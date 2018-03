Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof

7h00 Vila Sésamo - Natal

7h30 As Aventuras De Pigley Winks

8h00 Pocoyo - Uma Surpresa Para

Pocoyo / Brincando De Bola

8h15 Timmy E Amigos - O Boneco

De Neve De Timmy

8h30 Bob O Construtor - Bob Do

Norte / Bob E O Frio / Bob E

O Natal De Neve

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó - Musical

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Toot & Puddle: Uma Aventura De Natal +

O Presente De Natal

19h00 As Aventuras De Tintim -

Explorando A Lua (Parte 1 E 2)

19h30 Caçadores De Mitos

20h15 As Aventuras De Sarah Jane -

Prisioneiros De Judoon (Pte 2)

21h00 Jornal Da Cultura (av)

21h30 Especial Doctor Who - Eps. De

Natal

0h00 Missa Do Galo

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

8h00 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h00 Bom Dia & Cia

12h45 Um Maluco No Pedaço

13h15 As Visões Da Raven

13h45 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Canavial De Paixões

16h15 A Usurpadora

17h10 Tenha Estilo

17h15 Casos De Família

18h30 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 Astros - Especial De Natal

0h15 Especial De Natal - André Rieu

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Big Bang A Teoria / The Big

Bang Theory

2h45 Tele Seriados I A Garota Do

Blog / Gossip Girl

3h30 Tele Seriados II Filha

Adolescente, Mãe Deseperada

I Hate My Teenage Daughter

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h10 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

11h55 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo -

Da Cor do Pecado

16h05 Sessão da Tarde - Jesus - A

História do Nascimento

17h53 Globo Notícia

17h56 Malhação

18h25 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h05 Salve Jorge

22h15 Tela Quente -O Rei Leão

23h50 TV Globinho Especial -Turma

da Mônica - Véspera de Natal

Travessos Contra Bonzinhos

0h40 Missa do Galo

2h20 Som Brasil - Zezé Di Camargo

& Luciano

3h15 Corujão I

4h35 Corujão II

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

9h55 Hoje Em Dia Especial De Natal

12h00 Balanço Geral

14h00 Pica Pau

16h00 Cine Aventura Especial - Um

Natal Bom pra Cachorro, o

Natal da Família Monstro, o

Encanto de Natal

20h30 Jornal Da Record

21h15 A História De Ester

22h15 Balacobaco

22h45 Fazenda De Verão

23h30 Cine Record Especial - O Quarto Sábio

0h45 Programação Iurd

REDETV! (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids Pokemon / Yugi-Oh Gx / Johnny Test

12h00 Igreja Mundial

14h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Tv Kids

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

22h30 Superpop

0h00 Sessão Especial - Elvis &

Anabelle: O Despertar de Um

Amor

2h30 Lig Quiz

3h00 Ig. Da Graça, Nosso Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade - Especial de

Natal

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita - Especial de Natal

13h30 Cozinha Amiga - Especial de

Natal

14h00 Mulheres - Especial de Natal

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Igreja Universal do Reino de

Deus

22h00 Jornal da Gazeta Edição das 10

22h20 Todo Seu - Especial de Natal

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Popeye

6h45 1º Jornal

7h30 1º Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Power Rangers No Espaço "O

Encontro no Espaço - Pte 1"

13h25 Os Cavaleiros Do Zodíaco / A

Saga De Hades "O Início de Uma Nova Guerra Santa" / "O

Lamento dos Três"

14h15 Dragon Ball Gt

O Dragão Mais Poderoso / O

Goku Supera os Poderes do

Super Saiyajin 4"

15h00 Futurama

Comunicação Alienígena" /

"Natal Entre Amigos

16h00 Especial

Um Natal Muito Feliz

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h20 Quem Fica Em Pé?

