Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Vila Sésamo

7h30 As Aventuras De Pigley Winks

8h00 Pocoyo

8h15 Timmy E Amigos

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Natal

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug - A História De Natal

14h30 Quintal Da Cultura (Especial

De Natal)

17h30 Matinê Cultura - Um Conto

De Natal

19h00 As Aventuras De Tintim -

Carangueijo Das Tenazes De

Ouro (Parte 1 E 2)

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane -

Mulher Louca Do Sótão (Pte 1)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

21h30 Clube Do Filme Especial -

Spartacus

0h45 Aventuras De Dan Cruickshank

Na Arquitetura - Beleza

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Feriadão Sbt - Especial Infantil

12h45 Feriadão Sbt - Um Maluco

No Pedaço

13h15 Feriadão Sbt - As Visões Da

Raven

13h45 Feriadão Sbt - Eu, A Patroa E

As Crianças

14h15 Feriadão Sbt - Filme I

O Natal Do Pimentinha

15h45 Feriadão Sbt - Filme II

Scooby-Doo ! O Mistério

Começa

17h15 Feriadão Sbt - Filme III

Titio Noel

19h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Cine Espetacular - Ensinando A

Viver - Inédito

0h45 Jornal Do Sbt - Noite

1h30 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h30 Tele Seriados I Hellcats :

Líderes De Torcida

3h30 Tele Seriados II Hank

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

6h45 Sagrado

6h50 Santa Missa (Exceto São Paulo)

7h50 TV Globinho Especial

8h40 Mais Você

10h05 Bem Estar

10h45 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo - Da

Cor do Pecado

16h05 Sessão da Tarde - Apenas

Amigos

17h49 Globo Notícia

17h52 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h05 Salve Jorge

22h15 Roberto Carlos Especial

23h45 Xingu

0h15 Jornal da Globo

0h50 Som Brasil - Chico Buarque

1h40 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

9h55 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h00 Cine Record Especial -

Jesus De Nazaré

17h30 Cidade Alerta

20h30 Jornal Da Record

21h15 A História De Ester

22h15 Balacobaco

23h00 Fazenda De Verão

0h00 A Definir

1h15 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids

12h00 Igreja Mundial

14h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Igreja Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Feira Do Riso

23h00 Luciana By Night

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Lig Quiz

3h00 Igreja Da Graça Nosso

Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

23h30 A Máquina

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Popeye

6h45 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Band Kids - Especial DE Natal

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Power Rangers No Espaço

O Encontro no Espaço - Pte 2"

13h25 Os Cavaleiros Do Zodíaco / A

Saga De Hades "A Sombra dos

Mortos" / "A Penitência do

Imortal"

14h15 Dragon Ball Gt

"Vegeta SE Transforma Num

Macaco Gigante" / "Fusão? O

Super Gogeta"

15h00 Oscar

Tentando Fazer Amigos

15h10 Futurama

Feriado Espetacular

15h40 Sessão Especial I

Jesus

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Show Da Fé

21h20 Quem Fica Em Pé?

22h20 Sessão Especial II

Papai Noel às Avessas

0h00 Jornal Da Noite

0h45 Claquete

1h45 Cinema Na Madrugada

Operação França II

3h55 Trabalho Sujo

4h45 Popcorn TV

MTV (32)

10h45 Os Melhores do Rock 2012

11h45 Trolalá

12h00 Top 10

13h00 Acesso MTV

14h00 Melhores do Pop 2012

15h15 Melhores Momentos - MTV ao

Vivo Gaby Amarantos

16h15 Bastidores - MTV ao Vivo Gaby

Amarantos

16h45 PC Na TV

17h00 Acesso MTV

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 MTV 1 Especial - Retrospectiva

2012

19h45 Infortunio

20h00 Razzle Dazzle

20h30 LUV MTV

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Furo MTV - Retrospectiva

22h30 Melhores Clipes 2012

0h00 Furo MTV

0h30 Show Na Brasa - Tulipa Ruiz

1h30 MTV 1 Especial - Retrospectiva

2012

2h00 Revelações 2012

REDE VIDA (34)

