 Cine Rede Brasil: Abraão

2h20 Em Revista Com Evê Sobral

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas E Seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h15 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola Pra Cachorro

15h30 Cocoricó Na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 Nova Amazônia

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Coisas De Alice

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Sinfonia Fina

20h00 Série O Brasil E O Mundo 2022

21h00 Repórter Brasil

22h00 Cantata Dário De Anne Frank

23h30 Noturno Sesc Paladium

0h30 Cine Nacional - Como Fazer Um Filme De Amor

2h00 Curta Os Curtas - Eu Não Quero Voltar Sozinha

TV SÉCULO 21

9h00 Hora Da Consagração

9h05 Diário De Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 Ead Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 Ead Diário

13h20 Por Um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena Das Mãos

Ensanguentadas De Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração Da Tarde

17h00 Ateliê Na Tv

17h45 Novena Das Mãos

Ensanguentadas De Jesus

18h00 Caminhos Da Fé

18h30 Sócios Na Fé

19h00 Meu Senhor E Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Tempero Caipira

20h20 Dica 21

20h30 Dvd César E Paulinho

22h00 Dica 21

22h05 Diário De Oração

22h15 Santa Missa

23h00 Novena Das Mãos

Ensanguentadas De Jesus

23h15 Você Pode Ser Feliz

1h00 Point 21

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Dave Salmoni: Entre Leões - A

Rainha Cléo

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Imobilizado

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - Víbora Mortífera

16h00 No Reino dos Suricatos: A

Dama de Ferro

16h30 Estilista Canino: O Irmão

Desmond

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 O Encantador de Cães: Pekaso,

Yogi e Smokey

19h00 Bichos Malcriados

20h00 O Encantador de Cães: Buster

21h00 O Encantador de Cães: India

22h00 Pântano Perigoso: O Troco

AXN

12h00 NCIS

13h00 Rocky 4

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 The Spirit - O Filme

23h00 Confissões de uma Mente

Perigosa

CANAL BRASIL

11h30 O Jeca e a Freira

13h15 Estúdio 66: Trio 66

13h30 Clipe Brasil

14h30 Mutum

16h05 Nada Tenho de Meu

16h15 Diário de uma Busca

18h15 Evidente

18h45 Mulatas - Dandara

19h00 O Mistério do Samba

20h40 Projeto Sumir - Retorno a

Little Chute

21h00 Curta na Tela: Laurita

21h30 Sangue Latino - Paralamas do

Sucesso

22h00 Embarque Imediato

DISCOVERY

12h00 S.O.S. Construção: Academia de Boxe

13h00 Sozinhos na Selva

14h00 À Prova de Tudo: Bear no

Deserto

15h00 Sozinhos na Selva: Jason

' Gardiner

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos

17h00 À Prova de Tudo: Bear no

Deserto

18h00 Guia de Sobrevivência: Invasão

Domiciliar

19h00 Sem Corte e Sem Censura

20h00 Enigmas da Medicina: A

Menina que Desmontou

21h00 Enigmas da Medicina: Buracos

na Mandíbula

22h00 Pronto-Socorro: Histórias de

Emergência

ESPN BRASIL

10h00 Abre O Jogo : Campeonato

Inglês - Segunda Divisão -(av

10h10 Campeonato Inglês - Segunda

Divisao: Nottingham Forest x

Leeds United - (av)

12h15 Especial: Bola E Música - Pte 1

12h45 Game Up

12h55 Campeonato Inglês: Reading x

Swansea City - (av)

15h00 Show Da Rodada Do Espanhol

15h25 Campeonato Inglês: Aston Villa

x Tottenham - (av)

17h30 Abre O Jogo: Campeonato

Inglês - (av)

19h45 Jornal Do Tênis: Melhores

Momentos de 2012

20h00 Sportscenter - (av)

21h00 Memória Do Esporte Olímpico

Brasileiro : Maria Lenk - A

Essência do Espírito Olímpico

21h30 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h00 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h45 Skate Paradise

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Bones

13h20 The Finder

14h10 Tudo pela Fama

15h55 Com a Bola Toda

17h25 Minha Super Ex-Namorada

19h10 Futurama

19h35 Futurama

20h00 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h00 Alternativa - Saúde

