Controle na mão

5h30 Tecendo O Saber

6h00 Novo Telecurso - Ensino

Fundamental

6h15 Novo Telecurso - Ensino Médio

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

6h30 Telecurso Tec

6h45 Novo Telecurso Prof.

7h00 Guia Do Trânsito (av)

8h00 Pronto Atendimento (av)

8h30 Bob O Construtor

9h00 Peixonauta

9h30 Quintal Da Cultura

11h30 Tv Cocoricó

12h30 Peixonauta

13h00 Os Sete Monstrinhos

13h30 Cyberchase

14h00 Doug

14h30 Quintal Da Cultura

17h30 Matinê Cultura - Os

Thornberrys: Sir Nigel +

Pequeno Bosque Ilustrado:

Coruja / Pinguim / A Truta

E O Falcão

19h00 Cartãozinho Verde

19h15 Pé Na Rua - O Que Você Faria

Se Fosse Invisível?

19h35 As Aventuras De Tintim

20h10 Doctor Who - A Garota

Que Esperou

21h00 Jornal Da Cultura(av)

22h00 Clube Do Filme - Tarde Demais

0h00 Metrópolis

0h30 Roda Viva (2ª Exibição)

SBT (4)

6h00 Jornal Do Sbt - Manhã

7h30 Carrossel Animado Com Patati

Patatá

9h30 Bom Dia & Cia

12h45 As Visões Da Raven

13h15 Arnold

14h15 Eu, A Patroa E As Crianças

14h30 Gotinha De Amor

15h15 Canavial De Paixões

16h15 Maria Mercedes

16h55 Tenha Estilo

17h00 Casos De Família

18h15 Chaves

19h40 Sbt Brasil

20h30 Carrossel

21h15 Programa Do Ratinho

22h45 A Praça É Nossa

0h00 Conexão Repórter

1h00 Jornal Do Sbt - Noite

1h45 Dois Homens E Meio / Two And

A Half Men

2h15 Tele Seriados I Série: Chuck

3h15 Tele Seriados II Série: As Novas

Aventuras De Christine/

4h00 Jornal Do Sbt - Madrugada

5h00 Jornal Do Sbt - Madrugada /

Reprise

GLOBO (5)

4h50 Sagrado

4h52 Telecurso Educação Básica -

Tecendo o Saber

5h09 Telecurso Profissionalizante

5h25 Telecurso Ensino Médio

5h40 Telecurso Ensino Fundamental

5h55 Globo Rural

6h30 Bom Dia SP

7h30 Bom Dia Brasil

8h30 Mais Você

9h55 Bem Estar

10h40 Encontro com Fátima

Bernardes

12h00 SPTV - 1ª Edição

12h45 Globo Esporte

13h20 Jornal Hoje

13h50 Vídeo Show

14h40 Vale a Pena Ver de Novo -

Da Cor do Pecado

15h50 Sessão da Tarde - Um Lugar

Para Recomeçar

17h47 Globo Notícia

17h50 Malhação

18h20 Lado a Lado

19h10 SPTV - 2ª Edição

19h30 Guerra dos Sexos

20h30 Jornal Nacional

21h10 Salve Jorge

22h20 A Grande Família

23h05 Como Aproveitar o Fim

do Mundo

23h50 Suburbia

0h35 Jornal da Globo

1h05 Programa do Jô

2h40 Glee

3h30 Corujão I

RECORD (7)

6h15 Balanço Geral

7h25 São Paulo No Ar

8h40 Fala Brasil

9h55 Hoje Em Dia

12h00 Balanço Geral

14h45 Programa Da Tarde

17h30 Cidade Alerta

19h45 Jornal Da Record

20h30 Fazenda De Verão

21h15 Minissérie Rei Davi

22h15 Balacobaco

23h15 Ídolos

0h30 Dr. House

1h15 Programação Iurd

REDETV (9)

5h00 Ig. Internacional Da Graça

De Deus

8h30 Se Liga Brasil

10h30 Tv Kids Pokemon / Gormiti /

Johnny Test

12h00 Igreja Mundial

14h00 Igreja Universal

15h00 A Tarde É Sua

17h05 Ig. Da Graça, Nosso Programa

18h05 Estação Teen

18h50 Redetv Esporte

19h30 Tv Fama

20h45 Redetv News

21h30 Ig. Internacional Da Graça De

Deus

22h30 Good News

23h10 Tema Quente

0h00 Programa Amaury Jr.