8h00 Relaxe e Viva Feliz

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Urbi Et Orbi (av) Vaticano

9h30 Missa de Aparecida (av)

10h30 Filhos do Pai Eterno

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Rosa de Saron

16h00 Canal da Graça

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Doloroso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Wagner Tiso 60 anos- Um

Som Imaginário

21h00 Direito em Debate

21h30 Antonio Cardoso

22h30 André Rieu - My African Drean

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

REDE BRASIL (50)

6h00 Sintonia

6h50 Encontro com A Vida

7h00 RB Notícias Especial

8h00 Sessão Animada Especial de

Natal

9h00 Manhã Criança

10h20 A Noviça Voadora

11h00 Sintonia

12h00 Especial Cinema: Papai Noel

Trapalhão

13h45 Jesus Menino

15h30 Especial Cinema: Jesus de

Nazareth

18h00 Francisco e Clara, O Musical

19h00 Especial Cinema: Marcelino

Pão e Vinho

21h00 Roberto Leal e Amigos

23h00 Cine Rede Brasil: Jesus de

Nazareth

0h45 A Tarde é Show Especial de

Natal

1h45 Coisa é Nossa Especial de Natal

2h45 Sessão da Madrugada: Antonio,

Guerreiro de Deus

TV BRASIL (62)

9h30 Inami

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h00 Dango Balango

14h15 Sessão Animada - Um

presente para Wink

16h00 Sem Censura

17h30 Conhecendo Museus

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Corto e Maltese

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Sinfonia Fina

20h00 Série o Brasil e o Mundo 2022

21h00 Repórter Brasil

22h00 Samba na Gamboa -

Especial de Natal

23h30 Noturno Sesc Paladium

0h30 Cine Nacional - Cartola, música

para os olhos

2h00 Curta os Curtas - A Fábrica

TV SÉCULO 21

7h45 Documentário

8h30 Inter Programa

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Benção de Papa (URBI ET ORBI)

9h00 Missa de Natal

10h30 Desenho

11h00 Repórter do Novo Testamento

12h30 Desenho

13h00 Especial de Natal

15h00 Especial de Portugal

16h00 Especial Troféu Louvemos

18h00 Terço

18h30 Desenho

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 EAD Diário

19h20 Dica 21

19h30 Especial Padre Zezinho

21h00 DVD Jerry Adriani

22h30 Repórter do Novo Testamento

0h00 Especial Padre Zezinho

1h30 Especial Troféu Louvemos

3h30 Meu Senhor e Meu Deus

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Dave Salmoni: Entre Leões -

Dois Líderes

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Três Rabos

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - O Lagarto Gigante

16h00 No Reino dos Suricatos: Sangue Novo

16h30 Estilista Canino: Crescendo e

Aprendendo

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 O Encantador de Cães: Ataque

de Amor

19h00 60 Encontros Mortais: Especial

- Vizinhos Mortais

19h30 60 Encontros Mortais: Especial

- Panamá

20h00 ABC Canino

21h00 O Encantador de Cães: Snickers 22h00 Pit Boss: Sonhos Realizados

AXN

12h00 NCIS

13h00 Quando Você Viu Seu Pai pela

Última Vez?