12h30 Supernanny: Vida Depois do

Aprendizado - Família Docherty 13h00 Supernanny: Família Citarella

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Bullying

15h30 Boas Vindas

16h00 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Patrícia

16h30 Alternativa - Saúde

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Chegadas e Partidas

18h30 Cartas na Mesa (Relacionamen

to) - Amélia, Vera e Taísa

19h00 Mulheres de Aço (Reality) -

Saidinha de Banco

19h30 Chuva de Arroz

20h00 Viver com Fé

20h30 Chegadas e Partidas (Série

Documental) - Hora de Voltar

21h00 Mulheres de Aço (Reality) -

Saidinha de Banco

21h30 Saia Justa

22h30 Sessão de Terapia (Série de

Ficção) - Nina

HBO

12h37 À Espera de um Milagre

16h00 Boardwalk Empire - O Império

do Contrabando

17h05 Boardwalk Empire - O Império

do Contrabando

18h10 Winter - O Golfinho

20h17 Cirque Du Soleil: Immortal

Não Amavam As Mulheres

MAX

11h25 In The Loop

13h20 A Época da Inocência

15h50 Ninguém Conhece os Gatos

Persas

17h45 O Bem Amado

19h45 Refúgios

21h30 Buddenbrooks - Parte 2

23h00 Mulher de Fases - Um

Major e um Menor

MAX PRIME

12h45 A Cruz

14h40 Os Homens que Encaravam

Cabras

16h20 A Janela Secreta

18h05 Mulher de Fases - Um Major e

um Menor

18h40 Mulher de Fases - Um Maníaco

e um Político

19h15 Salão do Automóvel de

Genebra 2012

19h55 Reino Animal

22h00 O Besouro Verde

MGM

11h20 The Program

13h30 Outono em Nova York

15h30 Novidades no Amor

17h20 Jurassic Park 3

19h10 A Firma

22h00 El Cantante

MULTISHOW

12h30 Olívias Na Tv

13h00 Michel Teló No Mundo

13h30 Conexões Urbanas

14h00 Volta Ao Mundo

14h30 Do Amor

15h00 Bastidores

15h30 Menina Fantástica

16h00 Multishow Music Live - Bruno & Marrone - Pela Porta Da Frente

16h30 As Gostosas e os Geeks

17h30 220 Volts

18h00 Pop Live

18h30 Aquecimento BBB 13

19h00 Michel Teló No Mundo

19h30 TVZ

21h30 Vai Pra Onde?

22h00 Não Conta Lá em Casa

NAT.GEOGRAPHIC

12h05 Arquivos Confidenciais: Touro

Sentado

12h30 Arquivos Confidenciais: Robin

Hood

12h55 Brasil Secreto: Pantanal

Selvagem

13h45 Santos Populares

14h35 Verdade ou Mito: Exorcismo

15h25 A Bíblia do Diabo

16h15 Caçadores de Alienígenas:

Segredos Vigiados

17h05 Pesca Radical: Técnicas

Inovadoras

17h55 Obras Incríveis: Mega

Trituradora

18h25 O Rei Carcaju

19h15 Caçadores de Alienígenas:

Caubóis Alienígenas

20h05 Brasil Secreto: Pantanal das

Águas

20h55 Tabu: Provas de Virilidade

21h45 Segredos da Bíblia: Os

Cavaleiros Templários

22h30 Segredos da Bíblia: Os Rivais de Jesus

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Pode me Chamar de Noel

17h00 Parks and Recreation

17h30 Community

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Pan Am

20h00 C.S.I

21h00 The Client List

22h00 Um Dia Perfeito

SPORTV

14h00 Os 10 Mais - Grand Prix De Vôlei

23h00 Sportv News (av)

23h30 Sportv Repórter Especial

- Rio 2016

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Rio Vermelho

16h20 Amor a Toda Velocidade

17h50 Viagem Insólita

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Memphis Belle - A Fortaleza

Voadora

TELECINE ACTION

11h35 Dragonball Evolution

13h10 Caçados

14h45 O Sexto Sentido

16h40 O Grande Mestre

18h35 Amizades Perigosas

20h15 O Grande Dragão Branco

22h00 A Caminho da Guerra

TELECINE CULT

11h40 Cupido não Tem Bandeira

13h40 Na Trilha dos Apaches

15h35 Turistas

17h30 A Suprema Felicidade

19h50 Pretty Baby - Menina Bonita

22h00 Winchester 73

TELECINE PIPOCA

12h30 Boa Sorte, Charlie!: É Natal!