1h00 Leitura Dinâmica

1h30 Igreja Templaria De Cristo

Na Terra

2h30 Superpapo

3h00 Igreja Da Graça Nosso

Programa

GAZETA (11)

6h00 Ig. Universal do Reino de Deus

8h00 Gazeta Imóveis

8h30 Gazeta Shopping

9h45 Ateliê na TV

10h00 Revista da Cidade

12h00 Super Esporte

12h30 Você Bonita

13h30 Cozinha Amiga

14h00 Mulheres

17h50 Gazeta News

18h00 Gazeta Esportiva

19h00 Jornal da Gazeta

20h00 Ig. Universal do Reino de Deus

22h00 Jornal da Gazeta - Ed. das 10

22h20 Todo Seu

23h30 Hoje Tem

0h00 Gazeta Imóveis

0h45 Gazeta Shopping

1h00 Ultrafarma

BANDEIRANTES (13)

6h00 Popeye

6h45 Primeiro Jornal

7h30 Primeiro Jornal SP

8h00 Dia Dia

9h10 Band Kids

11h10 Jogo Aberto

12h30 Jogo Aberto SP

13h00 Os Donos Da Bola

14h15 Dragon Ball Z Kai A Vingança

de Goku! Adeus Namekusei"

14h35 Futurama "Bender NA Máfia"

15h00 Futurama "Espécie em

Extinção"

15h50 Popeye

16h50 Brasil Urgente

18h50 Brasil Urgente SP

19h20 Jornal Da Band

20h25 Momento Da Sorte

20h28 Show Da Fé

21h25 Vídeonews

21h45 Quem Fica Em Pé?

22h45 Polícia 24h

0h10 Agora É Tarde Com Danilo

Gentili

1h10 Jornal Da Noite

1h55 Claquete

MTV (32)

10h00 Clipes Acesso

11h00 Mtv Hits

11h45 Trolalá

12h00 Top 10

13h00 Acesso MTV

14h00 Batalha de Clipes

14h45 MTV Hits

16h45 PC Na TV

17h00 Acesso Mtv

18h00 Top 10 MTV

19h00 Trolalá

19h15 MTV Hits

20h30 Beavis and Buthead

21h00 Adnet Viaja

21h30 PC Na TV

21h45 Trolalá

22h00 Furo MTV

22h30 Comédia MTV

23h15 PC Na TV

23h30 MTV Games

0h00 Furo MTV

0h30 Comédia MTV

1h15 Pc Na TV

1h30 MTV Games

REDE VIDA (34)

8h00 Onde Deus Chora

8h30 Novena do Perpétuo Socorro

9h00 Missa de Aparecida (av)

10h00 Filhos do Pai Eterno

10h30 Mãe dos Aflitos

11h00 Hora de Brincar

11h30 Escolhas da Vida

11h50 Terço Bizantino

12h00 Rosário da Vida ( Ao Vivo)

12h30 Vida Melhor(av)

14h00 Novena do Perpétuo Socorro

14h30 Hora de Brincar

15h00 Medalhão Persa(av)

17h00 Filhos do Pai Eterno

17h30 Encontro com Cristo

17h50 Terço Bizantino

18h00 O Terço Luminoso

18h20 O Pão Nosso

18h30 JCTV(av)

19h00 Momentos de Reflexão

19h10 Missa no Santuário da Vida (av)

20h00 Filhos do Pai Eterno

20h30 Infomercial Polimport

21h00 Quem Ama Educa

21h30 Jornal da Vida

22h15 Tribuna Independente (av) SP

23h45 Terço Bizantino

23h55 Medalhão Persa (av)

RBTV (50)

8h00 Sessão Animada

10h00 Manhã Criança

11h00 Sintonia

12h00 Zorro

12h30 O Elo Perdido

13h00 Jornal das 13h

13h30 Jiraya

14h00 Sessão Animada

15h00 A Ilha da Fantasia

16h00 A Tarde é Show

18h00 Os Monkees

18h30 Zorro

19h00 RB Notícias

20h00 O Incrível Hulk

21h10 Séries de Ouro: Além da

Imaginação

22h00 É 10!