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Rocky 4

23h00 Rocky Balboa

CANAL BRASIL

11h50 Roberto Carlos e o Diamante

Cor-de-Rosa

13h30 Clipe Brasil

14h30 O Grande Xerife

16h10 Mulatas - Ingrid Milagre

16h25 A Paixão de Jacobina

18h15 Clara - Clara e o Samba - Pte 2

18h45 Projeto Sumir - Retorno a

Little Chute

19h00 Kenoma

21h00 Curta na Tela: Ninguém dá Bola pro Ernesto

21h30 Larica Total - Torta Torta

de Limão

22h00 Seleção Brasileira: Polaróides

Urbanas

DISCOVERY

12h00 Eco-Tech: Clima Extremo

13h00 2111: Longevidade

14h00 Ciência ou Ficção?: O Triângulo

das Bermudas

15h00 A Fúria dos Elementos: Água

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mitos de MacGyver

17h00 A Era do Videogame: A Mente

18h00 O Mundo do Futuro: Aviação

19h00 À Prova de Tudo: Geórgia/

Europa Oriental

20h00 Febre do Ouro: Terra Virgem

21h00 Sozinhos na Selva: Jason

Gardiner

22h00 Sozinhos na Selva

ESPN BRASIL

10h00 Aberto Da Australia: Final

Masculina - Novak Djokovic x

Rafael Nadal

13h00 Memória Do Esporte Olímpico

Brasileiro: Ouro, Prata, Bronze

E... Chumbo!

13h30 Copa Do Brasil -Vt- Quartas DE

Final - Palmeiras x Atletico / PR

15h30 Show Da Rodada Do Ingles

16h00 Memórias Do Chumbo:

Argentina

17h00 Memórias Do Chumbo: Chile

18h00 Memórias Do Chumbo: Uruguai

19h00 Memórias Do Chumbo: Brasil

20h00 Sportscenter - Ao Vivo

21h00 Sabiá No Ar

21h30 Especial : Bola E Música - Pte 1

22h00 O Brasil Da Copa Do Brasil

22h30 Memória Do Esporte Olímpico

Brasileiro: Maria Lenk - A

essência do espírito olímpico

23h00 Sportscenter

0h00 Espn Filmes: The Real Football

Factories: Hooligans - Brasil

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Bones

13h20 The Finder

14h10 Os Fantasmas Contra Atacam

15h55 Sintonia de Amor

17h25 Shrek para Sempre

19h10 Futurama

19h35 Futurama

20h00 Os Simpsons - Especial Dia das

Mães

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h00 GNT Fashion (Moda) -

Empacotamento

12h30 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Meios de

Transporte

13h00 Natal com Nigella

13h30 Receitas de Natal da Nigella

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chuva de Arroz

15h30 Vamos Combinar (Moda) -

Legging

16h00 Superbonita (Beleza) - Mel

16h30 GNT Fashion (Moda) -

Empacotamento

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Viver com Fé (Religião) - Fé no

Cuidado

18h30 Quebra-Cabeça - Vida de

Criança (Filhos) - Bullying

19h00 Boas Vindas (Nascimento) -

Mudanças

19h30 Alternativa Saúde (Bem-Estar) - Amadurecimento

20h00 Conselhos da Supernanny

21h00 Boas Vindas

21h30 Até Quando Você Quer Viver?

(Reality de Saúde) - Patrícia

22h00 Alternativa - Saúde

HBO

11h15 Um Faz de Conta que Acontece

13h05 A Lenda dos Guardiões

14h55 Zé Colmeia - O Filme

16h25 Os Smurfs

18h20 Professora Sem Classe

20h03 HDTV - Amor à Distância

22h00 HDTV - Amizade Colorida

MAX

12h05 Brilho de uma Paixão

14h10 Contos de Dez Minutos

14h20 Woody Allen: A Documentary

16h25 La Nostra Vita

18h20 Coco Antes de Chanel

20h25 Uivo

22h00 Potiche - Esposa Troféu

MAX PRIME

12h20 Homem-Aranha

14h30 Lunar

16h15 Rápida Vingança

18h00 Invasão do Mundo: Batalha de

Los Angeles

20h05 Fúria Sobre Rodas

22h00 Gente Grande

MGM

12h30 The International

Emmy's Special 2012

13h00 Prêmio Contigo TV

14h45 Invasão

15h15 Invasão

15h45 Prêmio Contigo Cinema

17h25 AFI Life Achievement Award

2012: Shirley MacLaine

19h10 Invasão

19h40 Novidades no Amor

21h30 Action Zone

22h00 Jurassic Park 3

MULTISHOW

12h30 Festival De Verão De Salvador:

Sertanejo Pop Festival -

Gusttavo Lima

13h00 Lugar Incomum

13h30 Experimente 2012 - Alberto

Continentino e os Arpoadores

14h00 Extremos

14h30 Multishow Music Live - Bruno & Marrone - Pela Porta Da Frente

15h00 Vai Dançar!