14h05 Missão Madrinha de Casamento

16h20 Carros 2

18h20 O Pacto

20h15 High School Musical: O Desafio

22h00 Os Muppets

TELECINE PREMIUM

12h40 Vovó? Zona 3: Tal Pai, Tal Filho

14h35 Pronto para Recomeçar

16h20 Não Sei Como Ela Consegue

18h00 Drive

19h50 Água para Elefantes

22h00 Roubo nas Alturas

TELECINE TOUCH

12h30 Três Vezes Amor

14h30 Matemática do Amor

16h15 O Melhor Jogo da História

18h30 Poema de Salvação

20h00 Amor em Jogo

22h00 Não Me Abandone Jamais

TNT

10h15 Gladiador

13h05 Victoria's Secret Fashion

Show 2012

14h05 Batman - O Cavaleiro

das Trevas

16h50 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

19h55 HDTV - Código de Conduta

22h00 Tropa de Elite

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Law & Order SVU

16h00 Chicago Fire

18h00 Chicago Fire

19h00 Beauty & The Beast

22h00 Beauty & The Beast

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 A Lenda do Zorro

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h30 Two And a Half Men

22h00 Person Of Interest

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Apenas um Show: Um Monte

De Patinhos

12h15 Mad TV

12h30 Redakai: O Cálice

13h30 Ben 10: Omniverse

15h00 O Melhor de 2012

16h00 Mad TV

16h30 Senhor Young: Sr. Robô

17h00 Ben 10: Omniverse

17h30 Ben 10: Omniverse

18h00 O Incrível Mundo de Gumball: A Capa

18h15 Mad TV

18h30 O Show dos Looney Tunes

19h00 Mad TV

19h15 Apenas um Show: Ovocelente

19h30 Hora de Aventura: De

Mal a Pior

20h00 Cine Cartoon

21h30 Ben 10: Omniverse

22h00 Mad TV

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Pista de Cléo

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Cavaleiro Por Um

Dia/ O Robô Invisível

14h00 Jelly Jamm: O Tesouro / O ]

Concurso de Dança

14h30 Backyardigans: Últimas

Notícias

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: A Lição dos ¿

15h30 Aventuras com os Kratts:

Omelete de Ornitorrinco

16h00 Dino Dan: Dino Ataque/Nada

Além do Dente

16h30 Mike, o Cavaleiro: O Favor

Indeciso

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!: Rapunzel

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: O Chuck Sonâmbulo

18h30 Jelly Jamm: Mentira

Voadora/O Balanço da Mina

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso Da Falta

De Ovos

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha dos Mecana

Macacos / Ilha do Mecana

Papagaio

21h00 Toot & Puddle: A Grande

Charada / Onde Há Vontade,

Há ¿

21h30 Backyardigans: Últimas

Notícias

22h00 Lazytown: Os Invisíveis

DISNEY CHANNEL

11h00 O Cavaleiro Didi e a

Princesa Lili

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Phineas e Ferb

15h45 Adolepeixes

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h30 Terna 3

18h00 Series Marathon

19h00 Violetta

20h00 Os Feiticeiros de Waverly Place

22h00 Jessie

DISNEY XD

11h00 Os Supremos: O Filme

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Power Rangers Samurai

14h30 Bob Esponja

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 Big Time Rush

19h00 iCarly

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Big Time Rush

21h30 Big Time Rush

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Juro que Vi

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: Zuzubalândia

12h35 Mistureba: Anabel

12h40 Mistureba: Cantigas de Roda

13h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 Hora Animada: Simão e Bartolo

meu

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h40 Hora Animada: O Papel das

Histórias

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Piratas vs Ninja vs

Robôs vs Caubóis e

Vivi Viravento

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Detetives da Ciência

19h15 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h25 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

19h35 Mistureba: Física Divertida

19h45 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h50 Mistureba: Kiara e os Luminitos 20h00 Mistureba: Juro que Vi

20h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

20h30 Mistureba: Zuzubalândia

20h40 Mistureba: Anabel

20h50 Mistureba: Os Reciclados

20h55 Mistureba: Cantigas de Roda

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Quintal da Cultura

23h00 Teatro Rá-tim-Bum

Novo episódio de Paddling Bryans Off / 22 h

Meu Passado me Condena

Multishow / 23 h

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Arlindo Grund no Tenha Estilo SBT / 17h10