23h00 Cine Rede Brasil: Aposta

Maldita

TV BRASIL (62)

10h00 Um Menino Muito Maluquinho

10h15 Janela Janelinha

10h30 Esquadrão Sobre Rodas

10h45 O Pequeno Vampiro

11h30 Karku

12h30 Cedric

12h45 Thomas e seus Amigos

13h00 Pingu

13h30 Louie

14h00 Dango Balango

14h30 Vila Sésamo

15h00 Anabel

15h15 Escola pra Cachorro

15h30 Cocoricó na Cidade

15h45 Meu Amigãozão

16h00 Sem Censura

17h30 +Ação

18h00 Estúdio Móvel

18h30 Garotas Apaixonadas

19h00 Um Verão Qualquer

19h30 Histórias do Brasil - cap. IV

20h00 De Lá Prá Cá

20h30 O Público na TV

21h00 Repórter Brasil

22h00 Caminhos da Reportagem

23h00 A TV que se faz no Mundo -

Armênia

23h30 Equador

TV SÉCULO 21

8h30 Inter Programa

8h35 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

8h50 Dica 21

9h00 Hora da Consagração

9h05 Diário de Oração

9h15 Você Pode Ser Feliz

11h00 EAD Diário

11h15 Receitas Bom Sabor

11h30 Dica 21

11h40 Século News

12h00 Século 21 Esporte

13h00 Dica 21

13h05 EAD Diário

13h20 Por um Brasil Cristão

13h25 Palavra Divina

13h30 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

13h45 Dica 21

14h00 Dica 21

14h15 Mulher. Com

16h30 Dica 21

16h45 Oração da Tarde

17h00 Ateliê na TV

17h45 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

18h00 Caminhos da Fé

18h30 Sócios na Fé

19h00 Meu Senhor e Meu Deus

19h15 Igreja Militante

19h20 Dica 21

19h30 Noite Carismática

21h00 Dica 21

21h10 Ação Nacional

22h10 Dica 21

22h15 Santa Missa

23h00 Novena das Mãos

Ensanguentadas de Jesus

TV PAGA

ANIMAL PLANET

12h00 O Clã do Orangotango:

Reação em Cadeia

12h30 O Clã do Orangotango:

Seguindo em Frente

13h00 África 5: Elefante

14h00 Esquadrão Canino: Trabalho

de Equipe

15h00 As Travessias de Jeff Corwin:

A Estratégia das Sardinhas

16h00 Cães de Raça: Australian

Cattle Dog

16h30 Criaturas Como Nós: Hospital

Cheio

17h00 A Bela e as Feras: A Grande

Mudança

17h30 Problemas Caninos

18h00 Qual é, Bicho?: Asas Pra Voar

18h30 Qual é, Bicho?: Língua

Venenosa

19h00 Predadores Implacáveis

19h30 Predadores Implacáveis

20h00 Bichos Vergonhosos

21h00 O Encantador de Cães: Sadie

e Calder

22h00 Com Água Até o Pescoço

AXN

12h00 NCIS

13h00 Perception

14h00 Body Of Proof

15h00 Criminal Minds

16h00 Las Vegas

17h00 Law & Order: Criminal Intent

18h00 NCIS

19h00 C.S.I. NY

20h00 Criminal Minds

21h00 C.S.I. NY

22h00 O Pacto

CANAL BRASIL

11h55 Moral em Concordata

13h30 Clipe Brasil

14h30 Faixa Musical: Pádua -

Música aos Vivos

16h00 MPB - Música Portuguesa

Brasileira: Letristas

16h15 Estúdio 66: Rodrigo Maranhão

16h30 Cerro do Jarau

18h00 Nada Tenho de Meu

18h15 Lá: Nëggus et Kungobram e

Pierrick Pedron

18h45 Cantoras do Brasil - Andreia

Dias canta Aracy de Almeida

19h00 Carlota Joaquina, Princesa do

Brazil

20h45 Malditos Cartunistas: Coisa de

Homem

21h00 Curta na Tela: Bem Vigiado

21h15 Curta na Tela: Parque de

Diversões

21h30 Zoombido: Almir Guineto

22h00 Cine Chat Brasil: Federal

DISCOVERY

12h00 Megaconstruções: Represa

Túnel no Peru

13h00 Crer ou não crer: Eventos

Estranhos

14h00 Ecópolis

15h00 Batalha de Inventos: Fuga

da Fábrica

16h00 Mythbusters: Os Caçadores de

Mitos: Mitos Caninos

17h00 A Supercâmera: Las Vegas

18h00 Viver para Contar: Mergulho na

Escuridão

19h00 Grandes Destruições

19h30 Grandes Destruições

20h00 Bizarrices: Esqueleto

20h30 Bizarrices: Raridades

21h00 Overhaulin' 2012

22h00 Pesca Mortal: Pássaros,

Ossos e Sangue

ESPN BRASIL

10h00 Pontape Inicial - Ao Vivo

11h30 Sportscenter - Ao Vivo

12h30 Bate-Bola: 1ª Edição - Ao Vivo

14h00 Planeta Água

14h30 Show Da Rodada Do Francês

14h55 Uefa Europa League: Anzhi x

Liverpool - Ao Vivo

17h00 Bate-Bola: 2ª Edição - Ao Vivo

18h50 Campeonato Paulista De

Basquete Masculino: Semifinais Jogo 5 - Bauru x São José -

Ao Vivo

20h50 Copa Do Brasil Sub-20: Oitavas

De Final - Fluminense x Coritiba Ao Vivo

23h00 Sportscenter - Ao Vivo

0h00 Espn Filmes: Hei De Torcer -

Bonsucesso

0h15 Game Up

0h30 Prévia Do Campeonato Alemão

1h00 Pôquer - World Poker Tour -

Borgata 2

FOX

12h00 Os Simpsons

12h30 New Girl

12h55 New Girl

13h20 The Listener

14h10 Alex Rider Contra o Tempo

15h55 A Era do Gelo

17h25 Marmaduke

19h10 Futurama

19h35 Futurama

20h00 Os Simpsons

20h25 Os Simpsons

20h50 Os Simpsons

21h15 Os Simpsons

21h40 Os Simpsons

22h00 Os Simpsons

GNT

12h30 Chuva de Arroz

13h00 Conselhos da Supernanny

14h00 The Ellen Degeneres Show

15h00 Chegadas e Partidas

15h30 Mulheres de Aço (Reality) -

Delegada Renata Araújo

16h00 Saia Justa

17h00 Brothers & Sisters

18h00 Decora

18h30 Santa Ajuda (Organização

do Lar) - Supermercado

18h45 Cozinha Prática

19h00 Diário do Olivier (Culinária e

Viagem) - Bem Vindo a Pequim

19h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Sandra Annenberg

& ¿

20h00 Casa Brasileira (Arquitetura) -

Gerson Castelo Branco

20h30 Santa Ajuda

20h45 Cozinha Prática

21h00 Diário do Olivier

21h30 Que Marravilha! (Reality de

Culinária) - Cynthia Howlett

& Edu Moscovis

22h00 Decora

HBO

12h10 Viagem Dentro da Dislexia

13h39 Up! Altas Aventuras

15h29 Plano B

17h22 Mandrake: Os Bastidores de

uma História Especial

18h00 Amor a Toda Prova

20h08 As Coisas Impossíveis do Amor

22h00 (Fdp)