22h20 Especial Fernando & Sorocaba

23h50 Jornal Da Noite

0h35 Claquete

1h35 Cinema Na Madrugada - A

Queima Roupa 2

3h15 Trabalho Sujo

4h05 Popcorn Tv

MTV (32)

10h54 Melhores Clipes do Rap 2012

11h45 Trolalá

12h00 Top 10 MTV

13h00 Acesso Mtv

14h00 MTV 1 Especial - Retrospectiva

2012

14h30 Melhores Clipes 2012

16h15 Para Gostar de Música

16h45 PC Na TV

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 Mtv

19h00 Trolalá

19h15 Show Na Brasa - Tulipa Ruiz

20h15 MTV 1 Especial - Retrospectiva

2012

20h45 Comédia Ao Vivo

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Furo MTV - Retrospectiva

22h30 Razzle Dazzle

23h00 Para Gostar de Música

23h30 Infortunio

23h45 PC Na TV

0h00 Furo MTV

0h30 Razzle Dazzle

1h00 Para Gostar de Música

1h30 Melhores da Musica Alternativa 2012

REDE VIDA (34)

8h00 Amor Exigente

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h55 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida (av)

12h30 Vida Melhor (av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa (av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Gozoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV (av)

19h00 Missa de Natal (av) Vaticano

21h00 Filhos do Pai Eterno

21h30 Andrea Bocelli e David Foster -

My Cristmans

22h30 Richard Claydemann I

23h45 Terço Bizantino

23h55 Missa de Natal (av) SP

REDE BRASIL (50)

8h00 Sessão Animada Especial de

Natal

10h00 Manhã Criança

10h20 A Noviça Voadora

11h00 Roberto Leal e Amigos

13h00 Jornal das 13h

13h30 Jesus Menino

15h10 A Tarde é Show

16h10 Coisa Nossa

17h10 Sessão das 5 - A Vida é Bela

19h10 RB Notícias

20h10 Especial Cinema - As Sandálias

do Pescador

23h00 Boca Livre Especial de Natal

0h35 Cine Rede Brasil Especial -

Jesus, A Maior História de

Todos os Tempos

3h40 A Tarde é Show Especial

de Natal

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Mama Mirabelle

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 Rede Jovem de Cidadania

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Espaço Dividido

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Sinfonia Fina

20h00 Série o Brasil e o Mundo 2022

21h00 Repórter Brasil -

22h00 Bale da Cidade de São Paulo

23h00 Tom Jobim

1h00 Cine Especial - Vida de Menina

TV SÉCULO 21

8h30 Inter Programa

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 PalavraDivina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Especial de Portugal

20h30 Repórter do Novo Testamento

22h00 Especial de Natal

0h00 Missa do Galo

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 Sobrevivendo como Chimpanzé

12h30 Sobrevivendo como Chimpanzé

13h00 Dave Salmoni: Entre Leões - A

Lei da Selva

14h00 Animais em Risco: Phoenix -

Dieta Mortal

15h00 Austin Stevens: Os Mais

Perigosos - Poderosa

Constritora

16h00 No Reino dos Suricatos: Os

Três Amigos

16h30 Estilista Canino: Grandes

Desafios

17h00 Bichos Vergonhosos

18h00 O Encantador de Cães: O Cão

Perfeito

19h00 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

19h30 Vídeos Divertidos do Animal

Planet

20h00 Amor de Gato

21h00 O Encantador de Cães: Lobos

Domesticados

22h00 Como Peixe Fora d'Água

AXN

12h00 NCIS

13h00 Criminal Minds

14h00 C.S.I. NY

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 Quando Você Viu Seu Pai

pela Última Vez?

23h00 Nanny Mcphee - A Babá

Encantada

CANAL BRASIL

11h50 No Paraíso das Solteironas

13h30 Clipe Brasil

14h30 Baile Perfumado

16h05 Projeto Sumir - Arequipa -

Lacan

16h25 Panair do Brasil

17h45 Cada Canto - Andreia Dias

18h15 HDTV - Cinejornal

18h45 Estúdio 66: Trio 66

19h00 Sal de Prata

20h50 Nada Tenho de Meu

21h00 Curta na Tela: Dagoberto

Vai ao Paraíso

21h20 Curta na Tela: Meninos de Areia

21h30 Espelho: Ancelmo Gois

22h00 Diário de uma Busca

DISCOVERY

12h00 Os Irmãos Howe: O Mini-Rip

13h00 Futebologia

13h30 Futebologia

14h00 2111: Longevidade

15h00 Planeta Feroz: Tornado

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mitos Preferidos Parte 2

17h00 A Supercâmera: Quente e Frio

18h00 À Prova de Tudo: Bear no

Deserto

19h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos

20h00 Experiências Superloucas:

Façanhas Épicas

21h00 Projeto Super-humanos:

Velocidade

22h00 Catástrofes Aéreas: TransBrasil 801

ESPN BRASIL

8h30 Memórias Do Chumbo: Brasil

9h30 Aberto Da Australia: Final

Feminina - Victoria Azarenka x

Maria Sharapova

11h30 Loucos Por Futebol Especial -

Game Show

13h00 Caravana Do Esporte: Melhores

Momentos de 2012 - Parte 1

14h00 Copa Do Brasil -Vt- Quartas de

Final - Atletico / Pr x Palmeiras

16h00 Espn Filmes: The

Announcement - Magic

Johnson

17h30 Histórias Do Esporte

18h30 Espn Filmes: Hei de Torcer -

Bangu

18h45 Espn Filmes: Hei de Torcer -

Madureira

19h00 Espn Filmes: Hei de Torcer -

Portuguesa

19h15 Espn Filmes: Hei de Torcer -

São Cristovão

19h30 Espn Filmes: Hei de Torcer -

Bonsucesso

19h45 Espn Filmes: Hei de Torcer -

Olaria

20h00 Sportscenter - Ao Vivo

21h00 Futebol Italiano: Roma xMilan

22h45 Jornal Do Tênis: Melhores

Momentos - Parte 1

23h00 Sportscenter

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 Bones

13h20 The Finder

14h10 A Casa Monstro

15h55 Tá Dando Onda

17h25 Kung Fu Panda

19h10 Futurama

19h35 Futurama

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h30 Chegadas e Partidas

13h00 Receitas Natalinas de Jamie

Oliver

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Viva Voz (Variedades) - Ingrid

Guimarães

15h30 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Domingos Tótora

16h00 Marília Gabriela Entrevista

17h00 Brothers & Sisters

18h00 GNT Fashion (Moda) - Especial

Natal

18h30 Vamos Combinar (Moda) -

Roupas de Festa

19h00 Chuva de Arroz (Casamento) -

Feitos um Para o Outro

19h30 Superbonita (Beleza) - Beleza

Mestiça

20h00 Desafio da Beleza (Reality de

Maquiagem) - Meios de

Transporte

20h30 Chuva de Arroz

21h00 Vamos Combinar (Moda) -

Legging

21h30 Superbonita (Beleza) - Mel

22h00 GNT Fashion (Moda) -

Empacotamento

HBO

12h20 Um Duende em Nova York

14h05 A Mentira

15h50 Juntos Pelo Acaso

17h55 Dear Santa

19h35 O Expresso Polar

21h30 HDTV - Quero Matar meu Chefe

23h15 Destino São Paulo - Dia de

Independência

MAX

11h25 Nenhum a Menos

13h25 O Estranho Caso de Angélica

15h10 Gandhi

18h30 Um Bairro Distante

20h10 Contos de Dez Minutos

20h25 Mamma Gógó

22h00 Tokyo Godfathers

MAX PRIME

12h25 A Vingança de Wyatt Earp

14h05 Amizade!

16h00 Santos Justiceiros 2 -

O Retorno

18h05 Mulher de Fases - Um

Major e um Menor

18h40 Mulher de Fases - Um

Maníaco e um Político

19h15 Na Companhia do Medo

21h00 Eastbound and Down

21h35 Eastbound and Down

22h10 O Ritual

MGM

11h10 Paixão à Flor da Pele

13h20 Escritores da Liberdade

15h40 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

17h40 HDTV - Um Homem de Família

20h00 The Bachelorette: A Noiva

Perfeita

22h00 Um Candidato Aloprado

MULTISHOW

12h30 Quero Ser Solteira

13h00 Estranha Mente

13h30 Vai Pra Onde?