15h30 Meu Passado Me Condena

16h00 Conexões Urbanas

16h30 Tá Gostando Do Show?

17h00 Volta Ao Mundo

17h30 Não Conta Lá em Casa

18h00 London Live

18h30 Aquecimento BBB 13

19h00 TVZ

21h00 Gilberto Gil Ao Vivo

22h20 Stevie Wonder Ao Vivo

NAT. GEOGRAPHIC

12h05 Arquivos Confidenciais:

Cleópatra

12h30 Arquivos Confidenciais:

Elizabeth I, A Rainha Virgem

12h55 Ciência em Casa: Ótica

13h45 Histórias Extraordinárias:

Viver sem Limites

14h35 O Homem de Meia Tonelada

15h25 Emergências Médicas

16h15 Teste o Seu Cérebro: Os

Mistérios da Memória

17h05 Pesca Radical: Peixes Voadores

17h55 Obras Incríveis: Estação

Central de Berlim

18h25 Aquanautas: Atol das Rocas -

Um Berçário de Vida

18h50 Filhotes Selvagens: Jornada

Selvagem

19h15 Paranormal: Chuva de Sangue

20h05 Ciência em Casa: Espuma

20h55 Tabu América Latina:

Prostituição

21h45 O Homem Elefante

22h30 Obsessões: Obesidade Mórbida

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Um Natal Muito, Muito Louco

17h00 Happy Endings

17h30 Rules of Engagement

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Pan Am

20h00 C.S.I

21h00 Revenge: Special - The First

Chapter

22h00 Pode me Chamar de Noel

SPORTV

10h00 É Gol! Especial - Campeões

Nacionais e Libertadores

14h00 Os 10 Mais - Paralimpiadas

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Rei dos Reis

16h45 Uma Noite na Ópera

18h25 Casseta & Planeta: A Taça do

Mundo é Nossa!

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 O Destemido Senhor da Guerra

TELECINE ACTION

12h30 Piratas do Caribe: No Fim

do Mundo

15h25 O Ultimato Bourne

17h30 Planeta dos Macacos (2001)

19h45 O Poder e a Lei

22h00 O Aprendiz de Feiticeiro

TELECINE CULT

12h20 O Escafandro e a Borboleta

14h20 Copacabana (1947)

16h00 Reencontro de Amor

17h50 Ponyo - Uma Amizade

que Veio do Mar

19h50 Crepúsculo dos Deuses

22h00 Um Conto de Natal

TELECINE PIPOCA

12h15 Phineas e Ferb: Através da

Segunda Dimensão

13h45 X-Men: Primeira Classe

16h10 O Quebra-Nozes - A História

Real

18h05 Uma Aventura no Natal

20h05 Os Pinguins do Papai

22h00 Na Batida do Coração

TELECINE PREMIUM

12h45 A Fera

14h20 Cowboys & Aliens

16h25 Sua Alteza?