MAX

11h30 Os Imperdoáveis

13h50 A Criança da Meia-noite

15h55 O Bem Amado

17h55 A Fonte das Mulheres

20h25 Nada Pessoal

22h00 Patrulha Estelar

MAX PRIME

12h25 Final Fantasy

14h20 O Caminho do Guerreiro

16h10 Pacto de Silêncio

17h45 Contato

20h20 Reta Final

22h00 Ladrão de Diamantes

MGM

12h25 Forrest Gump - O Contador de

Histórias

15h05 Paixão de Aluguel

17h00 Forrest Gump - O Contador de

Histórias

19h40 Soldado Universal 3:

Regeneração

21h30 Invasão

22h00 Método Assassino

MULTISHOW

12h30 Tira Onda: Péricles

13h00 Não Conta Lá em Casa

13h30 Olívias Na Tv

14h00 Dançando Na Broadway

14h30 Meu Passado Me Condena

15h00 Sensacionalista

15h30 Michel Teló No Mundo

16h00 Vai Pra Onde?

16h30 Nalu Pelo Mundo

17h00 Reclame

17h30 Quero Ser Solteira

18h00 Departures

19h00 TVZ

21h30 Volta Ao Mundo

22h00 Extremos

NAT.GEOGRAPHIC

12h00 Arquivos Confidenciais:

Nostradamus

12h20 Arquivos Confidenciais: Zorro

12h45 A Origem: Das Rodas

Hidráulicas aos Super Jatos

13h30 Caçadores de Alienígenas:

Esferas Brilhantes

14h20 Caçadores de Alienígenas:

Evidências na América do Sul

15h10 Mistérios da Ciência: À Procura

de Extraterrestres

16h00 Obras Incríveis: A Torre

Inclinada de Abu Dhabi

16h50 Segredos do Rio Congo

17h40 Segurança Máxima

18h25 O Dragão de Komodo

19h10 Obras Incríveis: A Ferrovia Mais

Alta do Mundo

20h00 Domador de Cavalos: Pistolas

20h50 Tabu Religiões: Rituais Secretos 21h40 Caçadores de Alienígenas: Bebê Alien

22h30 Caçadores de Alienígenas:

Aeronave Alienígena em Perigo

SONY

12h00 Revenge

13h00 Grey's Anatomy

14h00 C.S.I

15h00 The X Factor

17h00 Celebrity Apprentice

18h00 Seinfeld

18h30 Seinfeld

19h00 Revenge

20h00 C.S.I

21h00 Once Upon A Time

22h00 Uma Canção de Amor para

Bobby Long

SPORTV

9h00 Sportv News (av)

10h00 Redação Sportv (av)

11h45 É Gol! (av)

13h20 Sportv News (av)

14h00 Arena Sportv (av)

18h00 Sportv Tá Na Área (av)

19h00 Campeonato Brasileiro - Série C - Luverdense x Chapecoense 21h00 Copa Brasil De Futebol Sub-20 - Flamengo x Cruzeiro (av)

23h00 Sportv News (av)

TCM

12h00 Bonanza

13h00 Os Pioneiros

14h00 Nunca Fui Santa

15h40 Duelo de Titãs

17h20 A História Sem Fim

19h00 Kung Fu

20h00 Bonanza

21h00 Arquivo X

22h00 Nikita: Criada para Matar

TELECINE ACTION

12h10 Lutador de Rua

13h55 Jornada nas Estrelas 5: A

Última Fronteira

15h50 O Segredo de Charlie

17h45 Cidade dos Homens

19h50 Jornada nas Estrelas 6: A Terra Desconhecida

22h00 Jornada nas Estrelas:

Generations

TELECINE CULT

12h30 Um Cowboy no Havaí

14h10 Tiros na Broadway

16h00 Lora

18h00 Em Nome do Pai

20h25 Vampiros de Almas (1956)