14h00 Papo De Mallandro

14h45 Tira Onda: Péricles

15h00 Altas Horas

17h00 Extremos

17h30 Olívias Na Tv

18h00 London Live

18h30 Aquecimento BBB 13

19h00 TVZ

21h30 Lugar Incomum

22h00 Tá Gostando Do Show?

NAT.GEOGRAPHIC

12h05 Arquivos Confidenciais:

Abraham Lincoln

12h30 Arquivos Confidenciais: Isaac

Newton

12h55 Missão Pet

13h45 O Abajur de Pele Humana

14h35 Os Fantasmas do Terceiro

Reich

15h25 Prisioneiros do Holocausto

16h15 Férias na Prisão: Homossexuali

dade na Arábia Saudita

17h05 Pesca Radical: Criaturas das

Profundezas

17h55 Obras Incríveis: O Submarino

Nuclear USS Virgínia

18h25 Gigantes da Natureza:

Racehorse

19h15 Férias na Prisão: O Mágico

Traficante

20h05 Missão Pet

20h55 Tabu Brasil: Dietas Exóticas

21h45 Mistérios da Bíblia: Recriando o

Santo Sudário

22h30 Os Mistérios de Jesus Cristo

SONY

12h00 Top Chef

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 Grey's Anatomy

16h00 Top Chef

17h00 Melissa & Joey

17h30 Man Up

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Pan Am

20h00 C.S.I

21h00 C.S.I

22h00 Um Natal Muito, Muito Louco

SPORTV

10h00 Os Grandes Campeões - Copa

Do Brasil

14h00 Os 10 Mais - Mundial De

Motovelocidade

20h00 Esporte.Doc - Minha Corrida

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 O Risco de uma Decisão

16h20 Free Willy

18h10 O Passado

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Tempo de Despertar

TELECINE ACTION

11h25 16 Quadras

13h15 HDTV - Piratas do Caribe 2 - O

Baú da Morte

15h55 Velozes e Furiosos 5 - Operação Rio

18h15 Alex Rider Contra o Tempo

20h05 Vips

22h00 Dragonball Evolution

TELECINE CULT

11h40 Meu Amigo Harvey

13h35 Fantasia

15h50 Um Paraíso Havaiano

17h45 Top Gun - Ases Indomáveis

19h55 Na Trilha dos Apaches

22h00 O Pequeno Príncipe

TELECINE PIPOCA

11h50 Piratas do Caribe: Navegando

em Águas Misteriosas

14h15 E Se? Você Tivesse Uma Segun

da Chance?

16h25 Beethoven - Aventura de Natal

18h10 Boa Sorte, Charlie!: É Natal!

19h50 Justin Bieber: Never Say Never

22h00 Carros 2

TELECINE PREMIUM

11h05 Cyrus

12h45 Hop - Rebelde Sem Páscoa

14h30 Além da Escuridão

16h10 A Melhor Festa do Ano

18h05 Quincas Berro D'água

20h00 Os Muppets

22h00 Vovó? Zona 3: Tal Pai, Tal Filho

TELECINE TOUCH

12h50 Meu Novo Amor

14h35 O Amor Pede Passagem

16h15 Os Garotos Estão de Volta

18h10 Aparecida - O Milagre

19h50 Três Vezes Amor

22h00 O Melhor Jogo da História

TNT

12h20 Melhor é Impossível

14h55 Titio Noel

17h05 Surpresas do Amor

18h45 O Curioso Caso de Benjamin

Button

22h00 HDTV - A Lenda do Tesouro

Perdido - Livro dos Segredos

UNIVERSAL CHANNEL

12h00 Up All Night

12h30 Up All Night

13h30 Up All Night

14h00 Grimm

15h00 Grimm

17h00 Grimm

19h00 Grimm

22h00 Grimm

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 Click

16h30 Are You There, Chelsea?