18h15 Rio

20h10 O Menino de Ouro

22h00 O Zelador Animal

TELECINE TOUCH

11h00 Show Bar

12h45 A Magia do Natal

14h25 O Casamento dos meus Sonhos

16h20 Um Dia Especial

18h20 Um Cupido no Natal

20h00 Enquanto Você Dormia

22h00 Um Presente para Helen

TNT

12h10 Zona Verde

14h20 Ele Não Está Tão a Fim de Você

16h45 HDTV - A Lenda do Tesouro

Perdido - Livro dos Segredos

19h05 Batman - O Cavaleiro das

Trevas

22h00 Piratas do Caribe: No Fim do

Mundo

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Up All Night

12h30 Up All Night

13h00 Up All Night

13h30 Up All Night

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order

16h00 Law & Order

17h00 Law & Order

18h00 Law & Order

19h00 Chicago Fire

20h00 Chicago Fire

21h00 Chicago Fire

22h00 Chicago Fire

WARNER

12h00 The Big Bang Theory

12h30 The Big Bang Theory

13h00 The Big Bang Theory

13h30 The Big Bang Theory

14h00 The Big Bang Theory

14h30 The Big Bang Theory

15h00 The Big Bang Theory

15h30 The Big Bang Theory

16h00 The Big Bang Theory

16h30 The Big Bang Theory

17h00 The Big Bang Theory

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 The Big Bang Theory

18h35 The Big Bang Theory

19h00 The Big Bang Theory

19h30 The Big Bang Theory

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 The Big Bang Theory

21h30 The Big Bang Theory

22h00 The Big Bang Theory

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h30 Christmas Block

13h00 Christmas Block

14h30 Christmas Block

15h00 Christmas Block

16h00 Christmas Block

17h00 Christmas Block

17h30 Christmas Block

18h30 Christmas Block

19h30 Christmas Block

20h00 Christmas Block

20h30 Christmas Block

22h00 Christmas Block

DISCOVERY KIDS

12h00 O Pequeno Príncipe

12h30 Toot & Puddle: Uma Aventura

de Natal

13h30 Hi-5 Especial: O Natal do Hi 5

15h00 Mike, o Cavaleiro e o Dragão

da Neve

15h30 Mike, o Cavaleiro e o Grande

Protetor

16h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola - Especial de

Natal

17h30 Especial de Natal: O Duende

Mágico

18h00 My Little Pony: A Amizade é

Mágica: Casamento em

Canterlot - Parte 1

18h30 My Little Pony: A Amizade é

Mágica: Casamento em

Canterlot - Parte 2

19h00 Toot & Puddle: Uma Aventura

de Natal

20h00 As Aventuras de Doki

20h30 O Pequeno Príncipe

21h00 O Pequeno Príncipe

21h30 O Pequeno Príncipe

22h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola - Especial

de Natal

DISNEY CHANNEL

12h00 A Nova Escola do Imperador

12h30 Phineas e Ferb / Adolepeixes

13h00 Violetta

14h00 Phineas e Ferb

14h30 Zack & Cody: Gêmeos em Ação

15h00 Programa de Talentos

15h30 Hannah Montana

16h00 Sem Sentido

16h15 Fish Hooks

16h30 Boa Sorte, Charlie!

17h30 Terna 2

18h00 Series Marathon

19h00 Violetta

20h00 Boa Sorte, Charlie!: É Natal!

22h00 Santa Buddies - Uma Aventura

no Natal

DISNEY XD

11h00 Um Natal Muito, Muito Louco

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Os Guerreiros Wasabi

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h15 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Kickin'it

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Meu Papai é Noel 3

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Juro que Vi

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: Zuzubalândia

12h35 Mistureba: Anabel

12h40 Mistureba: Cantigas de Roda

13h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 João e Maria

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Historietas Assombra

das e Wilbour

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Detetives da Ciência

19h15 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h25 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

19h35 Mistureba: Física Divertida

19h45 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h50 Mistureba: Kiara e os Luminitos 20h00 Mistureba: Juro que Vi

20h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

20h30 Mistureba: Zuzubalândia

20h40 Mistureba: Anabel

20h50 Mistureba: Os Reciclados

20h55 Mistureba: Cantigas de Roda

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Quintal da Cultura

23h00 O Menino que Virou História

A Animação

Chaplin

Gloob / 14h15

Roberto no Show Reflexões

Globo / 22h10