22h00 Confissões de uma Garota de

Programa

TELECINE PIPOCA

12h10 As Donas da Noite

14h00 Sem Saída

15h55 Jane Eyre

18h10 Roubo nas Alturas

20h10 Apenas Uma Noite

22h00 Assalto em Dose Dupla

TELECINE PREMIUM

11h35 Eu Queria Ter a Sua Vida

13h40 2 Coelhos

15h35 X-Men: Primeira Classe

18h00 O Poder e a Lei

20h10 Meu País

22h00 Gato de Botas

TELECINE TOUCH

11h35 A Garota Ideal

13h35 Desejo e Reparação

15h45 Matemática do Amor

17h30 O Triunfo do Amor

19h35 Menina de Ouro

22h00 Feito Cães e Gatos

TNT

12h05 Hollywood One on One

12h35 A Bússola de Ouro

14h40 A Pantera Cor-de-Rosa 2

16h20 O Senhor dos Anéis: A

Sociedade do Anel

19h40 Simplesmente Complicado

22h00 As Duas Faces da Lei

UNIVERSAL CHANNEL

12h30 Medical Detectives

13h00 Law & Order

14h00 Law & Order

15h00 Law & Order SVU

16h00 House

17h00 Medical Detectives

17h30 Encontro Marcado

21h00 Elementary

22h00 Elementary

WARNER

12h00 Friends

12h30 Friends

13h00 The Mentalist

14h00 A Vingança de Willard

16h00 The Middle

16h30 Are You There, Chelsea?

17h00 Friends

17h20 The Big Bang Theory

17h45 The Big Bang Theory

18h10 Friends

18h35 Friends

19h00 Two and a Half Men

19h30 Two and a Half Men

20h00 The Big Bang Theory

20h30 The Big Bang Theory

21h00 2 Broke Girls

21h30 Go On

22h00 Two And a Half Men

INFANTO-JUVENIL

CARTOON

12h00 Hora de Aventura: Barriga da

Besta

12h30 Redakai: O Punho Colossal

13h00 Ben 10: A Última Risada

13h30 Ben 10: Força Alienígena

14h00 Apenas um Show: Aposta

Radical

14h30 Mad TV

15h00 Cine Cartoon

17h30 Transformers Prime

18h00 O Show dos Looney Tunes

18h30 Senhor Young: Sr. Robô

19h00 O Incrível Mundo de Gumball:

O Beijo

19h15 Mad TV

19h30 Hora de Aventura: A Nova

Fronteira

20h00 Cine Cartoon

22h30 Apenas um Show: Primeiro Dia

DISCOVERY KIDS

12h00 Os Piratas e suas Aventuras

'Coloridas: O Limoeiro da

Rainha / Um Final Feliz

12h30 Meu Amigãozão

13h00 Veloz Mente

13h30 Rob, o Robô: Missão Queijo!/

Dia da Imaginação

14h00 Jelly Jamm: Rainha Rita/

Histórias Assustadoras

14h30 Backyardigans

15h00 O Gatola da Cartola Tem de

Tudo na Cachola: Os Grandes

Felinos

15h30 Aventuras com os Kratts: A

Viagem das Borboletas

16h00 Dino Dan: Uma Missão para

Doug/Boa Noite

16h30 Lazytown: O Plano Insuperável

17h00 Hi-5 Austrália

17h30 Super Why!

18h00 As Aventuras de Chuck e

Amigos: Ser o Biggs / Quan do o Motor Tosse

18h30 Jelly Jamm

19h00 Veloz Mente

19h30 Peixonauta: O Caso do? Qual é

esse Caso Mesmo? / O Caso do

Gelo Derretido

20h00 Mister Maker: Pé na Estrada

20h30 Mecanimais: Ilha das Mecana

Rãs/Ilha da Carpa Teleférico

21h00 Toot & Puddle: Luzes de Uma

Noite de Verão / Longe de Casa

21h30 Backyardigans

22h00 LazyTown: Agente Zero

DISNEY CHANNEL

12h00 No Ritmo

12h30 No Ritmo

13h00 Violetta

14h00 Boa Sorte, Charlie!