17h00 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h35 The Big Bang Theory

19h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 The Big Bang Theory

21h30 The Bg Bang Theory

22h00 The Big Bang Theory

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Christmas Block

13h30 Christmas Block

15h00 Christmas Block

17h30 Christmas Block

18h00 Christmas Block

18h30 Christmas Block

19h30 Christmas Block

20h00 Christmas Block

21h00 hristmas Block

22h00 Christmas Block

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

Coloridas: A Maldição do

Templo de ¿

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Malhar Para Não

Chiar/ Levar na Esportiva

14h00 Jelly Jamm: Um Mundo

cor-de-rosa/Natureza Selvagem 14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Os Lixeiros

Poderosos/ A Gotinha

15h30 Aventuras com os Kratts:

O Voo do Dragão

16h00 Dino Dan: O Castelo de Areia/

Barulho Silencioso

16h30 Mike, o Cavaleiro: Galahad, o

Grande

17h00 Hi-5 Austrália: Bonecos

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Objetos Rolantes Não

Identificados

18h30 Jelly Jamm: O Detetive dos

Sons/Rita Perde a Princesa

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do?

Qual é esse Caso Mesmo? / O

Caso do Gelo Derretido

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha das Mecana

Formigas / Ilha dos Ursos

Escavadeiras

21h00 Toot & Puddle: A Troca de

Dente de Opal

21h30 WordWorld

22h00 Bananas de Pijamas: O Super-

Herói Urso / O Boneco de neve

DISNEY CHANNEL

11h30 O Natal de Buster e Chauncey

13h00 Violetta

14h00 Lanny e Wayne Elfos de Natal

Apresentam: Preparação e

Pouso

14h30 Lanny e Wayne Elfos de Natal

Apresentam: Travessos Contra

Bonzinhos

15h00 Preparação e Pouso: Operação

Presente Secreto

15h30 Sunny Entre Estrelas

16h00 No Ritmo

16h30 Jessie

17h30 Terna 1

18h00 Series Marathon

19h00 Violetta

20h00 Os Fantasmas de Scrooge

22h00 Meu Papai é Noel

DISNEY XD

12h30 Meu Papai é Noel 2

14h30 As Novas Aventuras de

Riquinho

16h15 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h30 Phineas e Ferb/Pok & Mok

18h00 Ultimate Spider-Man

18h30 Ultimate Spider-Man

19h00 Ultimate Spider-Man

19h30 Ultimate Spider-Man

20h00 Minha Babá é uma Vampira

21h30 Minha Babá é uma Vampira

22h00 Meu Papai é Noel 2

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Kung Fu Panda

14h30 Os Pinguins de Madagascar

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Tartarugas Ninjas

18h00 Drake & Josh

18h30 Bob Esponja

19h00 As Aventuras de Bucket e

Skinner

19h30 Brilhante Victória

20h00 iCarly

20h30 Big Time Rush

21h00 ig Time Rush

21h30 Drake & Josh

22h00 Drake & Josh

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Juro que Vi

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: Zuzubalândia

12h35 Mistureba: Anabel

12h40 Mistureba: Cantigas de Roda

13h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

14h45 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: 1, 2, 3, Agora ¿

15h00 A Borboleta sem Asas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Abílio e Traquitana e

Hiperion

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Detetives da Ciência

19h15 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h25 Mistureba: Nilba e os

Desastronautas

19h35 Mistureba: Física Divertida

19h45 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h50 Mistureba: Kiara e os Luminitos 20h00 Mistureba: Juro que Vi

20h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

20h30 Mistureba: Zuzubalândia

20h40 Mistureba: Anabel

20h50 Mistureba: Os Reciclados

20h55 Mistureba: Cantigas de Roda

21h00 Cartãozinho Verde

21h15 Quintal da Cultura

23h00 O Doente Imaginário

Final da série

The Killing

+Globosat / 22 h

Super Pop -

Especial de Natal RedeTV! / 22h30

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

Os Mistérios

de Jesus

Nat. Geo / 21h45