14h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

15h00 Jessie

15h30 Gravity Falls: Um Verão de

Mistérios

16h00 Phineas e Ferb

16h15 Adolepeixes

16h30 Os Padrinhos Mágicos

17h00 Programa de Talentos

17h30 Os Feiticeiros de Waverly Place

18h00 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

18h30 Zack & Cody: Gêmeos a Bordo

19h00 Violetta

20h00 Tinker Bell e o Tesouro Perdido

22h00 Jessie

DISNEY XD

12h00 Pok & Mok

12h30 Os Padrinhos Mágicos

13h00 Kid vs. Kat

13h30 Os Padrinhos Mágicos

14h00 Zeke e Luther

14h30 Zeke e Luther

15h00 Peter Punk

15h30 Par de Reis

16h00 Bondi Band

16h30 Kick Buttowski: Um Projeto de

Dublê

17h00 Kid vs. Kat

17h30 Beyblade Metal Fusion

18h00 Beyblade Metal Master

18h30 Como Irmãos

19h00 Pok & Mok

19h30 Minha Babá é uma Vampira

20h00 Lab Rats

20h30 Os Guerreiros Wasabi

21h00 Par de Reis

21h30 Peter Punk

22h00 Kid vs. Kat

NICKELODEON

12h00 Bob Esponja

12h30 Bob Esponja

13h00 O Clube das Winx

13h30 Julie e os Fantasmas

14h00 Grachi

15h00 Brilhante Victória

15h30 Os Padrinhos Mágicos

16h00 Bob Esponja

16h30 Os Pinguins de Madagascar

17h00 Kung Fu Panda

17h30 Power Rangers Samurai

18h00 Drake & Josh

18h30 As Aventuras de Bucket e

Skinner

19h00 As Aventuras de Bucket e

Skinner

19h30 Bob Esponja

20h00 Bob Esponja

20h30 iCarly

21h00 Grachi

22h00 Big Time Rush

TV RÁ TIM BUM

12h00 Mistureba: Juro que Vi

12h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

12h30 Mistureba: Zuzubalândia

12h35 Mistureba: Anabel

12h40 Mistureba: Cantigas de Roda

13h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Mundo da Lua

14h00 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Baú de ¿

14h30 É Hora, É Hora, É Hora, Rá Tim

Bum: Cocoricó na Cidade

15h10 Hora Animada: Traçando Arte

15h20 Hora Animada: Tchibum TV

15h30 Hora Animada: TREXCI

15h50 Hora Animada: Os

Ecoturistinhas

16h00 Hora de História: Vila Sésamo

16h30 Hora de História: Glub Glub

17h00 Hora De História: Mundo da Lua 17h30 AnimaTV: Hiperion e Historietas Assombradas

18h00 TV Cocoricó

19h00 Mistureba: Detetives da Ciência

19h15 Mistureba: Escola pra Cachorro

19h35 Mistureba: Física Divertida

19h45 Mistureba: A Mansão Maluca do Professor Ambrósio

19h50 Mistureba: Kiara e os Luminitos 20h00 Mistureba: Juro que Vi

20h15 Mistureba: Pequenos Cientistas

20h30 Mistureba: Zuzubalândia

20h40 Mistureba: Anabel

20h50 Mistureba: Os Reciclados

20h55 Mistureba: Cantigas de Roda

21h00 Quintal da Cultura

23h00 Beterrabas Segredos e

Patacoadas

O Domador de Cavalos - estreia

Nat. Geog. / 20 h

Os Moscovis no Que Marravilha!...

GNT / 21h30

3236-0111; Globo: 3131-2500; Record: 2184-4000; Rede TV!: 3306-1000; Gazeta: 3170-5757; Band: 3131-1313; ; Rede Vida: (17)3355-8432.

As programações são de responsabilidade exclusiva dos canais e podem ser alteradas à última hora.

De Lá Pra Cá Robson Caetano TV Brasil / 20 h